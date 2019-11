Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20191115_Balint_gazda_tiszteletere_fat_ultetnek_a_Gesztenyeskertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096ca94b-51a0-4bfd-a4a3-130e83fba2f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b3f4a00-a7af-4cc2-ae54-ca6e76824453","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Balint_gazda_tiszteletere_fat_ultetnek_a_Gesztenyeskertben","timestamp":"2019. november. 15. 09:52","title":"Bálint gazda tiszteletére fát ültetnek a Gesztenyéskertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta. A fajtamentők csak horrortanyaként emlegetik a helyet.","shortLead":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta...","id":"20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbc354c-ffd7-4fb2-b409-73abd8481d29","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","timestamp":"2019. november. 14. 07:41","title":"Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Puskás Ferenc Aréna környékét már lezárták, a VIP-vendégek is szállingóznak az 19 órás Magyarország–Uruguay nyitómeccsre. A hvg.hu élőben közvetíti a készülődést és az avatót, tartson velünk!","shortLead":"A Puskás Ferenc Aréna környékét már lezárták, a VIP-vendégek is szállingóznak az 19 órás Magyarország–Uruguay...","id":"20191115_Orban_mar_a_Puskas_Arenaban_megnyito_percrolpercre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2caee00c-cd3e-4ff2-85c4-e0c9dfe1c80a","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_mar_a_Puskas_Arenaban_megnyito_percrolpercre","timestamp":"2019. november. 15. 17:13","title":"Orbán már a Puskás Arénában van, gyülekezik a VIP-közönség - stadionavatás percről-percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Most először telepszik meg külföldi autógyártó az európai gépjárműipar fellegvárában.","shortLead":"Most először telepszik meg külföldi autógyártó az európai gépjárműipar fellegvárában.","id":"20191114_A_nemet_autooriasok_a_szivukhoz_kaptak_a_Tesla_berlini_terve_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6ecc3-7a29-4caf-90f9-0ffc293af308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9263c25-bceb-46f1-acdd-04789b099dab","keywords":null,"link":"/kkv/20191114_A_nemet_autooriasok_a_szivukhoz_kaptak_a_Tesla_berlini_terve_miatt","timestamp":"2019. november. 14. 05:33","title":"A német autóóriások a szívükhöz kaptak a Tesla berlini terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt – jelentette ki Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a Szevodnya című ukrán lapnak adott interjújában pénteken.","shortLead":"Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt...","id":"20191115_Ukrajna_nem_torli_el_a_nyelvtorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654aabe5-cc9d-4426-8e51-ff203a29ca69","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Ukrajna_nem_torli_el_a_nyelvtorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 17:57","title":"Ukrajna nem törli el a nyelvtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275bfd43-50ca-44bd-b7a1-c348f77a71eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trócsányi László már gratulált, a Zöldek azonban nem támogatják a magyar jelöltet. ","shortLead":"Trócsányi László már gratulált, a Zöldek azonban nem támogatják a magyar jelöltet. ","id":"20191114_varhelyi_oliver_meghallgatas_zoldek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=275bfd43-50ca-44bd-b7a1-c348f77a71eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a8f62-8b3e-4b77-9748-22a9575ca22c","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_varhelyi_oliver_meghallgatas_zoldek","timestamp":"2019. november. 14. 12:38","title":"Nem mindenkit győzött meg Várhelyi Olivér szereplése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff215ffe-c75b-4b66-8866-7afec7a798b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mitikus fenevad a város állandó lakója lett.","shortLead":"A mitikus fenevad a város állandó lakója lett.","id":"20191114_17_ember_setaltatott_egy_oriasi_tuzokado_sarkanyt_Calais_utcain_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff215ffe-c75b-4b66-8866-7afec7a798b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228a55a-1342-4e04-a64f-af7c13c9a290","keywords":null,"link":"/elet/20191114_17_ember_setaltatott_egy_oriasi_tuzokado_sarkanyt_Calais_utcain_video","timestamp":"2019. november. 14. 12:31","title":"17 ember sétáltatott egy óriási tűzokádó sárkányt Calais utcáin (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi sörözőben úgy megütötte a vele kötekedő, ittas férfit, hogy az elesett, a padlóba ütötte a fejét, és olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, hogy meghalt.","shortLead":"Az ügyészség halált okozó testi sértés miatt emelt vádat azzal a 32 éves férfival szemben, aki áprilisban egy veszprémi...","id":"20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=680ce2eb-af31-4879-a6ed-199762786830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d7cf7d-89eb-4cee-98cd-0ae51eb23664","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Bortonbe_kerulhet_a_veszpremi_halalos_kocsmai_verekedes_vadlottja","timestamp":"2019. november. 14. 09:23","title":"Börtönbe kerülhet a veszprémi halálos verekedés vádlottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]