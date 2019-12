Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Még nem tudok nyilatkozni” – mondta.","shortLead":"„Még nem tudok nyilatkozni” – mondta.","id":"20191207_Eros_fajdalmai_vannak_a_megkeselt_gyori_tanarnonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73cea718-039c-4a0b-a9c9-350f6e77596f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53376bb4-dd28-4540-9972-7e849f1a2edc","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Eros_fajdalmai_vannak_a_megkeselt_gyori_tanarnonek","timestamp":"2019. december. 07. 07:55","title":"Erős fájdalmai vannak a megkéselt győri tanárnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","shortLead":"A német kancellár a lengyel miniszterelnökkel, Mateusz Morawieckivel együtt járta be az egykori koncentrációs tábort","id":"20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a8249b1-5c4f-4040-9063-fdf4d92b0adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3907b3-cc38-4e03-8e4d-7bea054dc661","keywords":null,"link":"/vilag/20191206_Eloszor_latogatott_Auschwitzba_Merkel","timestamp":"2019. december. 06. 14:24","title":"Először látogatott Auschwitzba Merkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága érdemi indoklás nélkül visszavonja a munkaügyi ellenőrzést szigorító javaslatot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága érdemi indoklás nélkül visszavonja a munkaügyi ellenőrzést szigorító...","id":"20191206_Megsem_szigoritjak_a_munkaugyi_birsagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcc0182-3296-4077-8f66-957dddb8953e","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Megsem_szigoritjak_a_munkaugyi_birsagokat","timestamp":"2019. december. 06. 11:49","title":"Mégsem szigorítják a munkaügyi bírságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a kölcsönös bizalmon alapuló párbeszéd gyengült, a kioktató hangok pedig felerősödtek.","id":"20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83a6e57a-c398-433b-8df0-1e15fcb195a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8456c494-b1e2-4cc6-8ce6-c8c1fc191a42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_varga_judit_igazsagugyi_miniszter_europai_unio_magyarorszag","timestamp":"2019. december. 06. 05:30","title":"Varga Judit: Uniós szintű problémát jelent a Magyarország elleni \"politikai boszorkányüldözés\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Podcast arról, hogy titkosítás helyett a kormányülések szövegeit egyszerűen eltüntetik. Majtényi László szerint az Orbán-kormányt már nem lehet demokratikus fogalmakkal leírni, ez már autokrácia.","shortLead":"Podcast arról, hogy titkosítás helyett a kormányülések szövegeit egyszerűen eltüntetik. Majtényi László szerint...","id":"20191207_Majtenyi_a_Fulkeben_Csak_egy_tolvaj_hatalom_nem_akar_irasos_nyomot_hagyni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bd2736-0ea5-4580-bf16-26f0b9631dff","keywords":null,"link":"/itthon/20191207_Majtenyi_a_Fulkeben_Csak_egy_tolvaj_hatalom_nem_akar_irasos_nyomot_hagyni","timestamp":"2019. december. 07. 11:00","title":"Majtényi a Fülkében: Csak egy tolvaj hatalom nem akar írásos nyomot hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2443f2-b77c-47f6-b7c0-e053cc3bb7ae","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A kisdiákokban egy életre szóló kudarcot, az iskolákban pedig komoly káoszt okozhat az előkészítetlen beiskolázási szigor. A kormány viszont sokat spórolhat a döntéssel, amelynek értelmében jövőre már minden hatéves gyerek köteles lesz iskolába menni, mert így több férőhely szabadul fel az óvodákban.","shortLead":"A kisdiákokban egy életre szóló kudarcot, az iskolákban pedig komoly káoszt okozhat az előkészítetlen beiskolázási...","id":"201949__elorehozott_beiskolazas__anyagi_szempont__korkulonbseg__kotelezo_porosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e2443f2-b77c-47f6-b7c0-e053cc3bb7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738e69cf-e626-43c4-afc3-9a41cf1652fe","keywords":null,"link":"/360/201949__elorehozott_beiskolazas__anyagi_szempont__korkulonbseg__kotelezo_porosz","timestamp":"2019. december. 06. 07:00","title":"Minden érintett katasztrófától tart a kötelező beiskolázás miatt, de a kormány hajthatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt illetően. Spoiler: nagyon.","shortLead":"A Geekbench a számok szintjén is megmutatja, mennyire lehet hinni a Qualcomm fejlesztőinek a Snapdragon 865-öt...","id":"20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f773749-0412-4f03-a9b7-2459a2c93a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1be3c-d996-4d91-9a85-9f0ce2582ade","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_qualcomm_snapdragon_865_processzor_geekbench_teszt","timestamp":"2019. december. 05. 20:03","title":"Megnézték, mire képes a Qualcomm új csúcsprocesszora, a Snapdragon 865","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar munkavállalók nem kevés része olyan területen dolgozik, ahol a feladatok nagy részét gépek is el tudnák végezni.","shortLead":"A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézetének (GVI) új elemzése szerint a magyar...","id":"20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=216a1afb-89b3-48f7-b9a3-b45bf57711bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79812448-3543-4c4b-ba4c-8a74b90ef74d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191207_robot_automatizalas_automatizacio_szakma_munkavallalo","timestamp":"2019. december. 07. 13:03","title":"730 ezer olyan ember dolgozik ma Magyarországon, akinek el tudnák venni a munkáját a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]