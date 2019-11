220 fát vágnak ki a Normafán, hogy parkolót csináljanak helyette

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Időzített bombának nevezte az országot. ","shortLead":"Időzített bombának nevezte az országot. ","id":"20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ec0509-6aa6-4c71-9f0d-a2210ab7b6d5","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Macronnak_sikerult_BoszniaHercegovina_lelkebe_gazolnia","timestamp":"2019. november. 08. 18:58","title":"Macronnak sikerült Bosznia-Hercegovina lelkébe gázolnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3850f3-9b29-44e0-b41f-02cd1eb55f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Történetében először alapképzéseket indít az egyetem, az új szakokon jövőre kezdődik a tanítás. ","shortLead":"Történetében először alapképzéseket indít az egyetem, az új szakokon jövőre kezdődik a tanítás. ","id":"20191108_Nagy_valtozas_kezdodott_a_CEU_becsi_kampuszan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b3850f3-9b29-44e0-b41f-02cd1eb55f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddee144-100a-4923-935d-710514030ffc","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Nagy_valtozas_kezdodott_a_CEU_becsi_kampuszan","timestamp":"2019. november. 08. 07:23","title":"Nagy változás kezdődött a CEU bécsi kampuszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már egyetlen Celsius-fokos emelkedés is 10 százalékkal növeli annak kockázatát, hogy valakit hat napon belül szélütés érjen.","shortLead":"Már egyetlen Celsius-fokos emelkedés is 10 százalékkal növeli annak kockázatát, hogy valakit hat napon belül szélütés...","id":"20191108_Kimutattak_a_felmelegedes_noveli_a_stroke_kockazatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3614f141-5d07-487b-9ddb-fcef14eab78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7974104d-380b-40cc-b458-61487f999f8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_Kimutattak_a_felmelegedes_noveli_a_stroke_kockazatat","timestamp":"2019. november. 08. 19:23","title":"Kimutatták: a felmelegedés növeli a stroke kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló ülését. Az ülésre nem sikerült bejutniuk – ezt biztonsági őrök akadályozták meg –, végül rendőrök is kiszálltak. Borkainál is elszakadt a cérna.","shortLead":"Folyamatos bekiabálásokkal, sípolással, fújolással zavarták meg tüntetők a győri közgyűlés ünnepélyesnek szánt alakuló...","id":"20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c077ed-d636-4d49-88d4-eb73c9deb69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63177dd-a960-4862-9d8b-ff050cf76069","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Tuntetok_vartak_az_eskutetele_elott_Borkai_Zsolt_polgarmestert_hamar_botranyba_fulladt_a_gyori_kozgyules_alakulo_ulese","timestamp":"2019. november. 07. 16:43","title":"Borkai Zsolt a botrányba fulladt győri közgyűlésen: Kuplerájt csinálnak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","shortLead":"Szerencsére az olaszok nem hagynák magára a kisbabát.","id":"20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de0fc45-e927-4a93-a44b-bd599e5ee0c3","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Ritka_borbetegsegben_szenved_a_csecsemo_ezert_otthagytak_egy_olasz_korhazban","timestamp":"2019. november. 08. 11:47","title":"Ritka bőrbetegségben szenved egy csecsemő, ezért a szülei otthagyták egy kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A lakáspiacon tartós a visszaesés.","shortLead":"A lakáspiacon tartós a visszaesés.","id":"20191108_Megtorpant_az_epitoipar_lendulete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c377798-eded-4e0d-b1da-5a73cb46bf68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191108_Megtorpant_az_epitoipar_lendulete","timestamp":"2019. november. 08. 06:02","title":"Megtorpant az építőipar lendülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","shortLead":"Az igazgatóság elfogadta az E.ON vételi ajánlatát.","id":"20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ca28093-1d1c-44a6-b4c0-38874425b7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb043ba8-84f3-49cb-b315-30070489520c","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Leepitestol_tart_az_ElmuEMASZ_uzemi_tanacsa","timestamp":"2019. november. 06. 21:05","title":"Leépítéstől tart az Elmű-ÉMÁSZ üzemi tanácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként megválasztott, majd függetlenné avanzsált polgármester szerdai lemondása miatt még érdekesebbnek ígérkezik, mint ahogy várható volt. Vajon hogy csinálja végig az ünnepi ceremóniát a törölközőt végül csak bedobó városvezető? Tudósítóink a helyszínen lesznek, kövesse velünk az eseményeket! ","shortLead":"Győrön az ország szeme: csütörtök délután tartja alakuló ülését a közgyűlés, az esemény Borkai Zsolt fideszesként...","id":"20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed041d1-99d8-4917-aed4-8a4ef0ab100c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db95977-d68e-44c0-809d-988420c0f5bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Borkai_Zsolt_gyor_alakulo_kozgyules","timestamp":"2019. november. 07. 12:15","title":"Összeül a győri közgyűlés, Borkai beharangozott lemondása mindent átírhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]