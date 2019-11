Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány állítása szerint szabályosan költötték el a pénzeket.","shortLead":"A rendező Harmadik Évezred Innovációs Alapítvány állítása szerint szabályosan költötték el a pénzeket.","id":"20191105_A_NAV_is_nyomoz_a_450_milliobol_rendezett_sportnapokkal_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766f4100-fa43-4b52-a4c9-71fe7963af18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c3a715-abc5-4356-b66f-72e0192f47b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_A_NAV_is_nyomoz_a_450_milliobol_rendezett_sportnapokkal_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 05. 20:27","title":"A NAV is nyomoz a 450 millióból rendezett sportnapokkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset a 4-es úton. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megszavazták Karácsony helyetteseit, Baranyinak viszont nem jutott bizottsági poszt. Gödi riport és halálos baleset...","id":"20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb24f746-c4d6-4991-a319-f6b7d2b20f08","keywords":null,"link":"/360/20191105_Radar360_Nagyuzem_a_Fovarosi_Kozgyulesben_Orban_panaszkodik","timestamp":"2019. november. 05. 17:30","title":"Radar360: Nagyüzem a Fővárosi Közgyűlésben, Orbán panaszkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt eddig, a csomag megvalósítása 22 százalékon áll.","shortLead":"A jegybank 330, Magyarország versenyképességét javítani hivatott javaslatának felében semmiféle lépés nem történt...","id":"20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae839e9-60e7-4a6b-bb51-eedd7daec0f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Megmerte_az_MNB_hogy_a_Fidesz_mennyire_valositja_meg_a_javaslatait","timestamp":"2019. november. 06. 16:05","title":"Megmérte az MNB, hogy a Fidesz mennyire valósítja meg a javaslatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szerdán ismertetett októberi felülvizsgált jelentése szerint. Ugyanebből az is kiderül, hogy lassul az euróövezet gazdasági bővülése, különösen a kereskedelem és a feldolgozóipar teljesítményének mérséklődése miatt.","shortLead":"Magyarország a második legnagyobb gazdasági növekedést érheti el idén az Európai Unióban a Nemzetközi Valutaalap (IMF...","id":"20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc1a2e08-d93d-40ff-8240-42ecbcbdb0aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52dabe0-1a03-4239-bca5-1307a447bab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_nemzetkozi_valutaalap_imf_magyarorszag_gazdasagi_novekedes","timestamp":"2019. november. 06. 16:13","title":"Magyarországot megdicsérte, Európa fölött fellegeket lát az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","shortLead":"Csak az akropolisz hétszer akkora volt, mint Mükéné városa.","id":"20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ade1887-9346-47f7-9522-2bc76e24afe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9307a3e8-e9d8-47e6-98cd-df7bc81b6e19","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Hatalmas_okori_fellegvarat_tartak_fel_Gorogorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 12:26","title":"Hatalmas ókori fellegvárat tártak fel Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7e6b78-41d1-4de8-90c7-f595d5adea98","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ókorból és a középkorból származó hajók maradványait találták meg görög régészek az égei-tengeri Kászosz-sziget partjainál.","shortLead":"Az ókorból és a középkorból származó hajók maradványait találták meg görög régészek az égei-tengeri Kászosz-sziget...","id":"20191105_okori_kozepkori_hajoroncsok_egei_tenger_kaszosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7e6b78-41d1-4de8-90c7-f595d5adea98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bf2cfe-639a-4308-adc6-a231f7763eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_okori_kozepkori_hajoroncsok_egei_tenger_kaszosz","timestamp":"2019. november. 05. 20:03","title":"2300 éves hajóroncsot találtak az Égei-tenger mélyén, rakomány is fennmaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]