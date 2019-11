Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: bukás, Nélküled, titkok, siker, hála.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191124_Fotze_es_pussy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234d565b-4c77-498b-9745-3cd89614a827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5329729e-bf2c-4aee-b916-0850ce54ffe4","keywords":null,"link":"/360/20191124_Fotze_es_pussy","timestamp":"2019. november. 24. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely fotzeról és pussyról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","shortLead":"Még egy kapavágás sem történt, inkább másra kérik az 5 milliárdot a kormánytól. ","id":"20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e411790-799f-4c45-b397-810420bcdb70","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Vacon_az_uj_vezetes_leallitja_az_5_milliardos_sportcsarnok_epiteset","timestamp":"2019. november. 24. 11:38","title":"Vácon az új vezetés leállítja az 5 milliárdos sportcsarnok építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641bdd68-64a8-4ba8-8660-8bcf4b5404c6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy nap alatt szállítja a profi fotókat, szinte bármiről - ezt ígéri egy vállalkozás, ami már nemzetközi sikereket ért el. ","shortLead":"Egy nap alatt szállítja a profi fotókat, szinte bármiről - ezt ígéri egy vállalkozás, ami már nemzetközi sikereket ért...","id":"201947_kepmuvesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=641bdd68-64a8-4ba8-8660-8bcf4b5404c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9a4cef-6fd8-4780-9918-cf39d659b938","keywords":null,"link":"/360/201947_kepmuvesek","timestamp":"2019. november. 23. 15:35","title":"A fotós kattint, feltölt, a mesterséges intelligencia válogat, az ügyfél örül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","shortLead":"A telefonbeszélgetéseket az RTL mutatta be. Az egyiken 10 millió forintról beszélnek, amit a képekért kér valaki.","id":"20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048446c6-aec6-4d6f-a83b-3e414b91d043","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_borkai_zsolt_szexbotrany_rakosfalvy_zoltan_hangfelvetel_poczik_jozsef","timestamp":"2019. november. 23. 20:50","title":"Tovább gyűrűzik a Borkai-botrány, érdekes hangfelvételek kerültek elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban, fitnesz-karkötőkben), és az eddig használt módszereket is lekörözik az idős emberek életkilátásainak felmérésekor.","shortLead":"A fizikai aktivitás legmegbízhatóbb mérői a viselhető gyorsulásmérők (az okosövekben, okosórákban...","id":"20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd2de252-918e-4bce-9cf6-85d177e39067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c730776f-2f2e-4fd0-b954-3428ac83402d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_viselheto_eszkozok_aktivitasmero_halal_kockazata_idos_embereknel","timestamp":"2019. november. 24. 16:03","title":"Még a halál kockázatát is elárulhatja a kütyü, amit a csuklóján visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 1996-ban történt gyerekgyilkosságot szeretne felgöngyölíteni a hatóság.","shortLead":"Egy 1996-ban történt gyerekgyilkosságot szeretne felgöngyölíteni a hatóság.","id":"20191123_dns_minta_gyilkossag_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512d4d98-949a-48c3-bef2-34ea3643e8ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_dns_minta_gyilkossag_nemetorszag","timestamp":"2019. november. 23. 22:02","title":"Egy német városban 900 embertől kértek DNS-mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció, amilyen, mert Brüsszel előírásait teljesítik.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai minisztérium szerint azért olyan a klímahelyzetről folytatott társadalmi konzultáció...","id":"20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebea39c1-939a-45bb-8dc2-bf3a2c36a265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_Az_ITM_szerint_azert_fu_alatt_konzultalnak_a_klimavedelemrol_mert_Brusszel","timestamp":"2019. november. 24. 16:50","title":"Az ITM szerint azért fű alatt konzultálnak a klímavédelemről, mert Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Visszakozás lett a vége, mégsem kell középfokú nyelvvizsga a felvételihez. Ez egy csapásra megoldotta több ezer felvételiző kínját, és megmentett a csődtől több felsőoktatási intézményt is, de a magyar fiatalok katasztrofális nyelvtudása nem javul.","shortLead":"Visszakozás lett a vége, mégsem kell középfokú nyelvvizsga a felvételihez. Ez egy csapásra megoldotta több ezer...","id":"201947__nyelvvizsga__visszakozas__puhulo_kovetelmenyek__ujratervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2033c0e-d9ec-4069-ab33-e7070109526b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9c6cec-e7f0-4bb7-8af1-c97f234904ae","keywords":null,"link":"/360/201947__nyelvvizsga__visszakozas__puhulo_kovetelmenyek__ujratervezes","timestamp":"2019. november. 24. 12:00","title":"Tehetetlennek bizonyult a kormányzat a hazai idegennyelv-oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]