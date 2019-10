Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos Steinmetz Ádám a Borkai-ügy nyomán nyújtott be törvényjavaslatot.","shortLead":"A jobbikos Steinmetz Ádám a Borkai-ügy nyomán nyújtott be törvényjavaslatot.","id":"20191022_borkai_zsolt_botrany_steinmetz_adam_torvenyjavaslat_olimpiai_jaradek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66ba8934-ca27-47ef-92eb-a85ca259ce26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af8844a-7d99-4b24-9ae6-711f40ef27a9","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_borkai_zsolt_botrany_steinmetz_adam_torvenyjavaslat_olimpiai_jaradek","timestamp":"2019. október. 22. 11:56","title":"Elvenné az erkölcstelen olimpikonoktól a járadékot az olimpiai bajnok politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","shortLead":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","id":"20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23700172-2a81-4d8a-bc53-db14c6ce9e50","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 09:48","title":"Junckerhez fordultak az európai bírák a magyar igazságszolgáltatás helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","shortLead":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","id":"20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68767053-2837-483b-aa5c-42dbd2ce847e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","timestamp":"2019. október. 23. 11:51","title":"Bíróság elé álltak Kína legpancserebb bérgyilkosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36839f5f-bccb-4224-b831-c0349e975a69","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Több mint hárommillió menekültet küldene vissza a Szíriában létrehozandó biztonsági övezetben Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki erre hivatkozva indított támadást a polgárháború sújtotta ország északi részén élő kurdok ellen. A menekültek visszaküldése azonban nem csak a háború miatt nehéz feladat: legtöbbjük városokban él és dolgozik, gyerekeik születnek, majd török iskolába íratják be őket. Ankarában és a török-szír határon beszélgettünk a menekültkérdésről törökökkel, szírekkel és az őket támogatókkal.","shortLead":"Több mint hárommillió menekültet küldene vissza a Szíriában létrehozandó biztonsági övezetben Recep Tayyip Erdogan...","id":"20191022_torokorszag_sziria_menekultek_essn_reyhanli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36839f5f-bccb-4224-b831-c0349e975a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241f1e27-b089-4d8c-bbbc-f85a5b259cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_torokorszag_sziria_menekultek_essn_reyhanli","timestamp":"2019. október. 22. 06:30","title":"\"Ha visszaküldenének, belehalnánk\" – Erdogan háborúja szír menekültek szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított városokban, mert mostantól a települések új irányítói határozhatják meg, hogy kinek hol adnak engedélyt a „településkép védelmében”.","shortLead":"Gyökeres átalakulást hoz a kültéri reklámok bizniszében az ellenzék győzelme Budapesten és a Fidesztől elhódított...","id":"20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f1f09-78e9-49a4-9ccb-27494fea2c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54ddedc-0bd8-4978-8566-6a3a895768c3","keywords":null,"link":"/360/20191022_Eljott_a_plakathaboru_ujabb_felvonasa_Karacsony_lehet_a_tablabiro","timestamp":"2019. október. 22. 15:30","title":"Eljött a plakátháború újabb felvonása, Karácsony lehet a táblabíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai, egyesüljetek!\" jelmondat nélkül jelent meg. A Népszavánál, a magyar szakszervezetek lapjánál ezt csak majdnem két hónap múlva, december 16-án lépték meg. Múltutazás 1989-be.","shortLead":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai...","id":"20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009d4fe-aa14-41d2-9071-406c845dbe2b","keywords":null,"link":"/360/20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","timestamp":"2019. október. 23. 10:30","title":"30 évvel ezelőtt a világ proletárjai már csak a Népszava címlapján egyesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f40f96-dbec-49df-891a-a9b09d74d8a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összeg nagyobb részét autópályák mellé telepíthető, nagyteljesítményű töltőkre költhetik.","shortLead":"Az összeg nagyobb részét autópályák mellé telepíthető, nagyteljesítményű töltőkre költhetik.","id":"20191022_45_milliardert_vesz_villanyautotoltoket_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f40f96-dbec-49df-891a-a9b09d74d8a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe7b60f-9ab8-42be-be0c-3e2ee0b693d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_45_milliardert_vesz_villanyautotoltoket_az_allam","timestamp":"2019. október. 22. 14:33","title":"4,5 milliárdért vesz villanyautó-töltőket az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","shortLead":"A tagállamoknak még jóvá kell hagyniuk.","id":"20191022_horvatorszag_schengen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f16d1a-5495-41e6-aea3-998739492bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677845ea-7a21-42c2-ae1e-ef22e834bd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_horvatorszag_schengen","timestamp":"2019. október. 22. 15:56","title":"Hamarosan ellenőrzés nélkül léphetünk át Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]