Szombatra tüntetést szervez a Párbeszéd a Normafára meghirdetett fakivágások ellen. A Facebook-felhívásban azt írják, "A Normafa-program kezdetekor Pokorni Zoltán azt ígérte, hogy nem lesz tömeges fakivágás, és nem több, hanem kevesebb autó lesz a Normafán. Itt az ideje az ígéret betartásának."

Korábban az derült ki, 220 fát vágnak ki egy új parkoló létesítése miatt, ami a Normafa újragondolásának eredménye. Az önkormányzat később azt mondta, az érintett terület nem erdőövezet, egy része most is parkoló. Emellett megszűnik a lejtők mellett a mostani parkoló és a buszforduló is, ahogy a Sport Hotelt is lebontják, ezek helyén mind zöldterület létesül. Az új Normafa-koncepcióról (köztük egy sípálya kialakításáról) két éve folyik konzultáció a szakmai szervezetekkel, 2015-ben pedig helyi népszavazáson nyert a mostani elképzelés.