[{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszólalt az alternatív tantervek alapján tartott oktatást is szabályozó törvényjavaslattal kapcsolatban. Szerintük nem szűnnek meg a Waldorf-iskolák, épp ellenkezőleg, még nagyobb mozgásteret is kapnak.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megszólalt az alternatív tantervek alapján tartott oktatást is szabályozó...","id":"20191115_Az_Emmi_szerint_csak_egyszerusitenek_az_alternativ_iskolakra_vonatkozo_szabalyzast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f1b6015-3ab2-466e-977e-b09d516b4262","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Az_Emmi_szerint_csak_egyszerusitenek_az_alternativ_iskolakra_vonatkozo_szabalyzast","timestamp":"2019. november. 15. 17:47","title":"Az Emmi szerint nem kell bezárni a Waldorf iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak című új könyvéről is. Orbán Viktor és a foci kapcsolatának kielemzését pedig pszichiáterekre bízná. ","shortLead":"Interjút adott a 24.hu-nak Bödőcs Tibor, amelyben beszélt többek között a Drakulics elvtársról és a Meg se kínáltak...","id":"20191115_Bodocs_Tibor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc847b5d-323c-4ea8-9d2c-420c247805a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dac12a7-f60e-4b8c-b628-fcd21822d4e3","keywords":null,"link":"/kultura/20191115_Bodocs_Tibor","timestamp":"2019. november. 15. 16:36","title":"Bödőcs Tibor: A Gazda varacskos Maradonaként berúgja a Karmelita erkélyéről a stadionba a labdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Kikapott első, az új Puskás Arénában lejátszott meccsén a magyar labdarúgó-válogatott. Az eredmény nem meglepetés, de többet vár az ember attól a csapattól, amely új otthona megnyitóján játszik telt ház előtt. Nézni azért volt mit, csak nem feltétlenül a pályán.","shortLead":"Kikapott első, az új Puskás Arénában lejátszott meccsén a magyar labdarúgó-válogatott. Az eredmény nem meglepetés, de...","id":"20191116_puskas_arena_megnyito_magyar_uruguayi_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2ade93f-5feb-4445-b739-a98ad95fd097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee32a39-ee17-4f0a-a5fd-489860d63c7c","keywords":null,"link":"/sport/20191116_puskas_arena_megnyito_magyar_uruguayi_valogatott","timestamp":"2019. november. 16. 07:07","title":"Menő stadion már van. Jó focit mikor sikerül bele keríteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","shortLead":"Kemény beszólásokkal teli vita zajlott a ferencvárosi képviselő-testület alakuló ülésén.","id":"20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ead51d-dad1-4d15-8a1f-1e4743da12d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab01db21-5640-494e-ad38-bfd557701784","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_ix_kerulet_ferencvaros_kepvselotestulet_alakuloules_momentum_fidesz_baranyi_krisztina","timestamp":"2019. november. 15. 06:19","title":"Így került egy platformra a Fidesz és a Momentum Baranyi Krisztinával szemben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","shortLead":"A nemrégiben leleplezett új generációs Octavia sportos változata nem szenved majd erőhiányban.","id":"20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c09d81b-645d-4d0d-b554-d41329d3c47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21fd74c-a8df-4e2d-8aaf-b7333c13239b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_izgalmasnak_igerkezik_az_uj_skoda_octavia_rs","timestamp":"2019. november. 15. 12:05","title":"Izgalmasnak ígérkezik az új Skoda Octavia RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tajvan szerint a Huawei megsértette a nemzeti méltóságukat, ezért addig nem árulhatják a telefonjaikat, amíg ki nem javítják az operációs rendszerben található hibákat.","shortLead":"Tajvan szerint a Huawei megsértette a nemzeti méltóságukat, ezért addig nem árulhatják a telefonjaikat, amíg ki nem...","id":"20191115_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_nova_5t_betiltas_tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0725da9-52be-4416-9e11-92e5db34a465","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_huawei_p30_huawei_p30_pro_huawei_nova_5t_betiltas_tajvan","timestamp":"2019. november. 15. 17:03","title":"Betiltottak három Huawei-mobilt Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","shortLead":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","id":"20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171d61af-52a0-4e7b-b8b4-785a37260d06","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","timestamp":"2019. november. 16. 12:50","title":"Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Változtatás nélkül közöljük az erről szóló közleményt.","shortLead":"Változtatás nélkül közöljük az erről szóló közleményt.","id":"20191115_Rogan_Antal_es_felesege_bejelentettek_valnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd6feab-b910-4282-b543-cde64c7ae881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034a05f-1360-4b67-9ff8-21986c5449b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Rogan_Antal_es_felesege_bejelentettek_valnak","timestamp":"2019. november. 15. 10:22","title":"Rogán Antal és felesége bejelentették: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]