[{"available":true,"c_guid":"656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA Terra nevű műholdja látványos fotót készített arról, mi maradt a kaliforniai tűzvész után.","shortLead":"A NASA Terra nevű műholdja látványos fotót készített arról, mi maradt a kaliforniai tűzvész után.","id":"20191106_kalifornia_erdotuz_muholdkep_nasa_terra_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656a879a-c0dd-47e8-a081-dbd17805ad2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c02450-049d-41db-96cd-13d31bac52f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_kalifornia_erdotuz_muholdkep_nasa_terra_muhold","timestamp":"2019. november. 06. 19:03","title":"Műholdképen látszik, mekkora pusztítást végzett a kaliforniai erdőtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","shortLead":"Három másik gyanúsított még kedden rendőrkézre került.","id":"20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deecab4b-e90e-483f-b6ce-d82831d7b788","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_szalonna_emberoles_idos_no_elfogas_rendroseg","timestamp":"2019. november. 06. 14:12","title":"Újabb férfit fogtak el a szalonnai emberölés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év egészében még így is kétszámjegyű a növekedés.","shortLead":"Egy nagy, egyszeri tétel nélkül a harmadik negyedéves Ferrari-adat nem néz ki annyira jól, mint a tavalyi, de az év...","id":"20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c48c9e-7394-4b77-a3ef-6c8fbd883ac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89248be2-ca7e-456d-b474-99cb25f3d374","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Oriasit_esett_a_Ferrari_nyeresege_de_igy_is_van_okuk_az_optimizmusra","timestamp":"2019. november. 06. 07:48","title":"Óriásit esett a Ferrari nyeresége, de így is van okuk az optimizmusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adf71d7-86a5-4517-92c7-ad4748bb7185","c_author":"Hann Endre, Lakatos Zsuzsa","category":"360","description":"Hiába jelentette be szerdán Borkai Zsolt, hogy lemond a polgármesterségről, a győri városvezető botránya az önkormányzati választás egyik legfőbb kampánytémája volt. 