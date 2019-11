Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65474199-89f4-4f85-b5af-528bb1cb391f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom gyanúsított közül tíz főt vettek őrizetbe a ceglédi rendőrök egy összehangolt akció során. Velük szemben az a gyanú, hogy új pszichoaktív anyaggal éltek vissza.","shortLead":"Tizenhárom gyanúsított közül tíz főt vettek őrizetbe a ceglédi rendőrök egy összehangolt akció során. Velük szemben...","id":"20191106_Kilenc_telepulesen_csapott_le_drogdilerekre_a_rendorseg_egyszerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65474199-89f4-4f85-b5af-528bb1cb391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ef8af6-f6d2-400b-99ff-65ebb9cbc748","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kilenc_telepulesen_csapott_le_drogdilerekre_a_rendorseg_egyszerre","timestamp":"2019. november. 06. 11:37","title":"Kilenc településen csapott le drogdílerekre a rendőrség egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált minimum 3 millió forint.","shortLead":"A képviselők akár 6 millióra is felemelhetik Borkai Zsolt végkielégítésének összegét, de a törvényileg garantált...","id":"20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a5f0005-2bd3-488e-84be-9d26611808d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576d6ccb-96be-4f7d-9c8c-4906be1ad703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Legalabb_3_millio_forint_vegkielegitest_kap_Borkai_Zsolt","timestamp":"2019. november. 06. 11:15","title":"Legalább 3 millió forint végkielégítést kap Borkai Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35bb602-7ddb-4cd2-bb06-25d532a98f31","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre még nem nagyon volt példa. De az olasz, szuperritka autókat gyártó Pagani úgy gondolta, a New York-i Grand Central vasútállomás megfelelő helyszín erre.","shortLead":"Erre még nem nagyon volt példa. De az olasz, szuperritka autókat gyártó Pagani úgy gondolta, a New York-i Grand Central...","id":"20191106_Pagani_Grand_Central","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35bb602-7ddb-4cd2-bb06-25d532a98f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a76756-511f-47a4-bf25-bbb52d4dbb4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Pagani_Grand_Central","timestamp":"2019. november. 06. 10:17","title":"Több milliárdos autókat állítottak ki egy vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Késő délutánra szűnik meg mindenhol a csapadék az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191107_borus_ido_csutortok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ae8c98-5747-4ac9-b5d5-bfda39a78da7","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_borus_ido_csutortok","timestamp":"2019. november. 07. 05:14","title":"Borongós időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A környékbeli üzemek járnak jól.","shortLead":"A környékbeli üzemek járnak jól.","id":"20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7afc644-ed12-4203-af7f-6deef1be1341","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","timestamp":"2019. november. 07. 11:34","title":"Milliárdokat fizet a kormány, hogy jövőre is legyen hol dolgozniuk az Electrolux kirúgott munkásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","shortLead":"Túlterheltség miatt akadozik a Takarékbank netbankja.","id":"20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc959234-d970-42d6-ac7c-de94d013124b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_Nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz_a_postasok","timestamp":"2019. november. 06. 18:15","title":"Nem férnek hozzá a fizetésükhöz a postások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív együttműködésre számít Orbánnal.","shortLead":"A miniszterelnök magához hívta a főpolgármestert, Karácsony busszal érkezett a kormányülésre. Konstruktív...","id":"20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47c7f5e0-e93f-4c50-a6f6-e3d9d58bcd8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab11206-7b84-46e4-8f8f-2e114f473e6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Megerkezett_Karacsony_Orbanhoz_elvitte_a_programjat__video","timestamp":"2019. november. 06. 08:49","title":"Megérkezett Karácsony Orbánhoz, elvitte neki a programját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]