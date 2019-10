Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"75 százalékot kapott a rekorder.","shortLead":"75 százalékot kapott a rekorder.","id":"20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8a9a4-6a85-4c6d-91c0-86f79f32f782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b9e9c0-8142-4442-a98f-5e8b519b5778","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_54_ev_utan_sokadszor_is_ujravalasztottak_a_veresegyhazi_polgarmestert","timestamp":"2019. október. 14. 05:34","title":"54 év után sokadszor is újraválasztották a veresegyházi polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b71024-b252-4598-8e54-d3581db02e24","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos e-matricát vásárolni, a szolgáltató viszonteladói körében, például benzinkutakon nem. ","shortLead":"Októbertől már csak a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt.-nél lehet 2019-re érvényes éves, országos...","id":"20191012_eves_utdij_orszagos_matrica_nusz_utdijfizetes_benzinkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3b71024-b252-4598-8e54-d3581db02e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9b8cef-df31-4758-ad98-39bb30ad557c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_eves_utdij_orszagos_matrica_nusz_utdijfizetes_benzinkut","timestamp":"2019. október. 12. 12:59","title":"Eltűnnek egy időre a benzinkutakról az éves útdíjmatricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","shortLead":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","id":"20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a6201-2148-4f6e-afbb-6a58a2c66b59","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 13. 07:26","title":"Durva kampány? Kanadában golyóálló mellényt viselt egy gyűlésen a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment voksolni, ezzel is hozzátéve az országosan is kiugró hódmezővásárhelyi részvételhez. ","shortLead":"Ez a hvg360 választási hírösszefoglalója. Tarlós és Karácsony is megadta a választás tétjét, Lázár biciklivel ment...","id":"20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15a4085-267e-467d-8c9f-3fe71737662c","keywords":null,"link":"/360/20191013_Radar360_extra_rekordkozeli_reszvetel_Borkai_egesz_nap_nem_kerult_elo","timestamp":"2019. október. 13. 19:30","title":"Radar360 extra: 50% közelében a részvétel, Borkai mosolyogva szavazott feleségével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","shortLead":"Pedig a rendszerváltás óta egyetlen választást sem hagyott ki.","id":"20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c530c2d8-2b2a-4e04-8843-541a2668611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542f3d3c-33a7-40a6-81b0-fb9f19cf92fb","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Takats_Tamas_korhazban_fekszik_es_meg_a_szavazasrol_is_lemaradt","timestamp":"2019. október. 13. 16:19","title":"Takáts Tamás kórházban fekszik, és még mozgó urnát sem tudott igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08","c_author":"Petruskó Norbert","category":"itthon","description":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még az ellenzéki összefogás jelöltjeit is meglepte, milyen sikerrel szerepeltek az önkormányzati választáson Miskolcon. Polgármester-jelöltjük, Veres Pál a szavazatok 80 százalék körüli feldolgozottságánál rögtönzött sajtótájékoztatót tartott, hogy kommentálja az eredményeket: azt, hogy a szavazatok 54,8 százalékának megszerzésével ő lehet Miskolc új polgármestere. A Fidesz jelöltje, Alakszai Zoltán 40,8 százalékos szavazataránnyal várta az este végét.","shortLead":"Feszült arcok a Fidesznél, örömittas, egymást ölelgető emberek a Velünk a Város Egyesület eredményváróján – még...","id":"20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baa8fede-a6f6-4482-b8c1-82d5ab7cfe08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dead8c-9f12-4358-b587-07c6a78dbc85","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tarolt_az_ellenzek_Miskolcon","timestamp":"2019. október. 14. 00:01","title":"Tarolt az ellenzék Miskolcon - őket is meglepte az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","shortLead":"Tizenhárom év után váltották le a polgármestert.","id":"20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54bf187f-d213-42c7-8b49-f8663f0c39e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ca6a44-6136-4d3b-aa00-d81165ab54ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tiszaeszlaron_megbukott_a_MIEP","timestamp":"2019. október. 14. 09:44","title":"Tiszaeszláron megbukott a MIÉP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy öregedésének.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy...","id":"20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b34152-af3e-44e5-839f-907180ccad7c","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","timestamp":"2019. október. 13. 18:06","title":"Aki 45 évesen gyorsabban gyalogol, annak fiatalabb a szervezete és az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]