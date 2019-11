Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ősi kultúrához tartozó csoport maradványait találták meg.","shortLead":"Egy ősi kultúrához tartozó csoport maradványait találták meg.","id":"20191106_Europabol_bevandorolt_osemberek_fogaira_bukkantak_egy_izraeli_barlangban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b0e07a-b0ec-45ef-9502-686537c8d9d6","keywords":null,"link":"/elet/20191106_Europabol_bevandorolt_osemberek_fogaira_bukkantak_egy_izraeli_barlangban","timestamp":"2019. november. 06. 12:50","title":"Meglepő leletekre bukkantak a régészek egy izraeli barlangban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a815c537-a9b5-4381-8b32-1e431dadedfe","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ezzel vennék elejét a gépkocsiban hagyott gyermekek halálának a nyári hőségben.","shortLead":"Ezzel vennék elejét a gépkocsiban hagyott gyermekek halálának a nyári hőségben.","id":"20191107_Kisgyerek_autoban_felejtesere_figyelmezteto_veszjelzot_tettek_kotelezove_Olaszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a815c537-a9b5-4381-8b32-1e431dadedfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2ab80e-9125-4eee-b935-0448e2baf1ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Kisgyerek_autoban_felejtesere_figyelmezteto_veszjelzot_tettek_kotelezove_Olaszorszagban","timestamp":"2019. november. 07. 17:05","title":"Kisgyerek autóban felejtésére figyelmeztető vészjelzőt tettek kötelezővé Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b659cb-c489-4dc4-b2e4-0c251f396283","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert korábban dicsérték, milyen gyorsan felfogta, mi a probléma Boszniában, most a „fasizmus fővárosának” tartja Hollandiát.","shortLead":"Mevlüt Cavusoglu török külügyminisztert korábban dicsérték, milyen gyorsan felfogta, mi a probléma Boszniában, most...","id":"201944_mevlut_cavusoglu_lojalis_torok_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b659cb-c489-4dc4-b2e4-0c251f396283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb25bb7-4219-49ba-8599-4901080dc128","keywords":null,"link":"/360/201944_mevlut_cavusoglu_lojalis_torok_kulugyminiszter","timestamp":"2019. november. 06. 10:01","title":"Beszél japánul, Tiger Woodsszal golfozik, Szijjártóval tárgyal Erdogan bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","shortLead":"Nem örvendenek kirobbanó népszerűségnek a városban cikázó elektromos rollerek.","id":"20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21468947-be96-41e4-99c6-ce6252f32089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682fc04e-aeef-44c5-9f00-3442f7e82e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Kegyetlen_kontent_az_interneten_a_Lime_temeto","timestamp":"2019. november. 07. 16:19","title":"Kegyetlen kontent az interneten a Lime-temető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Adidas szerint a mintája a határok elmosódását szimbolizálja.","shortLead":"Az Adidas szerint a mintája a határok elmosódását szimbolizálja.","id":"20191107_Bemutattak_Uniforiat_az_Eb_hivatalos_labdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c462382a-b79f-42b8-a30b-f011d59e5555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3b93bd-ad37-4fda-b6b6-72faee522da9","keywords":null,"link":"/sport/20191107_Bemutattak_Uniforiat_az_Eb_hivatalos_labdajat","timestamp":"2019. november. 07. 13:41","title":"Bemutatták az Uniforiát, az Eb hivatalos labdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dudás Róbert kapja, miután Mirkóczki Ádámot Eger polgármesterének választották.","shortLead":"Dudás Róbert kapja, miután Mirkóczki Ádámot Eger polgármesterének választották.","id":"20191106_A_Jobbik_eldontotte_hogy_ki_valtsa_Mirkoczki_Adamot_a_parlamentben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1f208b-85be-479b-95ea-522a8314c0fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_A_Jobbik_eldontotte_hogy_ki_valtsa_Mirkoczki_Adamot_a_parlamentben","timestamp":"2019. november. 06. 09:21","title":"A Jobbik eldöntötte, ki kapja Mirkóczki parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]