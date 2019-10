Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek, alapkövet tesznek le ünnepélyesen a politikusok. Térképre tettük az elmúlt egy hónap átadásait. Malom és térkőgyár is szerepel a listánkon.","shortLead":"Az átadások évének is hívhatnánk a mostanit, az önkormányzati választások előtt szalagot vágnak, átadnak, bejelentenek...","id":"20191011_Atadasokba_fulladt_az_orszag_a_valasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ee302c-70a0-4282-902d-7c83e45402fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b76ed6-d7f2-4fad-b479-2e7114ae23d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Atadasokba_fulladt_az_orszag_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. október. 11. 15:20","title":"Átadásokba fulladt az ország a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Audi kétszer vásárolt a bővítéséhez, egyszer egy projektcéget, amelyik rendezte a földügyletet is, majd később földterületet is vettek, de annak eladóját nem nevezték meg. ","shortLead":"Az Audi kétszer vásárolt a bővítéséhez, egyszer egy projektcéget, amelyik rendezte a földügyletet is, majd később...","id":"20191012_Az_Audi_is_megszolalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a484d43c-037d-4250-9607-e711d6cf4ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"809e6dfd-9ef2-4c61-bf4b-b290f49c1bc3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Az_Audi_is_megszolalt","timestamp":"2019. október. 12. 21:23","title":"Az Audi is megszólalt: először projektcéget vettek, nem földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála már nem csak a Sony telefonjaira vetíthető ki a PlayStation 4-es játékok képe, a funkció az androidos eszközökre is megérkezett.","shortLead":"Egy frissítésnek hála már nem csak a Sony telefonjaira vetíthető ki a PlayStation 4-es játékok képe, a funkció...","id":"20191011_android_playstation_4_remote_play","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3524da-b075-465c-9b6b-7495ce27d122","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_android_playstation_4_remote_play","timestamp":"2019. október. 11. 16:03","title":"Már androidos telefonokra is vetíthetők a PlayStation 4-es játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is belefér a csomagokkal együtt.","shortLead":"Ez a több mint 2,5 évtizedes múltra visszatekintő ritkaság nemcsak gyors, hanem adott esetben egy komplett család is...","id":"20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5efcb1a7-8d94-4ef9-967b-5a26e0f451a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935c7af7-a2bd-4b99-ad2b-1a3506d949bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyonyoru_izomkombi_a_90es_evek_elejerol_elado_egy_alig_hasznalt_mercedes_e36t_amg","timestamp":"2019. október. 13. 06:41","title":"Gyönyörű izomkombi a 90-es évek elejéről: eladó egy alig használt Mercedes E36T AMG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb az utolsó lumpenprolinál, viszont sokkal drágább tartani.","shortLead":"Nejlonzacskók közt kokszol Pákóra, és mindig a felszínen úszik, mi az? Bizonyára az új nemzeti nagypolgárság. Alávalóbb...","id":"20191012_Proletardiktatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b08218f-bf47-4903-b21a-54c5e3402958","keywords":null,"link":"/360/20191012_Proletardiktatura","timestamp":"2019. október. 12. 08:15","title":"Tóta W.: Amikor a prolik diktálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c022171a-d00c-4aab-9f11-960dc9ad1d60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Állami tiszteletadással búcsúzott Csehország szombaton Karel Gott énekestől, a cseh és az egykori csehszlovák könnyűzene október 1-jén elhunyt legnagyobb – nemzetközileg is ismert és elismert – személyiségétől.\r

","shortLead":"Állami tiszteletadással búcsúzott Csehország szombaton Karel Gott énekestől, a cseh és az egykori csehszlovák...","id":"20191012_karel_gott_enekes_temetes_gyasz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c022171a-d00c-4aab-9f11-960dc9ad1d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"441433ab-c543-4319-82dc-7d2aab511069","keywords":null,"link":"/kultura/20191012_karel_gott_enekes_temetes_gyasz","timestamp":"2019. október. 12. 20:42","title":"Hősnek kijáró temetést kapott Karel Gott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mobiltelefon-kitámasztót kapnak.","shortLead":"Mobiltelefon-kitámasztót kapnak.","id":"20191013_Az_elso_valasztok_nem_fognak_ures_kezzel_tavozni_az_urnaktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bb36a85-739c-4406-8b66-01b0b62c115c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1514bd-0f4c-4e1b-9abe-2cc1027562cc","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Az_elso_valasztok_nem_fognak_ures_kezzel_tavozni_az_urnaktol","timestamp":"2019. október. 13. 10:45","title":"Az első választók nem fognak üres kézzel távozni az urnáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi választási bizottság a Fideszt Szegeden.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc jelöltjének állították be szórólapjaikon az egyik független jelöltet, ezért elmarasztalta a helyi...","id":"20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1407f522-0626-46d3-a40e-d1510d5f500f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa76dd8-9858-4a0c-8429-27fd534a5acd","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_fidesz_szeged_valasztasi_bizottsag_szorolap_szabo_balint_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2019. október. 12. 14:42","title":"Elmeszelte a Fideszt a szegedi választási bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]