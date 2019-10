Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati részére is kiterjesztené.","shortLead":"Szijjártó Péter hétfőn jelentette be, hogy Magyarország gazdaságfejlesztési programját Románia szinte teljes nyugati...","id":"20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd1d074-407c-4cc9-8d5b-527ab488719a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Romania_nem_egyezett_bele_hogy_Magyarorszag_gazdasagfejlesztesi_programot_inditson_Erdelyben","timestamp":"2019. október. 11. 19:41","title":"Románia nem adja áldását az Erdélyben indítandó magyar programra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás előtt két nappal aktivizálta magát a korábban leginkább kormánypárti kampányeszközként funkcionáló egykori Amygdala Közvéleménykutató Intézet – nagyon szeretnék tudni, a Borkai-ügy hogyan hat ki a Fidesz országos teljesítményére.\r

","shortLead":"A választás előtt két nappal aktivizálta magát a korábban leginkább kormánypárti kampányeszközként funkcionáló egykori...","id":"20191011_Ketsegbeesetten_merik_a_Borkaiugy_a_fideszes_jeloltek_szereplesere_gyakorolt_hatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd3236f9-31e8-427c-be5c-d7d044c25e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb5aa24-48b8-4b6b-8e08-13aaa4d55825","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Ketsegbeesetten_merik_a_Borkaiugy_a_fideszes_jeloltek_szereplesere_gyakorolt_hatasat","timestamp":"2019. október. 11. 11:04","title":"Már mérik, hogyan befolyásolja a fideszes jelöltek szereplését a Borkai-ügy ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A két legnagyobb párt fej-fej mellett halad.","shortLead":"A két legnagyobb párt fej-fej mellett halad.","id":"20191011_Megkezdodott_az_elozetes_szavazas_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a3eab9c-fb73-4c66-84f7-5e6294f3cfc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ada079-4710-460d-b335-88e5990e7532","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Megkezdodott_az_elozetes_szavazas_Kanadaban","timestamp":"2019. október. 11. 20:56","title":"Megkezdődött az előzetes szavazás Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5c35c0-ef41-4e0b-9f95-5ac6def4199c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal újfajta szkafanderében nemcsak könnyebben mozognak majd az űrhajósok a Holdon, de a földi szakemberek szerint nagyobb biztonságban is lesznek.","shortLead":"Az amerikai űrhivatal újfajta szkafanderében nemcsak könnyebben mozognak majd az űrhajósok a Holdon, de a földi...","id":"20191011_nasa_urruha_szkafander_holdra_szallas_artemis_misszio_xemu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5c35c0-ef41-4e0b-9f95-5ac6def4199c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09231b8f-87cb-48c7-adce-307b7b7f21f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_nasa_urruha_szkafander_holdra_szallas_artemis_misszio_xemu","timestamp":"2019. október. 11. 14:03","title":"Ebben a spéci szkafanderben térhetnek vissza a NASA űrhajósai a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","shortLead":"Két autós sem talált magának jobb parkolóhelyet a mentőkénél egy fővárosi kórház előtt. ","id":"20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1786562a-0014-40c2-bf34-afd225f58729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ed0990-927a-4c93-945d-2f7cb359e81b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Szabalytalanul_parkolo_autok_alltak_el_a_mentobejaratot","timestamp":"2019. október. 12. 13:55","title":"Szabálytalanul parkoló autók állták el a mentőbejáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a37524e-e48c-4173-8339-44ef68bba2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","timestamp":"2019. október. 11. 14:49","title":"Velencén is durvul a kampány: aki az épülő uszoda ellen van, a település árulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35502859-c542-482d-a4d7-408e06e19ed1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A két márka a Aurora Flight Sciensest alakítaná át.","shortLead":"A két márka a Aurora Flight Sciensest alakítaná át.","id":"20191011_Legitaxit_gyartana_a_Boeing_es_a_Porsche","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35502859-c542-482d-a4d7-408e06e19ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1ed23b-8168-4fb5-b261-35b8c9cc2b1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Legitaxit_gyartana_a_Boeing_es_a_Porsche","timestamp":"2019. október. 11. 16:40","title":"Légitaxit gyártana a Boeing és a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]