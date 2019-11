Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6605aeea-0807-43b9-b310-ca1ae7671a64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek - jelentette csütörtökön este a kaliforniai katasztrófa-elhárítási hivatal.","shortLead":"Kaliforniában újabb helyeken lobbantak fel bozóttüzek - jelentette csütörtökön este a kaliforniai...","id":"20191101_Korulolelte_Los_Angelest_a_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6605aeea-0807-43b9-b310-ca1ae7671a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1874d7c6-dae1-48b8-a4dd-11b5955cb7ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Korulolelte_Los_Angelest_a_tuz","timestamp":"2019. november. 01. 08:11","title":"Körülölelte Los Angelest a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","shortLead":"Papírzacskókkal helyettesíti a műanyagot, és a beszállítókat is kötelezi az újrahasznosításra a brit Tesco.","id":"20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef391198-0d0b-4897-bc44-96ca22cbf9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cdcafa-a0a3-44f8-86ba-e06d283db579","keywords":null,"link":"/kkv/20191101_Egymilliard_muanyag_csomagolast_von_ki_a_forgalombol_a_Tesco","timestamp":"2019. november. 01. 12:10","title":"Egymilliárd műanyag csomagolást von ki a forgalomból a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f38dfa1-c65e-41ff-910e-6260075882a1","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megosztó téma a fogyatékossággal élők gyermekvállalása. Egy csömöri rehabilitációs központ nemcsak elfogadta, de magához is ölelte azt a szemléletet, hogy a náluk élők a lehető legteljesebb életet éljék - náluk a párok összeköltözhetnek, és ha szeretnének, dönthetnek úgy, hogy babát vállalnak.","shortLead":"Megosztó téma a fogyatékossággal élők gyermekvállalása. Egy csömöri rehabilitációs központ nemcsak elfogadta, de...","id":"20191031_Csomor_Egyenlo_Eselyekert_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f38dfa1-c65e-41ff-910e-6260075882a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89e84cd-45e5-4f9e-ac6d-dce956953fdd","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Csomor_Egyenlo_Eselyekert_Alapitvany","timestamp":"2019. október. 31. 20:00","title":"Nem mondom, hogy könnyű beletörődni, de jobb, mintha elvették volna a fiamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek teljesítményt tudhat magáénak.","shortLead":"A 100 millió eladott példány mellé most még bejött 2,8 millió, így a Sony negyedik generációs gépe több mint remek...","id":"20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6efbf07-369f-420c-825d-84d4b10764ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_sony_playstation_4_eladasi_adatok_last_of_us_part_2_death_stranding_konzoljatek","timestamp":"2019. október. 31. 19:03","title":"A PS4 minden idők második legnépszerűbb konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1356cfcf-1a74-451b-84ce-609dfe2b507a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehet, hogy a kutyának jó, de a gazdinak tudnia kell, hogy kockázatot vállal. Ezúttal svájci kutatók csatlakoztak azokhoz, akik kimutatták, hogy veszélyes kórokozókat terjeszthet, ha nyers hússal etetik az ebeket.","shortLead":"Lehet, hogy a kutyának jó, de a gazdinak tudnia kell, hogy kockázatot vállal. Ezúttal svájci kutatók csatlakoztak...","id":"201944_veszelyes_kutyaeledel_nyers_igazsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1356cfcf-1a74-451b-84ce-609dfe2b507a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6652e21e-f034-42db-b03b-ca7655ceeb5f","keywords":null,"link":"/360/201944_veszelyes_kutyaeledel_nyers_igazsag","timestamp":"2019. november. 02. 12:15","title":"Hiába örül a kutya a nyers húsnak, a gazdi sokat kockáztathat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni az antiszemitizmus ellen. 94 évesen is igazi aktivista, előadásokat tart, könyvet ír, a közösségi oldalán posztol, és a Vígszínház színpadán táncol. Portréinterjú Fahidi Évával.","shortLead":"Egy holokauszt-túlélő, aki a politikusoknak és a tanároknak is tudna tanácsot adni, hogyan lehet küzdeni...","id":"201944_fahidi_eva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01bbe485-ca0c-4dc7-ae8f-c5ac8380a09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dcdf3a-47b4-454e-9b86-a9b0609bdcbb","keywords":null,"link":"/360/201944_fahidi_eva","timestamp":"2019. november. 01. 19:00","title":"Fahidi Éva: \"Ha már élek, a világért sem akarok boldogtalan lenni.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borult ég, eső, erős szél borzolja a kedélyeket szombaton.\r

\r

","shortLead":"Borult ég, eső, erős szél borzolja a kedélyeket szombaton.\r

\r

","id":"20191101_Csak_a_kitartobbak_szervezzenek_kirandulast_szombatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17e32938-572b-4ec6-a588-61e45ce55924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c7f45f-2d13-44d5-a573-1e81d703fbbe","keywords":null,"link":"/itthon/20191101_Csak_a_kitartobbak_szervezzenek_kirandulast_szombatra","timestamp":"2019. november. 01. 16:26","title":"Csak a kitartóbbak szervezzenek kirándulást szombatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A police.hu-n megjelent tájékoztatás szerint egy nő megvágta vitapartnerét, fia pedig betörte a sértett autójának ablaküvegét.\r

\r

","shortLead":"A police.hu-n megjelent tájékoztatás szerint egy nő megvágta vitapartnerét, fia pedig betörte a sértett autójának...","id":"20191101_pecs_keseles_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72470bd2-bbea-41a4-8fe7-204663b6e7ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_pecs_keseles_rendorseg","timestamp":"2019. november. 01. 08:20","title":"Anyu késelt, a fia üveget tört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]