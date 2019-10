Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokmilliós végkielégítéssel távoznak a leváltott polgármesterek.","shortLead":"Sokmilliós végkielégítéssel távoznak a leváltott polgármesterek.","id":"20191015_Kozel_negymillio_forint_vegkielegitest_kap_Tarlos_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8991d74-52a9-46f8-988c-56f2aeb0673c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262bb091-9e21-4a0b-8408-a7d3ac5beb26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Kozel_negymillio_forint_vegkielegitest_kap_Tarlos_Istvan","timestamp":"2019. október. 15. 17:10","title":"Közel négymillió forint végkielégítést kap Tarlós István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a választás éjszakáján együttműködést ajánlott Karácsony Gergelynek, aki korábban azt mondta, nem készül arra, hogy dafke gátoljon meg kormányzati intézkedéseket. Vajon elkerülhető-e, hogy háborúvá fajuljon kettejük meccse? ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a választás éjszakáján együttműködést ajánlott Karácsony Gergelynek, aki korábban azt...","id":"20191016_ner_karacsony_gergely_fopolgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa435237-9729-435e-9b3d-cdf135c427bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1825f90-0576-42bc-8ee0-71989fe873ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_ner_karacsony_gergely_fopolgarmester","timestamp":"2019. október. 16. 06:30","title":"Lebontani nem fogja a NER-t Karácsony Gergely, de felidegesíteni még tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők diktálják, miről legyen szó a nyilvánosságban, hiszen ezernyi kutatásból és választói adatbázisból a polgárok minden óhaját ismerik. Vasárnap óta a kormánypárt vezetőit kételyek gyötörhetik: nem látták, mi jön feléjük, és most kontrollt vesztettek. A nagy kapkodásban pedig még sajátjaikat is átverték. ","shortLead":"Mi mondjuk meg, kinek mit szabad – üzente az országnak tíz éven át a Fidesz. Biztosak voltak abban is, hogy ők...","id":"20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba1bc889-8e66-4c51-8341-b7470448e281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4ad5bea-9d00-4fce-bdb5-c74cd701370d","keywords":null,"link":"/360/20191017_Fidesz_strategiai_problemak_Orban_baja_A_lo_nez_megis_megbotlik","timestamp":"2019. október. 17. 07:00","title":"Ami rosszabb a pesti buktánál: öt területen stratégiai előnyét vesztette el a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087f3b76-7514-40b5-a6da-5ea0e60c5048","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hívtak hozzá idejében mentőt.","shortLead":"Nem hívtak hozzá idejében mentőt.","id":"20191015_segitsegnyujtas_elmulasztasa_mentok_ugyeszseg_vadlottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087f3b76-7514-40b5-a6da-5ea0e60c5048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d64ead8-1ee4-4735-b41a-196ea6b4d498","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_segitsegnyujtas_elmulasztasa_mentok_ugyeszseg_vadlottak","timestamp":"2019. október. 15. 21:48","title":"Meghalt a beosztottjuk, segítségnyújtás elmulasztásával vádolnak két férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383840b2-1866-4662-a8a9-c5b59c699dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ae400e-1e03-46a9-8abb-85fd8a7bc665","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Marabu_FekNyuz_Ez_ki_van_zarva","timestamp":"2019. október. 17. 08:10","title":"Marabu FékNyúz: Ez ki van zárva!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor politikusok bármilyen botrányba keveredtek, ebből a szempontból a Borkai-ügy sem példátlan. A skandalumok kiváltó oka is sokféle volt, a lista a bűncselekménytől az összeférhetetlenségen át a parlamenti szavazásig terjed. Összeállításunk messze a teljesség igénye nélkül készült.","shortLead":"Kizárták, leváltották, lemondott, maradt, ment és maradt is. A rendszerváltás óta mindegyik variáció előfordult, amikor...","id":"20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71233c1f-ebea-4792-b6b4-f3ba41f316ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6746bb99-b3aa-4773-9c06-1e8608879df7","keywords":null,"link":"/360/20191016_botrany_buncselekmeny_politikus_lemondas","timestamp":"2019. október. 16. 16:00","title":"Amikor a szexbotrány újraválasztást vagy Pro Urbe díjat ér - politikusi botrányhistória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vajon van okunk bizakodni?","shortLead":"Vajon van okunk bizakodni?","id":"20191016_Donald_Tusk_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccdfada-e409-426d-831e-857719153b85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Donald_Tusk_brexit","timestamp":"2019. október. 16. 16:18","title":"Donald Tusk: órákon belül kiderülhet, mikor lesz Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","shortLead":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","id":"20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146b3bbc-9958-4a54-8a05-73f17ee6a87c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","timestamp":"2019. október. 16. 08:01","title":"Senki sem ment el szavazni az egyik fővárosi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]