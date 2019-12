Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újratanuljuk a hólapátolást, elhunyt a világhírű macska. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Újratanuljuk a hólapátolást, elhunyt a világhírű macska. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191203_Radar360este","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d6fa45-c7e9-4033-b293-7ae9c73a431a","keywords":null,"link":"/360/20191203_Radar360este","timestamp":"2019. december. 03. 17:30","title":"Radar360: Kósa Lajost megizzasztották, PISA-jegyünk 2-es fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagy a feszültség a túlhajszoltság, a túlóráztatás és a kiszámíthatatlan időbeosztás miatt.","shortLead":"Nagy a feszültség a túlhajszoltság, a túlóráztatás és a kiszámíthatatlan időbeosztás miatt.","id":"20191204_Leterheltek_a_dolgozok_tobb_aruhazlancnal_leallhat_a_munka_januarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68b281c-3754-4068-a1f9-a3c4b704ed74","keywords":null,"link":"/kkv/20191204_Leterheltek_a_dolgozok_tobb_aruhazlancnal_leallhat_a_munka_januarban","timestamp":"2019. december. 04. 06:08","title":"Leterheltek a dolgozók, több áruházláncnál leállhat a munka januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","shortLead":"Rácz Zsófia jelenleg joghallgató, az ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért lesz felelős helyettes államtitkári poszton.","id":"20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e526b58-1e5b-4c19-9f9d-0b2c2181678e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68cd111e-a20b-40f9-a8b2-1c799be1f942","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Egy_22_eves_egyetemista_lesz_az_Emmi_helyettes_allamtitkara","timestamp":"2019. december. 04. 11:06","title":"Egy 22 éves egyetemista lesz az Emmi helyettes államtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc tanár kapta meg idén is a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.","shortLead":"Nyolc tanár kapta meg idén is a Rátz Tanár Úr Életműdíjat.","id":"20191204_Dijaztak_az_orszag_legjobb_matek_es_fizikatanarait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf78281f-8f77-451f-8dc5-ab3b75a2a10b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a233867-7710-4559-91fb-f396e792a18c","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Dijaztak_az_orszag_legjobb_matek_es_fizikatanarait","timestamp":"2019. december. 04. 12:55","title":"Díjazták az ország legjobb matek- és fizikatanárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25167e3a-abaa-485f-8cdf-89a30cf2e523","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmilyen adathoz nem fértek hozzá a hackerek a kormánypárt szerint.","shortLead":"Semmilyen adathoz nem fértek hozzá a hackerek a kormánypárt szerint.","id":"20191204_Megprobaltak_feltorni_a_Fidesz_honlapjat_sikertelenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25167e3a-abaa-485f-8cdf-89a30cf2e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024a1e51-3f99-4beb-8fe9-849819232eba","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Megprobaltak_feltorni_a_Fidesz_honlapjat_sikertelenul","timestamp":"2019. december. 04. 16:18","title":"Megpróbálták feltörni a Fidesz honlapját, sikertelenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b44f4a-0711-45c3-97dd-f6009c80d1b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a kulcsnak az árából akár egy nagyon drága luxusautó vagy sportkocsi is kijönne.","shortLead":"Ennek a kulcsnak az árából akár egy nagyon drága luxusautó vagy sportkocsi is kijönne.","id":"20191205_165_millio_forint_ime_a_vilag_legdragabb_kocsikulcsa__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b44f4a-0711-45c3-97dd-f6009c80d1b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27390993-8ffb-4c4a-8977-06e657b95693","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_165_millio_forint_ime_a_vilag_legdragabb_kocsikulcsa__video","timestamp":"2019. december. 05. 06:41","title":"165 millió forint: íme a világ legdrágább kocsikulcsa – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72fdc6f-3ddc-47b1-b174-a8883bdf1ea6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igaz, a mentők szerint egy ekkora dekoráció nem valami szerencsés.","shortLead":"Igaz, a mentők szerint egy ekkora dekoráció nem valami szerencsés.","id":"20191203_karacsony_zuglo_dekoracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72fdc6f-3ddc-47b1-b174-a8883bdf1ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d890cd7b-f834-491d-9a13-65c102898abb","keywords":null,"link":"/elet/20191203_karacsony_zuglo_dekoracio","timestamp":"2019. december. 03. 17:23","title":"Egy zuglói lépcsőházban már beköszöntött a karácsony – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja a Parlament. ","shortLead":"Senyei György Barna meghallgatásán meggyőzte az Országos Bírói Tanács tagjait jövő héten már meg is választhatja...","id":"20191204_senyei_obh_obt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5054d7ee-76b3-4e78-85c2-3575219c1bce","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_senyei_obh_obt","timestamp":"2019. december. 04. 16:48","title":"Elsőre átment a meglepetésember, Handó Tünde utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]