Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig arrogánsak a kérdésben. ","shortLead":"Váradi József szerint a hagyományos légitársaságok felelősek a környezetszennyezésért, a nyugat-európaiak pedig...","id":"20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760f4c0-96c8-4c0a-b964-dd67e3caa053","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_wizz_air_varadi_jozsef_lufthansa","timestamp":"2019. november. 14. 14:44","title":"Keményen nekiment a Wizz Air vezérigazgatója a Lufthansának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Hold felfedezésére indított missziójuk nem indult fényesen, India nem adja fel, égi kísérőnknél is messzebbre vágyik.","shortLead":"Bár a Hold felfedezésére indított missziójuk nem indult fényesen, India nem adja fel, égi kísérőnknél is messzebbre...","id":"20191113_indiai_urkutatasi_hivatal_isro_venusz_misszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8bedf3-0ea4-41ba-8e07-06c9839291a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f1d4ff-e1fa-4dfc-8f14-c2c61e29f9e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_indiai_urkutatasi_hivatal_isro_venusz_misszio","timestamp":"2019. november. 13. 12:03","title":"India kijelölte az új úti célt: irány a Vénusz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos döntési jogkörein. ","shortLead":"Két olyan módosítás érkezett a Palkovics-féle szakképzési törvényhez, amelyek egy kicsit enyhítenének a kizárólagos...","id":"20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f56517-75f9-40d0-82e3-335ab305e90e","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Parlamenti_bizottsagok_korlatoznak_Palkovics_hatalmat","timestamp":"2019. november. 14. 20:28","title":"Parlamenti bizottságok korlátoznák Palkovics hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","shortLead":"Már Magyarországon is elérhető a G-osztály különleges kivitelű, limitált szériás változata. ","id":"20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f769dbfe-28a1-4783-bd8f-70ce34b8460b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6579702-6742-4c22-8d47-bf6db1e0d0f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191114_erosebb_az_idonel_hazankban_a_40_szulinapos_jubileumi_mercedes_gosztaly","timestamp":"2019. november. 14. 07:59","title":"Erősebb az időnél: hazánkban a 40. szülinapos jubileumi G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d","c_author":"B. Molnár László, Gergely Márton","category":"360","description":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra érdemes labdarúgást benne?","shortLead":"Tízéves projekt zárul az új Puskás Aréna felavatásával. Nyereséget látunk-e hamarabb a stadionból, vagy rajongásra...","id":"201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acd2cf96-780b-4a63-9763-ef2232575b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4980c771-24ba-4a98-b314-b0c3b105f834","keywords":null,"link":"/360/201946__valogatott_kiadasok__megtriplazott_nezoszam__irany_europa__almaiban_becsavarja","timestamp":"2019. november. 15. 07:00","title":"Most akkor túl drága volt vagy megéri majd az árát a Puskás Aréna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e076042-c070-4961-ab98-6809327bf19f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bulinegyed legendás szórakozóhelye november 24-én nyit ki utoljára.","shortLead":"A bulinegyed legendás szórakozóhelye november 24-én nyit ki utoljára.","id":"20191114_bezaras_ellatokert_bulinegyed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e076042-c070-4961-ab98-6809327bf19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615db696-bc5a-4db6-b172-423e9bffb265","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_bezaras_ellatokert_bulinegyed","timestamp":"2019. november. 14. 16:29","title":"Közel tíz év után bezár az Ellátókert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér gyakorlatilag elesett.","shortLead":"Ötven éve nem sújtotta olyan áradás Velencét, mint amivel most kényszerült szembesülni az olasz város. A Szent Márk tér...","id":"20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839d6ba6-e8d3-42ab-9e4a-0298fb2b092d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a409fce5-01db-496d-b91e-55caf0be45d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_velence_eso_arviz_aradas_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 15. 08:33","title":"Velence víz alatt, a polgármester szerint a klímaváltozás az oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]