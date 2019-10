Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","shortLead":"Az Asiagói-fennsíkról hozzák, ahol tavaly ősszel hatalmas viharok tomboltak.","id":"20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87af86d3-25f5-44a5-8ab0-bf9554eb029d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f594f12-07a1-432d-ae5b-a2aa36d1d807","keywords":null,"link":"/elet/20191031_vatikan_karacsonyfa_asiago_fennsik_vihar","timestamp":"2019. október. 31. 21:56","title":"Igazán különleges karácsonyfája lesz a Vatikánnak idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Északon fog a legtöbbet sütni a nap az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd12b271-7aff-405e-9e36-e0073ad142ee","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_idojaras_elorejelzes_felho_napsutes","timestamp":"2019. október. 31. 05:10","title":"Nem tartogat sok meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan megbetegedtek, majd százan kórházba is kerültek még szeptemberben. A tisztítószerek között viszont gyenge fertőtlenítő hatású szappant találtak, így a kormányhivatal a szappan gyártója ellen indított eljárást.","shortLead":"Sem a főzőkonyhában, sem az alapanyagokban nem találták a fertőzés forrását a hatóságok, amely miatt háromszázan...","id":"20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0438248a-7482-426c-9443-ed0f22dd93af","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_A_szappan_miatt_lettek_szalmonellasak_haromszazan_Hajdusamsonban","timestamp":"2019. október. 31. 15:41","title":"A szappan miatt lettek szalmonellásak háromszázan Hajdúsámsonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi prefektúrán négy halálos áldozatot követelő késes ámokfutás óta - közölte szerdán Didier Lallement párizsi prefektus a nemzetgyűlés vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán.","shortLead":"Hét francia rendőrt fosztottak meg a szolgálati fegyverétől radikalizálódás gyanúja miatt a hónap elején a párizsi...","id":"20191030_Het_francia_rendortol_elvettek_a_szolgalati_fegyvert_radikalizalodas_gyanuja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75651c4c-a99a-4e0e-83b6-e551b0f06785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f41e37-2dcf-48e8-9a03-23a0ba20c2c9","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Het_francia_rendortol_elvettek_a_szolgalati_fegyvert_radikalizalodas_gyanuja_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 20:21","title":"Hét francia rendőrtől elvették a szolgálati fegyvert radikalizálódás gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Steve Lazarides könyvet ad ki, benne számos fotóval a titokzatos street art művészről. Igaz, az arca egyiken sem látszik.","shortLead":"Steve Lazarides könyvet ad ki, benne számos fotóval a titokzatos street art művészről. Igaz, az arca egyiken sem...","id":"20191031_banksy_street_art_konyv_ugynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23deaeef-9825-4102-9bd2-5fe6885ec99f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277fb33d-3435-4e2a-957b-b3e5abd20911","keywords":null,"link":"/kultura/20191031_banksy_street_art_konyv_ugynok","timestamp":"2019. október. 31. 14:20","title":"Képeket tett közzé Banksyről korábbi ügynöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cambridge Analytica miatt. A büntetést elfogadta a Facebook. A büntetést elfogadta a Facebook.","id":"20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0c1d3b-21b2-47e0-bb11-c1d291b1deb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191030_birsag_buntetes_facebook_cambridge_analytica_facebook","timestamp":"2019. október. 30. 13:44","title":"192 millió forintos bírságot akasztottak a Facebook nyakába a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt most elhalasztotta, és csak jövőre tartja meg tisztújító kongresszusát.","shortLead":"A párt most elhalasztotta, és csak jövőre tartja meg tisztújító kongresszusát.","id":"20191030_jakab_peter_jobbik_elnok_vona_gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7bfb98-a629-4705-ac36-daa96a296cf9","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_jakab_peter_jobbik_elnok_vona_gabor","timestamp":"2019. október. 30. 09:26","title":"Jakab Péterből nem lesz Jobbik-elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma van a határideje a banki adategyeztetésnek. Aki elmulasztja, a hosszú hétvégén nem tud semmilyen ügyet intézni. A Takaréknál különösen nagy a gond.","shortLead":"Ma van a határideje a banki adategyeztetésnek. Aki elmulasztja, a hosszú hétvégén nem tud semmilyen ügyet intézni...","id":"20191031_banki_adategyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d01f33-acc1-4d04-af50-6d1fb3c308e6","keywords":null,"link":"/kkv/20191031_banki_adategyeztetes","timestamp":"2019. október. 31. 05:45","title":"Százezernyi bankszámlát zárolhatnak egy nap múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]