Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","shortLead":"Három fiatalt sebesített meg a továbbra is szökésben lévő hágai késelő - közölte a holland rendőrség péntek este.\r

","id":"20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79789877-237a-429c-be73-90b75fd6a608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0036d-0705-441d-91cb-12140cb8f365","keywords":null,"link":"/vilag/20191130_Meg_mindig_nem_talaljak_a_hagai_keselot","timestamp":"2019. november. 30. 08:09","title":"Még mindig nem találják a hágai késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","shortLead":"És húszezer embert. A helyszín a tatai Öreg-tó.","id":"20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a8cdff-b83e-494a-9010-1f8851c0e66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79466cfd-5713-423e-8af0-483bd65b5b22","keywords":null,"link":"/elet/20191129_35_000_madarat_varnak_a_19_Vadlud_Sokadalomra","timestamp":"2019. november. 29. 13:10","title":"35 ezer madarat várnak a 19. Vadlúd Sokadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","shortLead":"Kész szerencse, hogy nem indította be és lépett le vele.","id":"20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983ab1af-9ade-4ec7-ba81-a16a1a8bf192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2214e4-4a76-4a41-aa91-31fe974b9e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_Kaliforniaban_mar_autokra_faj_a_medvek_foga_nem_piknikes_kosarra","timestamp":"2019. november. 29. 17:22","title":"Kaliforniában már autókra fáj a medvék foga - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János forgatókönyvírót sem fogják keresni.","shortLead":"Korábbi kijelentései miatt nem hívják Salamon András rendezőt a rádióba, és most már vélhetően Zelki János...","id":"20191129_kossuth_radio_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50bcd030-7d47-4a31-8b28-4ed363a0ea80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ef51d0-2316-412c-a2c7-af5da3a58c58","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. november. 29. 11:50","title":"Nagyon úgy tűnik, a Kossuth rádióban is vannak tiltólistás személyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét - értesült a Szerencsejáték Zrt.-től a Pénzcentrum. A portál szerint a nyeremények fel nem vétele nem is annyira idegen a hazai szerencsevadászoktól, hetente ugyanis több ezer magyar játékos nem váltja be a nyertes szelvényét az Ötöslottón, Hatoslottón.","shortLead":"2018 nyarán az Ötöslottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét...","id":"20191130_Tovabbra_is_divat_nem_felvenni_a_lottonyeremenyeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d9f319-ba91-4af1-9568-a5c6cec54c29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Tovabbra_is_divat_nem_felvenni_a_lottonyeremenyeket","timestamp":"2019. november. 30. 08:40","title":"Milliárdos lottónyereményt felejtett el felvenni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","shortLead":"Az eddigi másfél millió helyett így három millió forintot kaphatna a legfőbb bírói testület vezetője.","id":"20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a19b88-9f2b-4566-8be6-4d7fbca3d927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Megduplazna_a_KDNP_a_Kura_elnokenek_a_fizeteset","timestamp":"2019. november. 30. 17:44","title":"Megduplázná a KDNP a Kúria elnökének a fizetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","shortLead":"A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az országos tanársztrájkot sem tartotta kizártnak.","id":"20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8be623-f521-4a5c-9abf-9061ac8b0292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc63e225-9529-4960-9d17-abbaa18fc982","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Ujabb_latvanyos_akciora_keszulnek_a_tanarok","timestamp":"2019. november. 30. 15:08","title":"A tiltakozás újabb jele: fekete esernyőt nyitnak az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc7c696-6feb-43b5-bc2e-18269d77796c","c_author":"Vértessy Péter","category":"itthon","description":"Az európai hadseregek szinte kivétel nélkül komoly toborzási problémával küszködnek, a magánszektor egyszerűen elszipkázza előlük a legjobb szakembereket. Ezen minden ország másképpen próbál úrrá lenni, szóba jött az is, hogy a német hadsereget akár külföldi EU-polgárokkal töltenék fel.","shortLead":"Az európai hadseregek szinte kivétel nélkül komoly toborzási problémával küszködnek, a magánszektor egyszerűen...","id":"20191129_Idegenek_a_hadseregben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc7c696-6feb-43b5-bc2e-18269d77796c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d3d3cd-0145-466e-b85d-24a10b6cfaf8","keywords":null,"link":"/itthon/20191129_Idegenek_a_hadseregben","timestamp":"2019. november. 29. 18:07","title":"Akár magyar katonákkal is feltölthetik a német hadsereget?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]