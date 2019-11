Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","shortLead":"A nő szerint jól van az úgy. Elkapták.","id":"20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd98fb-08de-49d8-97a1-e311e75e5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba74edd5-8de5-4b15-a0ed-eaad5aa69dc1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Duplaagyat_matraccal_kabrioban_szallitani","timestamp":"2019. november. 06. 12:29","title":"Kabrióban szállította a dupla ágyat és a matracot – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","shortLead":"A balesetben megsérült az autó két utasa is, őket kórházba szállították.","id":"20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee492526-0843-4f10-952b-1bc381ba6a95","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Fanak_csapodott_egy_auto_Koronconal_a_sofor_meghalt","timestamp":"2019. november. 06. 07:30","title":"Fának csapódott egy autó Koroncónál, a sofőr meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","shortLead":"Vidéken is több mint 20 százalékos áremelkedés volt tapasztalható, a községek azonban lehúzzák az átlagot.","id":"20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4548c1-f429-4e7d-9b82-0f746a23c9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Kozel_negyedevel_dragultak_a_lakasok_egy_ev_alatt_Budapesten","timestamp":"2019. november. 06. 16:17","title":"Közel negyedével drágultak a lakások Budapesten egy év alatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","shortLead":"Enyhén szólva sem felemelt kézzel készül a két utolsó, sorsdöntő Eb-selejtezős meccsére Wales.","id":"20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d12983f-890a-408e-9b59-22cc0f016d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b898b8d6-b360-4612-842e-874f0f025331","keywords":null,"link":"/sport/20191105_wales_valogatott_europa_bajnoki_selejtezo_gareth_bale_aaron_ramsey","timestamp":"2019. november. 05. 10:42","title":"A legerősebb walesi csapatot kell legyőznünk a sorsdöntő meccsen – Bale és Ramsey is a keretben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a182f1c2-98d8-4a96-bcdb-17fe9e15e22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat pumpát lopott el egy kamionsofőr Kecskeméten, a házkutatás során három pisztolyra meg egy revolverre és lőszerekre bukkantak a rendőrök. ","shortLead":"Hat pumpát lopott el egy kamionsofőr Kecskeméten, a házkutatás során három pisztolyra meg egy revolverre és lőszerekre...","id":"20191105_pumpa_lopas_kamionsofor_rendorseg_lofegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a182f1c2-98d8-4a96-bcdb-17fe9e15e22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e5aed2-6a4c-44e3-a59d-2292e67e136c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_pumpa_lopas_kamionsofor_rendorseg_lofegyver","timestamp":"2019. november. 05. 09:10","title":"Pumpákat lopott a kamionsofőr, aztán a rendőrök pisztolyokat találtak nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével mindenkit elküldenek az egységtől.","shortLead":"Véget ér egy fejezet a Samsung történetében: végleg lefújják a saját processzormagok fejlesztését, december végével...","id":"20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a22ecd9-4746-4466-9225-13dec5463680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063ecc2d-d349-4d6b-8c65-b7774a90bb3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_samsung_cpu_processzormag_mongoose_arm","timestamp":"2019. november. 05. 16:03","title":"Fontos döntést hozott a Samsung, hatással lesz az új telefonjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rambo-kések, Munkácsy-festmény, Andy Vajna máig szivarszagú autója – ilyen értéktárgyakra lehet licitálni december elején egy nagyszabású aukción, ahol a januárban elhunyt filmproducer-kormánybiztos életének, munkájának személyes relikviái is kalapács alá kerülnek. Ezt az özvegye, Vajna Tímea jelentette be a Tv2-n, közben többször sírva fakadt, és arra utalt, hogy nem akarja sajnáltatni magát, de senkinek nem kívánja, amit vele csináltak.","shortLead":"Rambo-kések, Munkácsy-festmény, Andy Vajna máig szivarszagú autója – ilyen értéktárgyakra lehet licitálni december...","id":"20191105_vajna_timea_andy_vajna_arveres_szemelyes_targyak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f22acf-a208-4f6d-8cc1-720765944c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae822a1-968b-4b30-9a73-e5f6d99ee37c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_vajna_timea_andy_vajna_arveres_szemelyes_targyak","timestamp":"2019. november. 05. 10:18","title":"Élő adásban, zokogva jelentette be Vajna Tímea: elárverezik Andy személyes tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]