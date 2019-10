Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai, egyesüljetek!\" jelmondat nélkül jelent meg. A Népszavánál, a magyar szakszervezetek lapjánál ezt csak majdnem két hónap múlva, december 16-án lépték meg. Múltutazás 1989-be.","shortLead":"A pártlap Népszabadság 1989. október 23-án, a köztársaság kikiáltása napján már jó két hete a \"Világ proletárjai...","id":"20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5228b721-a9f1-4436-9da4-a942d076fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1009d4fe-aa14-41d2-9071-406c845dbe2b","keywords":null,"link":"/360/20191023_1989_oktober_23_koztarsasag_kikialtasa_lapszemle","timestamp":"2019. október. 23. 10:30","title":"30 évvel ezelőtt a világ proletárjai már csak a Népszava címlapján egyesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=749e796f-4035-4a0c-98ea-ff61898733d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81328a5-78c2-43df-9e41-867c775ba40a","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Igy_emlekezett_Elvis_Presley_1956_hoseire","timestamp":"2019. október. 23. 14:44","title":"Így emlékezett Elvis Presley 1956 hőseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra – áll egy kedden késő este közzétett határozatban.","shortLead":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra –...","id":"20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0859ea-5d11-4365-9469-b93d267b0ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 23. 13:53","title":"Új NATO-parancsnokság települ Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán megkapja a kért és megígért bővítési biztosságot, akkor az azt jelenti, hogy Brüsszel kapitulált előtte.","shortLead":"Hamarosan kiderülhet, van-e eszköze az EU-nak a magyar kormányfő sorozatos provokációinak megállítására. Ha Orbán...","id":"201943_az_orosz_medve_torokmeze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26a0c4af-a7e8-4124-98a6-f9f4b6fab918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c97ca89-4d3e-4b9f-963e-e9a8d1c67170","keywords":null,"link":"/360/201943_az_orosz_medve_torokmeze","timestamp":"2019. október. 24. 15:00","title":"Erdogan Szíriára támadt, Orbán is újabb csapást mért az unióra és a NATO-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök szerint a döntés „nem járul hozzá” az együttműködés légkörének kialakításához.","shortLead":"A törökök szerint a döntés „nem járul hozzá” az együttműködés légkörének kialakításához.","id":"20191024_Ankara_elutasitotta_az_EP_allasfoglalasat_a_lehetseges_szankciokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2385cd6-be26-4d77-a3c4-fa5ffbdd5ac9","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Ankara_elutasitotta_az_EP_allasfoglalasat_a_lehetseges_szankciokrol","timestamp":"2019. október. 24. 20:41","title":"Ankara elutasította az EP állásfoglalását a szankciókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","shortLead":"Higgadtan kezelte a helyzetet. ","id":"20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da6e0e68-f057-47d3-83f9-70fecaa29540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ac88b5-6c69-4505-8f6b-597ce2aa0d95","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Parkolas_roham_anya_kislany_kituntetes_rendorseg","timestamp":"2019. október. 24. 12:08","title":"Leparkolta az autót a 12 éves kislány, mert az anyja rohamot kapott a volán mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasúttársaság és a Volán lehetne a menekülőútvonala a Lokálnak, de még az se biztos, hogy a Fidesz meg akarja tartani a lapot.","shortLead":"A vasúttársaság és a Volán lehetne a menekülőútvonala a Lokálnak, de még az se biztos, hogy a Fidesz meg akarja tartani...","id":"20191024_A_MAV_es_a_Volan_fele_menekulhetne_a_Lokal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fd24b16-8bf2-4301-aeae-27c4d4323dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c5b874-d368-406b-ae70-246f86964d31","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_MAV_es_a_Volan_fele_menekulhetne_a_Lokal","timestamp":"2019. október. 24. 17:01","title":"A MÁV és a Volán felé menekülhetne a Lokál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]