Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban számolt be arról, hogy mit visz a holnapi kormányülésre magával, ahova Orbán Viktor meghívta.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés alakuló ülése után Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban számolt be arról...","id":"20191105_Karacsony_bejelentette_hogy_mit_visz_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3363978b-586b-4941-a9b8-eef5ecd1573b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad01959e-0701-4bc0-a1db-68de18a28f47","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Karacsony_bejelentette_hogy_mit_visz_Orbannak","timestamp":"2019. november. 05. 20:39","title":"Karácsony bejelentette, hogy mit visz Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület, illetve a tömeges kivándorlást sem részletezi túl, ehhez képest az Országos Urbanisztikai Konferencián egy helyettes államtitkár és az MNB főosztályvezetője is részletesen beszélt ezekről a problémákról. ","shortLead":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület...","id":"20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d66f0-74f4-4088-ab38-926d4bc3b373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","timestamp":"2019. november. 07. 06:13","title":"Magas árak, kevés zöld – őszintén beszélt a budapesti gondokról a kormány és az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet megalkotója, aki egy sor más felfedezésével hozzájárult mai világunkhoz.","shortLead":"Éppen száznegyven éve, 1879. november 5-én halt meg James Clerk Maxwell skót fizikus, az elektromágneses térelmélet...","id":"20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548f43f9-b8a5-4649-a9b4-38ad2e39559a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a601267-c018-4a3b-b94e-3727118402a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_james_clerk_maxwell_fizikus_elete_halala_felfedezesei","timestamp":"2019. november. 05. 07:03","title":"25 évesen lett professzor, borzasztó előadó volt, de rengeteg mindent köszönhetünk neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05165bb6-048b-4c2a-bfd1-bbd9c0a15908","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 13 legaktuálisabb verziójában olyan jelekre bukkantak, amelyek valószínűsítik, hamarosan akkumulátorral kiegészített tok érkezhet az idei iPhone-okhoz is.","shortLead":"Az iOS 13 legaktuálisabb verziójában olyan jelekre bukkantak, amelyek valószínűsítik, hamarosan akkumulátorral...","id":"20191105_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05165bb6-048b-4c2a-bfd1-bbd9c0a15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34ec5d0-2d7d-4489-b6ed-ce2741192e3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_apple_iphone_11_akkumulatoros_tok","timestamp":"2019. november. 05. 11:03","title":"Új, gyári mobiltok jöhet az új iPhone-okhoz, növeli majd az üzemidejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","shortLead":"Józsefváros polgármestere az Alapjogokért és a Fideszért Központ tudósán élcelődik.","id":"20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d44f75d-f381-41fd-9d4b-619290f99d4f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Piko_Andras_arcon_rohogi_a_fideszes_elemzot","timestamp":"2019. november. 05. 07:42","title":"Pikó András arcon röhögi a fideszes \"elemzőt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d0c7747-0547-4fbd-87c2-71cc8186b0ee","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével és az 1988-as szöuli olimpián aranyat nyert tornásszal a HVG 2007 áprilisában készített portré-interjút. Ezt közöljük újra most, amikor a szexbotránya után az önkormányzati választáson újraválasztott Borkai bejelentette lemondását.","shortLead":"Borkai Zsolttal, Győr polgármesterével és az 1988-as szöuli olimpián aranyat nyert tornásszal a HVG 2007 áprilisában...","id":"200714HVGFriss267","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d0c7747-0547-4fbd-87c2-71cc8186b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab4648e-3428-4783-bf5f-7277b74b7085","keywords":null,"link":"/360/200714HVGFriss267","timestamp":"2019. november. 06. 11:45","title":"Borkai Zsolt 2007-ben: \"Orbán Viktor még nem adott semmire utasítást. De nem is várom el tőle\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi utóéletét dolgozta fel.","shortLead":"Farkas Gyöngyi Megszállás vagy segítségnyújtás című könyvében Csehszlovákia 1968-as megszállásának magyarországi...","id":"20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c636d93-f5f9-466f-81eb-936b729a64eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20e940a-c79f-4241-8e6f-3d33e076cd80","keywords":null,"link":"/360/20191105_Farkas_Gyongyi_Megszallas_vagy_segitsegnyujtas","timestamp":"2019. november. 05. 12:30","title":"Amikor játék guminyomdával készült röplapokért börtön járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]