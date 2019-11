Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora este, de az M3-ason is több kilométeres a torlódás.","shortLead":"Az M1-M7-es autópályák közös szakaszán és az M5-ös autópályán is több jármű ütközött össze a főváros felé vasárnap kora...","id":"20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83559ca3-db2c-45d9-a090-4add7c215813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe7a4e-110a-4794-bac3-d8334d8bbda4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Balesetek_lassitjak_a_forgalmat_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. november. 03. 18:19","title":"Balesetek lassítják a forgalmat a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelent a tender a főváros tranzitforgalmát jelentősen csökkentő tehermenetesítő útvonal fejlesztésére, amely Komáromtól az M8-asig vezetne. ","shortLead":"Megjelent a tender a főváros tranzitforgalmát jelentősen csökkentő tehermenetesítő útvonal fejlesztésére, amely...","id":"20191104_Kezdodhet_az_uj_M0s_felgyuru_elokeszitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20b1ddf-17a1-4e8f-829f-fa8715a309bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8612e8f-449f-4e8a-956d-f909b1268de4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Kezdodhet_az_uj_M0s_felgyuru_elokeszitese","timestamp":"2019. november. 04. 17:12","title":"Indul az M0-s forgalmát csökkentő félgyűrű előkészítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne az a vágy, hogy mindenképpen bebizonyítsa magáról, hogy ő valaki. Jótékonysági előadásokkal járja az országot. Saját produkcióban jegyzett színházi one man show-ja, a Hogyan értsük félre a nőket? az együttélés szépségeit és nehézségeit taglalja. Filmterveket, rendezői ambíciókat dédelget magában, és ingyen készít fel hátrányos helyzetű fiatalokat a színészképzős felvételire. Csányi Sándorral beszélgettünk. ","shortLead":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne...","id":"20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc97421-cfe1-4c9c-86ce-740865be5767","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","timestamp":"2019. november. 04. 15:05","title":"Csányi Sándor: Szerintem a férfi egy fantasztikus találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért a kereséséhez.","shortLead":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért...","id":"20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac14dd1-14c4-42a2-aa20-c276fc89fa70","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","timestamp":"2019. november. 04. 10:07","title":"Holtan találták meg a magyar zongoraművész édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba ütköztek a kutatás során. ","shortLead":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba...","id":"20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44537929-ee20-4d8c-92bb-4e4618908fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","timestamp":"2019. november. 04. 12:13","title":"Nem mert nyilatkozni egy magyar kutató a New York Timesnak, amikor kiderült, miről írnak cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megpróbálják felderíteni az embercsempészettel foglalkozó hálózatokat. ","shortLead":"Megpróbálják felderíteni az embercsempészettel foglalkozó hálózatokat. ","id":"20191104_Vietnamban_nyolc_embert_vettek_orizetbe_az_angol_halalkamion_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bb99f9-ec56-4f55-8d35-c06b49581355","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Vietnamban_nyolc_embert_vettek_orizetbe_az_angol_halalkamion_miatt","timestamp":"2019. november. 04. 11:10","title":"Vietnamban nyolc embert vettek őrizetbe az angol halálkamion miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai kormányülésre, ahol a budapesti fejlesztések jövőjéről is tárgyalnak – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Levélben gratulált a miniszterelnök az új főpolgármesternek a megválasztásához, egyúttal meghívta őt a szerdai...","id":"20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1633e93a-8667-4167-b12f-52a339149508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ba9ba6-e706-4a02-9a7a-3936f7e7bf3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_orban_viktor_karacsony_gergely_fopolgarmester_kormanyules_gratulacio","timestamp":"2019. november. 04. 15:52","title":"Orbán szerdára várja Karácsony Gergelyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés keretében.\r

\r

","shortLead":"A táblás akciójáért rá kiszabott 329 ezer forintos büntetés háromszorosa jött össze Hadházy Ákosnak egy gyűjtés...","id":"20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f723dc26-1ea9-4a54-97b0-b41cb0aabe0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722cf971-a633-41e2-8a56-6951536fc327","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_parlament_buntetes_hadhazy_akos_tablas_akcio_kover_laszlo","timestamp":"2019. november. 05. 12:31","title":"Összedobták a parlamenti büntetést Hadházy Ákosnak, aki még Kocsis Mátét is kioktatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]