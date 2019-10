Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35502859-c542-482d-a4d7-408e06e19ed1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két márka a Aurora Flight Sciensest alakítaná át.","shortLead":"A két márka a Aurora Flight Sciensest alakítaná át.","id":"20191011_Legitaxit_gyartana_a_Boeing_es_a_Porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35502859-c542-482d-a4d7-408e06e19ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ed23b-8168-4fb5-b261-35b8c9cc2b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Legitaxit_gyartana_a_Boeing_es_a_Porsche","timestamp":"2019. október. 11. 16:40","title":"Légitaxit gyártana a Boeing és a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szélsőséges bloggernek bocsánatot kell kérnie Alföldi Róberttől és Karácsony Gergelytől.","shortLead":"A főpolgármester szerint szélsőséges bloggernek bocsánatot kell kérnie Alföldi Róberttől és Karácsony Gergelytől.","id":"20191010_Tarlos_Bede_Zsolt_kificamodott_lelku_bamba_luzer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f22c1-4c0a-4641-81c3-249eb82ae5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Bede_Zsolt_kificamodott_lelku_bamba_luzer","timestamp":"2019. október. 10. 15:05","title":"Tarlós: Bede Zsolt kificamodott lelkű, bamba lúzer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","shortLead":"Egy gladiátorok által látogatott helyet díszíthetett az alkotás. ","id":"20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b07f762c-380d-46e6-8156-f015c06a8f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c794a945-bb2d-4cbb-bb84-4bed2007c100","keywords":null,"link":"/kultura/20191011_Fotok_Szenzacios_gladiatoros_freskot_talaltak_Pompejiben","timestamp":"2019. október. 11. 15:24","title":"Fotók: Szenzációs gladiátoros freskót találtak Pompejiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","shortLead":"Pénzt akart, ezért verte agyon a valóságshow-szereplőt.","id":"20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246c01a2-8210-4ce1-8d19-0b81f25b4d41","keywords":null,"link":"/elet/20191011_Vadat_emeltek_VV_Fanni_gyilkosa_ellen","timestamp":"2019. október. 11. 09:33","title":"Vádat emeltek VV Fanni feltételezett gyilkosa ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfb6847-0871-4f22-a8c6-34dc8086cd74","c_author":"HVG","category":"360","description":"A 23 perc című monodrámát Járó Zsuzsa adja elő. Az előadás ősbemutatója a balatonföldvári kultkikötőben volt, most a Jurányi Házban látható.","shortLead":"A 23 perc című monodrámát Járó Zsuzsa adja elő. Az előadás ősbemutatója a balatonföldvári kultkikötőben volt, most...","id":"201941_szinhaz__jofejseg_es_osszeomlas_23_perc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bfb6847-0871-4f22-a8c6-34dc8086cd74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d3c418-5fa6-4987-9685-781619217e47","keywords":null,"link":"/360/201941_szinhaz__jofejseg_es_osszeomlas_23_perc","timestamp":"2019. október. 12. 09:45","title":"Másfél óráig tart eljutni a jófejségtől az összeomlásig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d72078-8f04-40ac-a90a-19fff96cc646","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bicikli a kerékpárúton haladt, amikor ütközött egy, a jelek szerint figyelmetlen autóssal.","shortLead":"A bicikli a kerékpárúton haladt, amikor ütközött egy, a jelek szerint figyelmetlen autóssal.","id":"20191010_kerekparos_baleset_auto_arpad_hid_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d72078-8f04-40ac-a90a-19fff96cc646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072f76e-fd0d-43d7-a1bd-d9cc5404220a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_kerekparos_baleset_auto_arpad_hid_budapest","timestamp":"2019. október. 10. 12:58","title":"Videóra vették, ahogy kerékpárossal ütközik egy autós az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy amerikai gyökerű multicég részesedését venné meg a Mol a Reuters szerint.","shortLead":"Egy amerikai gyökerű multicég részesedését venné meg a Mol a Reuters szerint.","id":"20191010_mol_azerbajdzsan_olajmezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6543f8ff-854e-4022-92a2-d9d4679eadeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e42130e-529e-48f2-822b-532ce3207a9b","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_mol_azerbajdzsan_olajmezo","timestamp":"2019. október. 10. 12:40","title":"Komoly bizniszre készül a Mol, és ez Orbánnak is tetszene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]