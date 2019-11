Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","shortLead":"Az éjszaka lett rosszul a francia színésznő, Egy párizsi kórházában vár további vizsgálatokra.","id":"20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=624894d6-6079-42bb-9e1e-1a150c9ffa79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"debacaa3-3561-496d-8fee-b38cefe58c99","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Catherine_Deneuve_korhaz","timestamp":"2019. november. 06. 12:55","title":"Catherine Deneuve súlyos állapotban került kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat kell betartani a használatkor. ","shortLead":"A kórházak nem saját tulajdonba kapták meg az autókat, külön havidíjat kell fizetniük értük, és speciális szabályokat...","id":"20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9ee838-db35-4012-8f0d-57ba3dcbd889","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Fizetnie_kell_a_korhazaknak_a_kormanytol_kapott_elektromos_autokert","timestamp":"2019. november. 07. 07:23","title":"Fizetnie kell a kórházaknak a kormánytól kapott elektromos autókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ec9df-5e36-4f18-8e9b-570681e7e745","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kompresszoros V8-as, egy kis ültetés és hatalmas kerekek. Egy biztos: a füsttől alig lehet majd látni.","shortLead":"Kompresszoros V8-as, egy kis ültetés és hatalmas kerekek. Egy biztos: a füsttől alig lehet majd látni.","id":"20191105_Itt_egy_amerikai_pickup_ami_mellett_a_tobbi_csak_jatekauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=174ec9df-5e36-4f18-8e9b-570681e7e745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce46fa-5b56-4698-bdc2-12f4affd75c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Itt_egy_amerikai_pickup_ami_mellett_a_tobbi_csak_jatekauto","timestamp":"2019. november. 05. 18:45","title":"Itt a Shelby új pickupja, ami mellett a többi platós csak játékautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","shortLead":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","id":"20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09f4c26-81d4-4c0b-a81f-c846edbefa1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Tusk nem indul az elnökválasztáson Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon leállt a forgalom egy baleset miatt.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon leállt a forgalom egy baleset miatt.","id":"20191106_Keresztbe_fordult_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc969fba-0399-41ab-9052-f01619761c14","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Keresztbe_fordult_kamion_miatt_zartak_le_az_M7es_autopalyat","timestamp":"2019. november. 06. 05:42","title":"Keresztbe fordult kamion miatt zárták le az M7-es autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"360","description":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya az önkormányzati választás egyik legfőbb kampánytémája volt. A Medián most azt vizsgálta, hogy mennyire befolyásolta a választókat az ügy: a kutatás szerint aktivizálta őket. ","shortLead":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya...","id":"20191106_Borkai_felmeres_Median","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7479c-6c97-40fe-8746-5a82970e9f95","keywords":null,"link":"/360/20191106_Borkai_felmeres_Median","timestamp":"2019. november. 06. 10:35","title":"Medián: A választók szerint nem Borkai miatt veszített a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]