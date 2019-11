Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy dán bíróság kedden elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt harcosának előzetes letartóztatását 27 napra.","shortLead":"Egy dán bíróság kedden elrendelte az Iszlám Állam dzsihadista szervezet egyik, Törökország által visszatoloncolt...","id":"20191112_Visszatoloncolt_Torokorszag_egy_iszlamistat_Daniaba_a_ferfit_egybol_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c1f8f71-42eb-4598-8a65-f2d66607996e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1596344f-068f-4df8-b394-750ff715be66","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Visszatoloncolt_Torokorszag_egy_iszlamistat_Daniaba_a_ferfit_egybol_letartoztattak","timestamp":"2019. november. 12. 19:33","title":"Visszatoloncolt Törökország egy iszlamistát Dániába, a férfit egyből letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro Rosso istálló.","shortLead":"A 2020-as világbajnoki idényben is a mostani versenyzőpárosaival áll majd rajthoz a Formula–1-ben a Red Bull és a Toro...","id":"20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df96a13-ebc3-4b58-b64d-e69504d0d853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58af632d-3373-4b51-85cf-cc70ad20797e","keywords":null,"link":"/sport/20191112_alex_albon_max_verstappen_red_bull_f1","timestamp":"2019. november. 12. 14:05","title":"Eldőlt Albon sorsa a Red Bullnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Amszterdamra lassan kiteszik a megtelt táblát.","shortLead":"Amszterdamra lassan kiteszik a megtelt táblát.","id":"20191112_Hollandia_kitalalta_hogyan_korlatozna_a_tul_nagy_turistaforgalmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3b100d-9c1b-49da-8b5d-0ec6230cb3a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Hollandia_kitalalta_hogyan_korlatozna_a_tul_nagy_turistaforgalmat","timestamp":"2019. november. 12. 14:45","title":"Hollandia kitalálta, hogyan korlátozná a túl nagy turistaforgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","shortLead":"A szakmai bírák és a közönség által legtöbb pontot elért játékok viselhetik az Ország Játéka 2019 címet és logót.","id":"20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5709fc7-3977-4aa0-b5d0-8a458e661a62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a07b147-5c5d-495a-ac4b-c8eedf7dc281","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvannak_Magyarorszag_legjobb_jatekai","timestamp":"2019. november. 13. 13:10","title":"Megvannak Magyarország legjobb játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd nosztalgikus tulajdonságaival rendelkezik, miközben elég okos is.","shortLead":"Hosszú pletykálgatás és még hosszabb tervezés után bemutatta újradolgozott flip telefonját a Motorola. A Razr az előd...","id":"20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb74a06c-c2f4-431b-b181-b36d3d0d5d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a6ef62-6342-4523-8e13-20db57dbdc1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191114_motorola_razr_2019_flip_telefon","timestamp":"2019. november. 14. 08:35","title":"Feltámasztotta legendás mobilját a Motorola, itt az új (és méregdrága) Razr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket. A vádhatóság vezetőjének tevékenységéről a HVG eheti számában olvashatnak egy összefoglalót.","shortLead":"Harmadszor is Polt Pétert választották meg a legfőbb ügyésznek, így újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos...","id":"20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60e02119-8114-4fe2-a96d-79d7b879249f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e183fe-57cf-43de-abf1-f5a4b47b3c48","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Ujabb_kilenc_ev_tetlenseg","timestamp":"2019. november. 13. 11:57","title":"Újabb kilenc évig lehet eltussolni kormánynak kínos ügyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","shortLead":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","id":"20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30a538-e77c-45c1-929f-5049d7df676a","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","timestamp":"2019. november. 12. 14:55","title":"Megint rajonganak Sissiért a filmesek – két sorozat is készül az életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cfcb27-9028-4a8b-883c-941f4a3f0376","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már nemcsak szobájukban ülve, hanem bárhonnan, telefonjukról vagy számítógépükről is kihasználhatják tévés előfizetésüket a UPC Direct ügyfelei.","shortLead":"Most már nemcsak szobájukban ülve, hanem bárhonnan, telefonjukról vagy számítógépükről is kihasználhatják tévés...","id":"20191112_upc_direct_now_teve_mobil_alkalmazas_bongeszo_letoltes_visszajatszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88cfcb27-9028-4a8b-883c-941f4a3f0376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd372ece-a073-4248-9339-9b94c8e09cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_upc_direct_now_teve_mobil_alkalmazas_bongeszo_letoltes_visszajatszas","timestamp":"2019. november. 12. 19:35","title":"A UPC-nél van műholdas tévéje? Most kapott egy ingyenes új szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]