Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90858ba6-f033-4392-a993-af15b64569d6","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Abban van a hiba – mondja a népszerű fideszes újságíró a népszerű fideszes tévében –, hogy a jobbos milliárdosok bujkálnak, amiből úgy tűnhet, hogy igazak a vádak, és tényleg lopnak. Pedig nem lopnak, csak nyernek. ","shortLead":"Abban van a hiba – mondja a népszerű fideszes újságíró a népszerű fideszes tévében –, hogy a jobbos milliárdosok...","id":"201947_kiralyfik_es_rablobarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90858ba6-f033-4392-a993-af15b64569d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578c3229-f0b3-430f-91d3-46f04f58f1be","keywords":null,"link":"/360/201947_kiralyfik_es_rablobarok","timestamp":"2019. november. 23. 12:00","title":"Tóta W. Árpád: Orbán fél az innovációtól, de a jövő utolérte ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyát a helyszínen elfogták.","shortLead":"Az anyát a helyszínen elfogták.","id":"20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497a150-fa82-4545-bde9-5c0bc4859e24","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","timestamp":"2019. november. 22. 14:48","title":"Megölte hároméves gyermekét egy kunszentmártoni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut, akiknek a pénzére az egész sztori épült. Ezen egyelőre az sem változtat, hogy a bíróság szerint Tarsoly a saját vagyonával is felel a hitelezőknek.","shortLead":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut...","id":"20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181f05c-5790-4eb5-933f-982d00d470af","keywords":null,"link":"/360/20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","timestamp":"2019. november. 22. 07:00","title":"Csurranó-cseppenő milliárdok a Quaestor-cégekben. Fizet-e Tarsoly Csaba, és kinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ajtóval elválasztott helyiséget fedezett fel a Kutyapárt.","shortLead":"Ajtóval elválasztott helyiséget fedezett fel a Kutyapárt.","id":"20191121_Egy_szekreny_moge_rejtett_atjarot_talaltak_a_ix_polgarmesteri_irodaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ae4fb20-79e8-4b2f-b4ee-3cb4f426df07","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egy_szekreny_moge_rejtett_atjarot_talaltak_a_ix_polgarmesteri_irodaban","timestamp":"2019. november. 21. 19:30","title":"Egy szekrény mögé rejtett átjárót találtak a IX. kerületi polgármesteri hivatalban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64934a3-f86d-494f-a31a-69e3341fb4f5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Ford hollywoodi sikerfilmben megörökített Le Mans-i győzelmében meghatározó szerepet játszott az autók tuningolásában utolérhetetlen amerikai Carroll Shelby, aki szív- és veseátültetés után is imádta a száguldást.","shortLead":"A Ford hollywoodi sikerfilmben megörökített Le Mans-i győzelmében meghatározó szerepet játszott az autók tuningolásában...","id":"20191122_Carroll_Shelby_a_tuningkiraly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64934a3-f86d-494f-a31a-69e3341fb4f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0ff44-dcfc-4fec-8e71-314c84a8da8b","keywords":null,"link":"/360/20191122_Carroll_Shelby_a_tuningkiraly","timestamp":"2019. november. 22. 19:05","title":"Carroll Shelby, a tuningkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","shortLead":"A tervek szerint vasárnap déltől lesz újra szabad a pálya.","id":"20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9248700-bf38-4375-a67a-55151e3907f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_m3_autopalya_munkavegzes_torolodas","timestamp":"2019. november. 22. 20:33","title":"Dolgoznak az M3-ason, dugó vár az autósokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) új elnöke szerint nem tud egyetérteni Orbán egyes döntéseivel, de azért van bennük közös.","id":"20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d337bb9-8d38-460b-bdf0-43d7a662c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc23b30-f5ed-463f-bca0-3b2a0d14bcd8","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_donald_tusk_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2019. november. 21. 17:18","title":"Tusk: Január végéig eldől a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","shortLead":"Ezt a balesetet is csak a videó miatt lehet elhinni.","id":"20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e767346-ed78-464a-8fe1-f1ad30f6957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882022be-7995-4e86-9e90-92de6c5a2507","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Video_Beszakadt_az_ut_a_teherauto_alatt_a_kovetkezo_kocsit_meg_elnyelte","timestamp":"2019. november. 21. 16:24","title":"Videó: Beszakadt az út a teherautó alatt, el is nyelte a következő kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]