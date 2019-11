Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3d679de-125b-407a-8616-75829a091bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országos népszavazást tartanának a kérdésben. ","shortLead":"Országos népszavazást tartanának a kérdésben. ","id":"20191121_A_Momentum_belengette_a_nepszavazast_az_atletikai_stadionrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3d679de-125b-407a-8616-75829a091bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1791bd9d-f073-4ce7-98a3-3013ec4fd2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_Momentum_belengette_a_nepszavazast_az_atletikai_stadionrol","timestamp":"2019. november. 21. 08:29","title":"A Momentum belengette a népszavazást az atlétikai stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","shortLead":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","id":"20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c93bd-58aa-4fc3-addd-8034b8d66714","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","timestamp":"2019. november. 21. 11:52","title":"Gulyás Gergely: Gothár Péter méltatlanná vált minden kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább enyhül a Huawei elleni amerikai szigor, ezúttal a kereskedelmi minisztérium oldaláról. Több amerikai cég is engedélyt kapott, hogy a Huawei-beszállítója lehessen.","shortLead":"Tovább enyhül a Huawei elleni amerikai szigor, ezúttal a kereskedelmi minisztérium oldaláról. Több amerikai cég is...","id":"20191121_huawei_kereskedelmi_haboru_amerikai_exportengedelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e995d1c-458f-4d0a-88a6-191f8dee6f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9b01d9-da23-4e22-a805-02126290bd1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_huawei_kereskedelmi_haboru_amerikai_exportengedelyek","timestamp":"2019. november. 21. 15:03","title":"Trump engedett a Huaweinek, de egyelőre senki nem mondja meg, hogy mennyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület új, ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina elmondta, mi kell ahhoz, hogy Ferencváros megadja az engedélyt a stadion megépítésére.","shortLead":"Budapest 2023-ban rendezne atlétikai világbajnokságot. A rendezés jogát elnyerte a város, stadion még nincs. A kerület...","id":"20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abf4c0f0-2562-43bd-afb2-d46dd63a68ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17f8bdd-3817-494b-9210-89a805f8498c","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Baranyi_Krisztina_elmondta_milyen_feltetelekkel_tamogatja_az_atletikai_stadion_epiteset","timestamp":"2019. november. 22. 12:23","title":"Baranyi Krisztina elmondta, milyen feltételekkel támogatja az atlétikai stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be a Telenor.","shortLead":"Itthon is ismert, de a mobilszolgáltatók portfóliójában különlegesnek számító OnePlus- és Xiaomi-modelleket vezetett be...","id":"20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed102bce-b75a-45e1-8415-dd1200aaaf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b53359-2111-4c7f-b1e4-eb1b1607bbc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_telenor_xiaomi_redmi_note_8t_oneplus_7t","timestamp":"2019. november. 20. 13:03","title":"Ritkaságszámba menő androidos mobilokkal erősíti kínálatát a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik legnagyobb nevű magazinja. Online folytatják.","shortLead":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik...","id":"20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b336-dc88-4189-9c24-5a73988d9eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","timestamp":"2019. november. 20. 17:03","title":"27 éve minden hónapban megjelent, most megszűnik az ikonikus PC Guru újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminiszter most Bécsből riogat.","shortLead":"A külügyminiszter most Bécsből riogat.","id":"20191121_szijjarto_peter_balkan_migracios_helyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69f5c85-bb09-45b4-b38b-4d150869f315","keywords":null,"link":"/vilag/20191121_szijjarto_peter_balkan_migracios_helyzet","timestamp":"2019. november. 21. 19:23","title":"Szijjártó: Százezren torlódtak fel a Balkánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]