Közleményt adott ki Nemesi Pál, a Fidesz-KDNP támogatásával indult, „független”, szegedi polgármesterjelölt. Ebben azt írja, még ma délután is telefont ragadott, és arra bíztatta a szegedieket, hogy menjenek el szavazni. Úgy fogalmaz,

minden felmérés, minden adat azt mutatja, hogy ebben a percben fej-fej mellett versenyzünk Botka Lászlóval.

Szerinte történelmi fordulópont előtt állnak a szegediek, és ha okosan döntenek, Szeged gazdasági fejlődése azonnal repülőrajtot vehet: magasabb fizetések, jobb egészségügy, harmadik híd és bevándorlómentes, biztonságos város lesz Szeged.

A jelölt kora reggel is arról beszélt a hvg.hu-nak, hogy szoros lesz a verseny közte és Botka László, a várost 17 éve vezető, szocialista polgármester között. Ezt most még megfejelte közleményében azzal, hogy arra kérte a helyieket, menjenek el szavazni, majd hívják körbe 10 legközelebbi ismerősüket,

ennyi idő alatt még egy vasárnap délutáni kutyasétáltatás vagy egy gyors autómosás sincs meg, most viszont sorsdöntő lehet.

Korábban az Index tudósítója számolt be arról, hogy délután a városban többen is sms-t kaptak, hogy menjenek el és szavazzanak Nemesi Pálra. Kerestük a jelölt sajtós munkatársait, hogy megtudjuk, valóban küldtek-e ilyen üzeneteket, ha igen, a tartalom megegyezett-e a most kiadott közleménnyel? Amint kapunk választ, közöljük.