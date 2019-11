Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8","c_author":"Kőszeg Ferenc","category":"360","description":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka. Ezért kiemelkedő fontosságú a holokauszt utáni magyarországi zsidóság társadalmi helyzetét kutató Kovács András könyve, A Kádár-rendszer és a zsidók, amely egyszerre 33 év történetét áttekintő tanulmány és az annak megállapításait bizonyító dokumentum-gyűjtemény. ","shortLead":"A szovjet típusú magyarországi államhatalom és a zsidó felekezet viszonyáról eddig nem jelent meg átfogó igényű munka...","id":"20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056adeef-474d-43ed-812c-b720011e3ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384ba944-e3f8-4fbd-8a73-911fc42ceb7f","keywords":null,"link":"/360/20191101_Koszeg_Ferenc_Kepzelt_valosag_fogsagaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:00","title":"Kőszeg Ferenc: Képzelt valóság fogságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317ebe84-9617-47e6-b997-23125d33ea22","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"DJ pörgeti a lemezeket a rajtkövek mögött, fények cikáznak a medencetérben, a négy versengő csapat kiabálva, mutogatva űzi-hajtja azokat a tagjait, akik a vízben a minél jobb helyezésekért tempóznak két napon át, kétszer két órában. Nem így képzeljük el az átlagos nemzetközi úszóversenyeket, ugye? ","shortLead":"DJ pörgeti a lemezeket a rajtkövek mögött, fények cikáznak a medencetérben, a négy versengő csapat kiabálva, mutogatva...","id":"20191102_international_swimming_league_isl_hosszu_katinka_duna_arena_uszas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317ebe84-9617-47e6-b997-23125d33ea22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d47c6f9-23c5-4428-ae27-a2b7f3814ea3","keywords":null,"link":"/sport/20191102_international_swimming_league_isl_hosszu_katinka_duna_arena_uszas","timestamp":"2019. november. 02. 20:00","title":"Keresik az úszás jövőjét, vajon tényleg az ISL lesz az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei. ","shortLead":"Az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei. ","id":"20191102_Nincs_ottalalatos_egy_Joker_telitalalatos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c473a4cc-2f7a-41de-8d3f-55c22c7f505d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191102_Nincs_ottalalatos_egy_Joker_telitalalatos","timestamp":"2019. november. 02. 20:30","title":"Nincs ötös a lottón, a Jokert viszont telibe trafálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt közölték, dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","shortLead":"Azt közölték, dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","id":"20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72451fa9-7ba3-4f79-88f5-c00401f44f0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Leállt a K&H alkalmazása, a honlapja sem volt elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bulit előzőleg meghirdették a közösségi oldalakon is. Hárman megsérültek.\r

\r

","shortLead":"A bulit előzőleg meghirdették a közösségi oldalakon is. Hárman megsérültek.\r

\r

","id":"20191101_Negyen_meghaltak_San_Francisco_mellett_egy_hazibuliban_kitort_lovoldozesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfea2bf-cdff-4d49-92db-5e67ccb671a9","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Negyen_meghaltak_San_Francisco_mellett_egy_hazibuliban_kitort_lovoldozesben","timestamp":"2019. november. 01. 15:13","title":"Négyen meghaltak San Francisco mellett egy házibuliban kitört lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","shortLead":"A 75 éve végezték ki szerb partizánok magyarok, horvátok, németek százait, de szerbeket is gyilkoltak meg. ","id":"20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cfef743-8241-4202-8ed0-9dd4cd139eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9e12f-e296-46d9-afdb-5d2ab99e1a77","keywords":null,"link":"/itthon/20191102_Az_1944es_delvideki_nepirtasra_emlekeztek_Szabadkan","timestamp":"2019. november. 02. 17:56","title":"Az 1944-es délvidéki népirtásra emlékeztek Szabadkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","shortLead":"A rendőrség kéri, hogy aki felismeri a képen látható autót és annak sofőrjét, az jelentkezzen.","id":"20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9efc66e2-8f5a-4ac1-9ae6-5dbc347ebc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7208d0f5-2402-4184-a5b0-17dbd0d852b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Ikerbabakocsival_utkozott_a_nyiregyhazi_autos_de_meg_sem_allt","timestamp":"2019. november. 01. 12:19","title":"Ikerbabakocsival ütközött a nyíregyházi autós, de meg sem állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]