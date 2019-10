Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az uruguayi szövetségi kapitány nem pihenteti az ászait a budapesti mérkőzésen.","shortLead":"Az uruguayi szövetségi kapitány nem pihenteti az ászait a budapesti mérkőzésen.","id":"20191026_Suarez_Cavani_Godin__Bombaeros_kerettel_erkezik_Uruguay_a_Puskas_Stadion_avatojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfcaeb1-7c73-4dec-99b6-744ffd3c457a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa090d2c-8586-452d-a3e2-dc08a99595be","keywords":null,"link":"/sport/20191026_Suarez_Cavani_Godin__Bombaeros_kerettel_erkezik_Uruguay_a_Puskas_Stadion_avatojara","timestamp":"2019. október. 26. 16:35","title":"Suarez, Cavani, Godin - Bombaerős kerettel érkezik Uruguay a Puskás Stadion avatójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b41cce-2821-4fac-8d8c-c346e46c3ba6","c_author":"","category":"vilag","description":"Visszatért Oroszországba Marija Butyina, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért.","shortLead":"Visszatért Oroszországba Marija Butyina, akit az Egyesült Államokban ítéltek el kémkedésért.","id":"20191026_Aldozatkent_fogadtak_Oroszorszagban_a_hazatert_kemnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b41cce-2821-4fac-8d8c-c346e46c3ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e771fb7-19eb-4166-a3ca-3776105d7c41","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Aldozatkent_fogadtak_Oroszorszagban_a_hazatert_kemnot","timestamp":"2019. október. 26. 15:48","title":"Áldozatként fogadták Oroszországban a hazatért kémnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Novembertől az Erste számlaszámára kell utalni.","shortLead":"Novembertől az Erste számlaszámára kell utalni.","id":"20191028_Erre_figyeljen_ha_az_Aegonnal_kotott_lakastakarekszerzodest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d462367-39db-4ac7-8c0d-7430ef6f7e65","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_Erre_figyeljen_ha_az_Aegonnal_kotott_lakastakarekszerzodest","timestamp":"2019. október. 28. 10:51","title":"Erre figyeljen, ha az Aegonnál kötött lakástakarék-szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","shortLead":"V Nanammal idős kora ellenére még a YouTube-on is népszerű tudott lenni.","id":"20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f6bb452-aef6-4673-8f51-fde8afedbe90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b93b63-3c23-447c-83ba-1b17433e6311","keywords":null,"link":"/elet/20191026_99_eves_koraban_elhunyt_India_egyik_legismertebb_jogaoktatoja","timestamp":"2019. október. 26. 20:30","title":"99 éves korában elhunyt India egyik legismertebb jógaoktatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26080174-ff7d-439a-b70d-96998d6f7176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099fd326-cfa2-470d-8a5f-1129a9485f73","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Foto_VIPpadba_ultek_a_fideszes_politikusok_a_templomban","timestamp":"2019. október. 28. 11:44","title":"Fotó: VIP-padba ültek a fideszes politikusok a templomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív tevékenysége rendkívüli a magyar néptánckultúra modernkori történetében.","shortLead":"A koreográfus-rendező volt az egyik kitalálója és szervezője az első budapesti táncháznak. Csaknem hat évtizedes aktív...","id":"20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4683ef99-bacb-4c4a-98b7-0e473c821406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b2bb7-eb59-4145-b240-eee61b79d3f8","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Meghalt_Foltin_Jolan","timestamp":"2019. október. 28. 11:11","title":"Meghalt Foltin Jolán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és közülük 34-en vesztették az életüket, elsősorban a THC-használókat betegíti meg – írta a Mashable amerikai orvosi forrásokra hivatkozva.","shortLead":"Az e-cigarettát használókat sújtó rejtélyes tüdőbetegség, amelynek következtében már 1500-betegedtek meg az USA-ban és...","id":"20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5ac7ad-1b1b-4dad-8033-02e6c9a92658","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Az_ecigaretta_altal_okozott_tudobetegseg_elsosorban_a_THChasznalokat_sujtja","timestamp":"2019. október. 27. 21:31","title":"Az e-cigaretta által okozott tüdőbetegség elsősorban a THC-használókat sújtja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]