[{"available":true,"c_guid":"ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","shortLead":"Vita alakult ki a diplomaszerzés időpontja miatt, a szülők pedig berágtak az intézményre.","id":"20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce19ec0f-83c2-4ea2-a683-c3f541ff38d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee1cb2-85fa-47c0-8a7a-8223dd0fec05","keywords":null,"link":"/elet/20191210_laurent_simons_diploma_9_eves_zsenigyerek","timestamp":"2019. december. 10. 17:52","title":"Mégsem lesz diplomája a 9 éves zsenigyereknek, otthagyta az egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017. január 1-je óta.","shortLead":"Egy önkormányzati képviselő volt férjének cégei több beruházás kivitelezőjeként bukkannak fel a XIX. kerületben 2017...","id":"20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e38cc-0433-438a-8b28-4e4a35503730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dd8ffe-3c41-4ff9-9469-6b5820311204","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_kispest_onkormanyzat_kozbeszerzes_szerzodesek_lackner_csaba","timestamp":"2019. december. 10. 06:30","title":"Ismerős nevek: végigböngésztük a kispesti önkormányzat szerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","shortLead":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","id":"20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f79334-993d-4a45-a3ae-d6e70cc9f0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","timestamp":"2019. december. 10. 21:14","title":"Megbénult Prága, tízezrek követelték Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett orvosolni a helyzetet.","shortLead":"Egy marketingcég több szabálysértő fiókját is törölte korábban a Facebook. A vállalkozás ezután kenőpénzzel igyekezett...","id":"20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ba86f2-f949-4336-9f82-54e91ecb5afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b8af4c-8291-474c-a801-f1c1ba225c2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_facebook_alkalmazott_kenopenz_fiokok_visszaallitas_vesztegetes","timestamp":"2019. december. 11. 15:03","title":"Kirúgták a Facebooktól a munkást, aki kenőpénzért törölt fiókokat állított vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","shortLead":"A Dunántúlon erős szélre, keletebbre viszont esőre kell számítani.","id":"20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a52fc-089f-45d8-9aa4-392234d44f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7462d8-5593-482c-b153-5d225026706d","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Viharos_szelet_hoz_a_kedd","timestamp":"2019. december. 10. 06:50","title":"Viharos szelet hoz a kedd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft úgy döntött, annak is kötelező lesz telepítenie a legújabb Windows 10-verziót, aki eddig igyekezett elkerülni azt.","shortLead":"A Microsoft úgy döntött, annak is kötelező lesz telepítenie a legújabb Windows 10-verziót, aki eddig igyekezett...","id":"20191210_microsoft_windows_10_frissites_novemberi_update","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692bd192-dd58-4d74-a401-a143bf48e15a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_microsoft_windows_10_frissites_novemberi_update","timestamp":"2019. december. 10. 18:03","title":"Windows 10 van a gépén? Kellemetlen dolog van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","shortLead":"Összesen 82,5 milliárd forintért szerződött az állami központi beszerzőcég autókereskedőkkel.","id":"20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b55c10a-5023-4766-83b9-f0bd57f9c8d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"896ce66d-70cf-4ea3-bba6-5804c1827243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_porsche_hungaria_kozpontositott_beszerzes_autokereskedes","timestamp":"2019. december. 10. 17:45","title":"Az állam 55 milliárd forintért vesz autókat a Porschétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Didier Reynders a jövő év elején Magyarországra látogat a 7-es cikk szerinti eljárás miatt.","shortLead":"Didier Reynders a jövő év elején Magyarországra látogat a 7-es cikk szerinti eljárás miatt.","id":"20191210_Igazsagugyi_biztos_A_legutobbi_targyalasok_ota_tovabbi_negativ_fejlemenyeket_tapasztaltunk_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e14e6a-ce00-4064-b371-7d942adb133c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_Igazsagugyi_biztos_A_legutobbi_targyalasok_ota_tovabbi_negativ_fejlemenyeket_tapasztaltunk_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 10. 17:51","title":"Igazságügyi biztos: További negatív fejleményeket tapasztaltunk Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]