[{"available":true,"c_guid":"3cf7e38a-5d29-4d42-9116-e28f10eb9101","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelölt kampányszlogenje: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel.","shortLead":"A jelölt kampányszlogenje: Tiszta szívvel, tiszta fejjel, tiszta kézzel.","id":"20191011_Koltsegvetesi_csalasi_ugy_vadlottja_Csomor_fideszes_polgarmesterjeloltje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf7e38a-5d29-4d42-9116-e28f10eb9101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0eedde-fcdf-49bd-a81f-65007a346414","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Koltsegvetesi_csalasi_ugy_vadlottja_Csomor_fideszes_polgarmesterjeloltje","timestamp":"2019. október. 11. 07:59","title":"Költségvetési csalási ügy vádlottja Csömör fideszes polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két civil meghalt, további ketten megsérültek.","shortLead":"Két civil meghalt, további ketten megsérültek.","id":"20191011_Ismet_Sziriabol_lottek_ki_egy_aknagranatot_Torokorszagba_halottak_is_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8e740f-7562-48bf-90ab-f14aa1152fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Ismet_Sziriabol_lottek_ki_egy_aknagranatot_Torokorszagba_halottak_is_vannak","timestamp":"2019. október. 11. 16:57","title":"Ismét kilőttek egy aknagránátot Szíriából Törökországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","shortLead":"Jogszabálysértésekre hivatkozva nem hosszabbította meg az NMHH a Civil Rádió frekvenciahasználati jogát.","id":"20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f220b491-2316-4f5f-8dc1-e47bed5d605d","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Elhallgattatjak_a_Civil_Radiot","timestamp":"2019. október. 10. 15:51","title":"Elhallgattatják a Civil Rádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","shortLead":"Szép lassan kivonul az Opus az Appeninnből.","id":"20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61546a66-afe5-4c18-b2db-2a777f60beaa","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Meszarosek_cegetol_vasarolt_Tiborczek_cege_nehany_millio_reszvenyt","timestamp":"2019. október. 10. 19:10","title":"Mészárosék cégétől vásárolt Tiborczék cége néhány millió részvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas. A hvg.hu heti közéleti podcastjában Domány Andrással elemezzük a lehetséges forgatókönyveket.","shortLead":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas...","id":"20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc076df9-c0b9-4703-9380-09d0e8acf24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","timestamp":"2019. október. 12. 10:00","title":"Fülke: a lengyeleknél egy személyben ölt testet Orbán és Kádár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1706681c-e80a-4e09-8d13-1897676fdfc8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarország talán legszélesebb körben ismert, médiasztár orvosa oktatói tevékenységéhez van szüksége a társaságra. ","shortLead":"Magyarország talán legszélesebb körben ismert, médiasztár orvosa oktatói tevékenységéhez van szüksége a társaságra. ","id":"201941_toxicon_zacher_gabor_oktat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1706681c-e80a-4e09-8d13-1897676fdfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e8654b-4e3f-439d-8abc-07a29e0198cf","keywords":null,"link":"/360/201941_toxicon_zacher_gabor_oktat","timestamp":"2019. október. 11. 13:30","title":"Zacher Gábor új vállalkozást indított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb és nyersebb albumot rakott össze a túlfűtött energiáiról ismert alkotóközösség. A lemezt a hvg.hu-n mutatjuk be.","shortLead":"Másfél évvel a legutóbbi album megjelenése után, a The Edge során meghatározott irányvonalon haladva egy még szabadabb...","id":"20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1927138-b6d7-4cd2-bf72-521cb1ca99c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4ac265-443a-40be-9401-a274c0a60bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Utmutatas_a_csillagoktol__Ethnofil_lemezpremier","timestamp":"2019. október. 10. 15:55","title":"Útmutatás a csillagoktól – Ethnofil lemezpremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]