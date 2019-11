Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia, Észak-Macedónia és Albánia állampolgárai - egyebek mellett erről állapodott meg a három ország vezetője vasárnap Ohridban.","shortLead":"A jövő évtől már útlevél nélkül, csupán a személyi igazolvány felmutatásával utazhatnak egymáshoz Szerbia...","id":"20191110_Utlevel_nelkul_utazhatnak_egymashoz_a_szerb_alban_es_eszakmacedon_allampolgarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa44a9b-9c08-4951-ac2c-ae79b15c7ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a01ffa-3cfc-4047-b6e0-b08e1ebd8400","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Utlevel_nelkul_utazhatnak_egymashoz_a_szerb_alban_es_eszakmacedon_allampolgarok","timestamp":"2019. november. 10. 14:55","title":"Útlevél nélkül utazhatnak egymáshoz a szerb, albán és észak-macedón állampolgárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8db8314-a9ff-41ee-b226-57ce70d53626","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyzet csak átmeneti, de az FKF elmondása szerint extrém mennyiségű veszélyes hulladékot adtak le az emberek az utóbbi időben. ","shortLead":"A helyzet csak átmeneti, de az FKF elmondása szerint extrém mennyiségű veszélyes hulladékot adtak le az emberek...","id":"20191108_Megteltek_a_fovarosi_hulladekudvarok_nem_veszik_at_a_veszelyes_anyagokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8db8314-a9ff-41ee-b226-57ce70d53626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181b3694-e924-4226-91d4-a793f7035feb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Megteltek_a_fovarosi_hulladekudvarok_nem_veszik_at_a_veszelyes_anyagokat","timestamp":"2019. november. 08. 17:00","title":"Megteltek a fővárosi hulladékudvarok, nem veszik át a veszélyes anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki könyvet is szentelt annak a problémának, hogy az informatikai forradalom hősei, az Apple, a Google, az Amazon vagy a Facebook milyen mértékben vették át a nagy bankok és pénzintézetek szerepét a globális pénzpiacon. Óriási pénzek felett rendelkeznek, miközben a működésük teljesen átláthatatlan, mert nem vonatkoznak rájuk a bankok szabályai.","shortLead":"Az informatika óriásai okozzák a következő nagy pénzügyi válságot – legalábbis ezt jósolja egy neves közgazdász, aki...","id":"20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bc065d-11db-492a-90a4-ce618ed3e132","keywords":null,"link":"/kkv/20191109_A_hightech_oriasok_lehetnek_a_kovetkezo_valsag_legfobb_okozoi","timestamp":"2019. november. 09. 07:30","title":"A high-tech óriások lehetnek a következő válság legfőbb okozói?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett világszerte ismert a mosolyával.","shortLead":"Arató András, vagyis a Hide the Pain Harold mémként elhíresült magyar mérnök írt cikket a Guardianre arról, hogyan lett...","id":"20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9e3d602-adb9-4dc0-8f0c-bd2a9a542d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5f5c87-79d6-42eb-bc6f-a264391b8ecd","keywords":null,"link":"/elet/20191108_DelAmerikaban_mar_testorok_vedtek_a_vilaghiru_magyar_mem_arcat","timestamp":"2019. november. 08. 17:18","title":"Hide the Pain Haroldot testőrök védték Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement a rendőrségre és feladta magát.","shortLead":"A férfi olyan súlyosan bántalmazta feleségét, hogy a nő belehalt sérüléseibe. Ezt követően az elkövető bement...","id":"20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d231c-02b8-406a-9bb6-2bfc15fe4ac4","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Orizetben_a_feleseget_megolo_tarnoki_ferfi","timestamp":"2019. november. 09. 11:21","title":"Őrizetben a feleségét megölő tárnoki férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó nyerőszámai.","shortLead":"Az ötös lottó nyerőszámai.","id":"20191109_Az_otos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbdd89d-da49-4b5d-a641-9240a8f8c0e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Az_otos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2019. november. 09. 19:44","title":"Ezekkel a számokkal lehetett most több mint kétmilliárdot nyerni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló területrészét - tájékoztatta az MTI-t Németh Csaba, az Őrségi Nemzeti Park igazgatóhelyettese.","shortLead":"Európai bölényekkel népesítették be az Őrségi Nemzeti Park egy hetven hektáros, fokozatosan újra vadonná alakuló...","id":"20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=907cde53-bbf8-4d7d-8689-ff4e0b58c943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e054f4-9481-49ad-be2c-ccb66d1fa947","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujra_lesznek_vadon_elo_bolenyek_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 09. 12:45","title":"Újra vannak vadon élő bölények Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]