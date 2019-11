Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d907ff-1808-43f3-b785-2068baeb2c6d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201948_felre_atrefat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d907ff-1808-43f3-b785-2068baeb2c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77455de5-700a-4beb-bdeb-c3973f601931","keywords":null,"link":"/itthon/201948_felre_atrefat","timestamp":"2019. november. 28. 19:20","title":"Gergely Márton: Félre a tréfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Régóta ismert, hogy a természetes gyógymódok is segíthetnek a lelki és szellemi harmóniát biztosítani.","shortLead":"Régóta ismert, hogy a természetes gyógymódok is segíthetnek a lelki és szellemi harmóniát biztosítani.","id":"20191128_A_pszichoterapian_kivul_meg_ezt_teheti_a_lelki_egeszsegeert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16bb6c18-8d1a-4fab-bd1c-90af14e8ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4668a81a-ae9f-4bea-8e41-fa704a5a765c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191128_A_pszichoterapian_kivul_meg_ezt_teheti_a_lelki_egeszsegeert","timestamp":"2019. november. 28. 12:15","title":"A pszichoterápián kívül még ezt teheti a lelki egészségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és az RB Leipzig tudta bebiztosítani nyolcaddöntős szereplését.\r

","shortLead":"A labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában a szerdán pályára lépő csapatok közül az FC Barcelona és...","id":"20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d00e3f-9953-450b-bb71-9cf6d52971c0","keywords":null,"link":"/sport/20191128_barcelona_leipzig_salzburg_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. november. 28. 06:09","title":"BL: Messiék és Gulácsiék továbbjutottak, Szoboszlaiék is örülhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple oldaláról.","shortLead":"Szomorú nap a mai: az Apple vezető dizájnere immár hivatalosan sem a cég alkalmazottja. Ive fényképe eltűnt az Apple...","id":"20191128_apple_jony_ive_dizajner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17bbd89e-c1f3-41e8-aa85-8e20f87c88fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb09303-a14f-40b4-aae4-7fdb0427a2a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_apple_jony_ive_dizajner","timestamp":"2019. november. 28. 11:33","title":"Az Apple hivatalosan is elvesztette dizájnerét, Jony Ive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90b0666-6b4e-4bea-a42d-3ba4727dee62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Reagált az MTVA a vádakra, amelyek szerint \"túl melegnek\" ítélték az Eurovíziót.","shortLead":"Reagált az MTVA a vádakra, amelyek szerint \"túl melegnek\" ítélték az Eurovíziót.","id":"20191128_MTVA_Az_eurovizios_indulas_helyett_inkabb_a_magyar_konnyuzene_tehetsegeit_kell_segiteni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90b0666-6b4e-4bea-a42d-3ba4727dee62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b7b507-df13-464d-87a1-20dd0c438ced","keywords":null,"link":"/kultura/20191128_MTVA_Az_eurovizios_indulas_helyett_inkabb_a_magyar_konnyuzene_tehetsegeit_kell_segiteni","timestamp":"2019. november. 28. 15:53","title":"Az MTVA végre megszólalt az eurovíziós visszalépésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d627d6-3f2d-4a18-8605-9fe522865aa2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak együtt járna a Porsche és az iPhone: azok közül, akiknek ilyen márkájú autója van, sokkal többen használnak iPhone-t, mint azt az okostelefon piaci részesedése indokolná. A gyártó pedig elsősorban nekik kíván megfelelni.","shortLead":"Mintha csak együtt járna a Porsche és az iPhone: azok közül, akiknek ilyen márkájú autója van, sokkal többen használnak...","id":"20191128_porsche_tulajdonosok_iphone_android","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d627d6-3f2d-4a18-8605-9fe522865aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5e97bc-35b1-45bd-aa2d-1cdb24a196e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_porsche_tulajdonosok_iphone_android","timestamp":"2019. november. 28. 10:03","title":"A Porsche szerint éljenek az iPhone-ok, nem kifizetődő az Androiddal foglalkozniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b078bb66-b075-4c72-b5e0-8212e0f9556a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Petőfi Sándort és Szendrey Júliát közösen ábrázoló szobrot avattak pénteken a nyugat-kínai Csungkingban. Szőcs Géza szerint a szobor azt a Petőfit jeleníti meg, akihez minden kínainak van kötődése.","shortLead":"Petőfi Sándort és Szendrey Júliát közösen ábrázoló szobrot avattak pénteken a nyugat-kínai Csungkingban. Szőcs Géza...","id":"20191129_Strategiai_Petofiszobrot_avatott_Szocs_Geza_NyugatKinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b078bb66-b075-4c72-b5e0-8212e0f9556a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859fc4b4-629b-4842-a958-b9911cb9ce96","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_Strategiai_Petofiszobrot_avatott_Szocs_Geza_NyugatKinaban","timestamp":"2019. november. 29. 19:45","title":"Stratégiai Petőfi-szobrot avatott Szőcs Géza Nyugat-Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem fogja a jövőt megmenteni, ezért maguknak kell cselekedni.","shortLead":"Most pénteken újra klímaváltozás elleni tüntetés lesz Budapesten. A demonstráció magyar szervezői szerint senki nem...","id":"20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758551c5-f7e6-4f0b-8520-c06c7bd35a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_globalis_klimasztrajk_tuntetes_demonstracio_klimavaltozas","timestamp":"2019. november. 28. 11:04","title":"\"Ez egy segélykiáltás, mert nagy esély van rá, hogy hamarosan nem leszünk itt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]