[{"available":true,"c_guid":"54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.","shortLead":"A Hatalmas kis hazugságokból ismert színésznő alakítja majd Selina Kyle-t, a DC Comics antihősét.","id":"20191015_Zoe_Kravitz_lesz_Macskano_Robert_Pattinson_Batmanje_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b7c372-1d3c-45e9-84b6-29bea1850599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e51d437-251d-45e5-871d-c36f8c10e909","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Zoe_Kravitz_lesz_Macskano_Robert_Pattinson_Batmanje_mellett","timestamp":"2019. október. 15. 11:27","title":"Zoë Kravitz lesz a Macskanő Robert Pattinson Batmanje mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","shortLead":"Állítólag szemtanúi is voltak annak, hogy pénzt vesznek át szavazók.","id":"20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bd5cac-ff94-49c1-98fd-2f6a3a96c55c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szavazatvasarlas_miatt_tesznek_feljelentest_Piko_Andrasek","timestamp":"2019. október. 13. 14:55","title":"Szavazatvásárlás miatt tesznek feljelentést Pikó Andrásék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló, pletykaszinten keringő ügyeit. Csak kicsin múlt, hogy az erőforráshiányos ellenzék nem nyert, és ebben benne volt a jobbikos politikusok utolsó pillanatban jött szembefordulása Borkai ellenzékével és pár civil jelöltre leadott szavazat is. De a polgármester igazából már csak arra várhat, hogy mikor kapja meg a selyemzsinórt Orbán Viktortól. ","shortLead":"Borkai Zsolt nyert Győrben, ahol eddig gyakorlatilag elnézték neki a magánéleti és \"alkotmányos költségekről\" szóló...","id":"20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd8a0f-08d5-41bb-a452-4e4993ade932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a9f1ba-749d-4fcd-9386-64c56e92d17f","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Borkaibotrany_utan_Gyor_a_gyoztesek_nelkuli_varos","timestamp":"2019. október. 14. 01:03","title":"Győr, a győztesek nélküli város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbánnak hálálkodik Erdogan, összecsapások a barcelonai reptérnél, és tízezrek szorulhatnak ki a felsőoktatásból. Ez a hvg360 reggeli animációs hírösszefoglalója. ","shortLead":"Orbánnak hálálkodik Erdogan, összecsapások a barcelonai reptérnél, és tízezrek szorulhatnak ki a felsőoktatásból...","id":"20191015_Radar360_A_nap_amikor_Borkai_kilep_a_Fideszbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08080a49-34dc-4c5f-b188-8d1b1b68a6f6","keywords":null,"link":"/360/20191015_Radar360_A_nap_amikor_Borkai_kilep_a_Fideszbol","timestamp":"2019. október. 15. 08:00","title":"Radar360: A nap, amikor Borkai kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely legyőzte Tarlós Istvánt, Puzsér Róbert nem boldog.","shortLead":"Karácsony Gergely legyőzte Tarlós Istvánt, Puzsér Róbert nem boldog.","id":"20191013_Puzser_a_NER_nyert_10_evet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7478d1e6-b852-4f71-aa93-ede4343ea951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c6341c-f1bd-4d27-9169-44ccd81ed5b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Puzser_a_NER_nyert_10_evet","timestamp":"2019. október. 13. 22:47","title":"Puzsér: a NER ma nyert 10 évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","shortLead":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","id":"20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89041b4a-da7c-4ebb-b95f-37fd86ef4869","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","timestamp":"2019. október. 13. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehet újra és újra víz az aszteroidákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","shortLead":"A szavazatok közel 50 százalékával nyert.","id":"20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6b3e8-11b2-459a-bca1-8534f36f39b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f50e31-3bff-4960-9145-52ecd7b93a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_fidesz_molnar_oszkar_edeleny_loj_balazs_polgarmester","timestamp":"2019. október. 14. 08:56","title":"Magára hagyta a helyi Fidesz-elnök, mégis behúzta Molnár Oszkár Edelényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f070dc-f2b9-4463-8d0b-f3369b4e9b4d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A 25 éve külföldön élő orvosprofesszor - akinek módszerei sikerrel gyógyítják a teljes vakságot – beszél a díjakról, a szűzföldön járásról, és arról, hogy Magyarországnak milyen esélyei vannak a nemzetközi tudományos életben. Portréinterjú Roska Botonddal.","shortLead":"A 25 éve külföldön élő orvosprofesszor - akinek módszerei sikerrel gyógyítják a teljes vakságot – beszél a díjakról...","id":"201941_roska_botond","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f070dc-f2b9-4463-8d0b-f3369b4e9b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320ebab1-72dc-4540-bc2d-ae449c46a69a","keywords":null,"link":"/360/201941_roska_botond","timestamp":"2019. október. 14. 14:00","title":"Roska Botond: \"Nem szabad, hogy a díjak becsapjanak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]