Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De pontosan milyen autóról van szó?","shortLead":"Az Update atyja \"új szerelem\"-nek nevezi az alaphangon 70 millió forintos Mercedes-AMG-t, ami mellett pózol. De...","id":"20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068e8546-0efc-4bf9-9652-a63fbd19b67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92879e91-7d93-49bf-b85b-2094aae243f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191019_limitalt_mint_a_felesegem__posztolta_schobert_norbi_a_meregdraga_mercedes_amg_gtr_pro_sportkocsirol","timestamp":"2019. október. 19. 06:41","title":"\"Limitált, mint a Feleségem\" - posztolta Schobert Norbi a méregdrága Mercedes sportkocsiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. ","shortLead":"Egyszerűen nem tud javulni a statisztika, bármit is csinál a hatóság. ","id":"20191017_Ujfent_megbuktak_a_magyar_cegek_ketharmaduk_csal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e495f1af-526c-47d9-a104-9b7fa8ca41c8","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ujfent_megbuktak_a_magyar_cegek_ketharmaduk_csal","timestamp":"2019. október. 17. 13:40","title":"Újfent megbuktak a magyar cégek: kétharmaduk csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például a csoportokba.","shortLead":"A Facebooknak nagyon fontos, hogy értékesíteni tudja felületeit, ezért több helyre is reklámokat rak. Most például...","id":"20191018_facebook_csoportok_hirdetes_reklam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577de642-402b-4104-b0f1-c05364a29d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f13449e-46d9-42a3-bddf-aeb088bac870","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_facebook_csoportok_hirdetes_reklam","timestamp":"2019. október. 18. 14:03","title":"Újabb helyen bukkannak majd fel reklámok a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás összefoglalása a Fülkében, a hvg.hu közéleti podcastjában.","shortLead":"Az ellenzék újra a pályán, a Fidesznek pedig talán inget is cserélnie kell – ez az önkormányzati választás...","id":"20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07be9c80-ce1c-4906-93ef-8851fbf4f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e020fd-8087-4f51-8005-fd6cc4b66817","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Fulke_Orbannak_most_a_sajat_terveit_kell_lesopornie_az_asztalrol","timestamp":"2019. október. 19. 10:30","title":"Fülke: Orbánnak most a saját terveit kell lesöpörnie az asztalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"„Ez volt az első lépés” – írta.","shortLead":"„Ez volt az első lépés” – írta.","id":"20191018_Karacsony_Gergely_felfuggeszti_a_kilakoltatasokat_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0da261e-d4fb-4f32-a8a6-6760568f192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ea114a-366d-427e-9cb0-ad194d88f0cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Karacsony_Gergely_felfuggeszti_a_kilakoltatasokat_Budapesten","timestamp":"2019. október. 18. 15:10","title":"Karácsony Gergely felfüggeszti a kilakoltatásokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Nem lett abszolút többsége a Lungo Dromnak, és az ellene összefogott három cigány szervezet nagyon fogadkozik, hogy új lapot nyitnak a roma önkormányzatiság történetében. Az átvilágítás további csontvázakat találhat a szekrényben, Farkas Flóriánt képviselői mentelmi joga pedig nem fogja mindig megvédeni.



","shortLead":"Nem lett abszolút többsége a Lungo Dromnak, és az ellene összefogott három cigány szervezet nagyon fogadkozik, hogy új...","id":"20191017_A_Lungo_Dromellenes_koalicio_zarhatja_le_a_Farkas_Florianfele_korszakot_a_roma_onkormanyzatisagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98a2eba0-e28a-4443-a0fb-a1638aa550b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c11dd-0c53-49d8-92fd-abaa15e1d421","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_A_Lungo_Dromellenes_koalicio_zarhatja_le_a_Farkas_Florianfele_korszakot_a_roma_onkormanyzatisagban","timestamp":"2019. október. 17. 18:18","title":"A Lungo Drom-ellenes koalíció zárhatja le a Farkas Flórián-féle korszakot a roma önkormányzatiságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd az eddig az MTA kutatóintézeti hálózatáért küzdő szervezet, hogy hol sérül az oktatás, kutatás szabadsága, és a jogszabályokat is figyelni fogja. Ehhez aktivisták csatlakozását várja.","shortLead":"„Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!” Árgus szemekkel nézi majd...","id":"20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b5ba4a-3a09-439e-9fb0-be2656b1563f","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Aki_a_magyar_kultura_tudomany_es_oktatas_szabadsaga_erdekeben_tenni_kivan_csatlakozzon__egyesuletkent_folytatja_az_ADF","timestamp":"2019. október. 18. 14:38","title":"\"Aki a magyar kultúra, tudomány és oktatás szabadsága érdekében tenni kíván, csatlakozzon!\" - egyesületként folytatja az ADF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 400 millió forintnyi bevételt remélnek tőle. ","shortLead":"Közel 400 millió forintnyi bevételt remélnek tőle. ","id":"20191017_Ket_balatoni_udulojetol_is_megszabadulna_a_MAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6113cbfc-a5b9-498e-8e77-1f20932e4ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ket_balatoni_udulojetol_is_megszabadulna_a_MAV","timestamp":"2019. október. 17. 12:14","title":"Két balatoni üdülőjétől is megszabadulna a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]