Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos szintű feldolgozottságánál mutatjuk az első három helyezettet. ","shortLead":"A megyei jogú városokban a Nemzeti Választási Iroda 20.41 órai adatai alapján, a szavazatok 42,17 százalékos országos...","id":"20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c48428-4c3f-48fd-a66e-c76acdc75b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Itt_vannak_a_megyei_jogu_varosok_reszeredmenyei","timestamp":"2019. október. 13. 20:59","title":"Itt vannak a megyei jogú városok részeredményei - Borkai vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","shortLead":"Debrecenben megy a legrosszabbul a mozgósítás.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb9987d4-b5bf-47db-8bb0-5f5959bdd93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869ee106-6091-4df2-84da-abc025f1416c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_szavaztak_a_legtobben_Budapest_is_az_orszagos_atlag_felett","timestamp":"2019. október. 13. 13:59","title":"Hódmezővásárhelyen szavaztak a legtöbben, Budapest is az országos átlag felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető Dunaújvárosi Kegyelet Kft. temethet. ","shortLead":"150 ezer forinttal drágult meg a szertartás ára azóta, hogy a dunaújvárosi temetőben már csupán az üzemeltető...","id":"20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fed97b3-5dda-4245-8495-bc83e9b45807","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Csak_a_fideszes_jelolt_cege_temethet_Dunaujvarosban","timestamp":"2019. október. 12. 15:05","title":"Csak a fideszes jelölt cége temethet Dunaújvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191013_Nyiregyhazat_vitte_a_FideszKDNP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a07759-2240-4400-a2a5-71c030eedc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fcbf1c-998d-4308-8622-aa730d36d02c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Nyiregyhazat_vitte_a_FideszKDNP","timestamp":"2019. október. 13. 21:36","title":"Nyíregyházát vitte a Fidesz-KDNP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7979e72-3fd5-4b9c-a865-d259713505f6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sok hónapnyi készülés után Kafiya érettségizik. A vizsga után a lány 18. születésnapját ünneplik az otthonban, ahol azonban már nem maradhat sokáig. Könnyű Leckék negyedik, befejező rész.","shortLead":"Sok hónapnyi készülés után Kafiya érettségizik. A vizsga után a lány 18. születésnapját ünneplik az otthonban, ahol...","id":"20191012_Konnyu_Leckek_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7979e72-3fd5-4b9c-a865-d259713505f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f198118-56aa-41fa-b633-6185e5fa0e76","keywords":null,"link":"/360/20191012_Konnyu_Leckek_negyedik_resz","timestamp":"2019. október. 12. 19:00","title":"Doku360: \"Nem hittem, hogy annyira megváltozik az életem, hogy már nem leszek képes hazatérni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","shortLead":"Nagyon szoros eredménnyel győzte le Sára Botond fideszes polgármestert ","id":"20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a93b395-4e7f-43b4-9627-6dbf797cfd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b31b59-1393-447f-a869-a72073524a49","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Viharos_kampany_utan_Piko_Andras_Jozsefvaros_uj_polgarmestere","timestamp":"2019. október. 13. 23:42","title":"Viharos kampány után Pikó András Józsefváros új polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","shortLead":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","id":"20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e214fc-c5ae-464e-9761-c1064b9f6fd9","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Több száz métert zuhant egy házaspár a Tátrában, a nő túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","shortLead":"A mentőautó megkülönböztető jelzéssel közlekedett. Sérültek is vannak.","id":"20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6818805a-d180-4574-abed-bd41d1576916","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_mentoauto_szemelyauto_nyiregyhaza","timestamp":"2019. október. 13. 21:30","title":"Mentő és személyautó ütközött Nyíregyházán, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]