Nem nézhetnek sem Spektrumot, sem Sport1-et a Digi előfizetői januártól
A szolgáltató az AMC minden csatornáját kiveszi a kínálatából.

Új rekordot ért el a percek alatt feltölthető villanymotoros Hyundai
A töltési idő és a hatótáv nagyon is rendben van, most már "csak" a töltési infrastruktúrán lenne mit javítani.

Létrával sem lehet felérni Erzsébet királynő karácsonyfáját
Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.

Durva verekedést rögzített egy térfigyelő kamera Zuglóban - videó
Két férfi esett egymásnak egy budapesti parkban, hárman pedig tőlük két lépésre, egy padról figyelték, ahogyan az egyik csaknem agyonveri a másikat. Aztán megérkeztek a rendőrök.

Ezt a funkciót imádni fogják a WhatsApp-felhasználók
Hasznos funkció érkezhet a WhatsApp valamelyik közelgő frissítésével: lehetővé válhat önmegsemmisítő üzenetek küldése.

Milyen tévéje van otthon? Figyelmeztetést adott ki az FBI
Olyan komolynak látják a piacon elterjedt okos funkciókkal felruházott televíziókkal kapcsolatos veszélyt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) szakértői, hogy a hatóság közleményt adott ki a témában.

Így véreztetnék ki a szabad magyar sajtót
Nemzetközi médiaszervezetek vizsgálták a magyar sajtószabadságot és a média helyzetét. Arra jutottak: fizikai erőszaktól nem kell tartaniuk az újságíróknak, de így is világos a kormány célja, el kell némítani a kritikus sajtót.

A felhasználók nem erre vágynak – mondja a Microsoft, és kihagyja az új Xbox-ból a VR-t
Már a mostani Xbox-generáció sem jeleskedett VR-játékokban, és úgy tűnik, ezen a következő masina miatt sem változtatnak. "A felhasználók nem erre vágynak" – hangzott el a gyártó részéről.