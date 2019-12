Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni a maradványokat.","shortLead":"Ismét feltárják a Mohácsi Nemzeti Emlékhelynél található tömegsírokat, és antropológiai vizsgálatoknak fogják alávetni...","id":"20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cbaf62-5560-46a4-bfd8-a629e1d264c3","keywords":null,"link":"/kultura/20191211_Kibontjak_a_mohacsi_csatahoz_kapcsolhato_tomegsirokat","timestamp":"2019. december. 11. 13:50","title":"Kibontják a mohácsi csatához kapcsolható tömegsírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is közreműködött.","shortLead":"Ma már szinte minden terméken megtalálható a vonalkód, amelynek kifejlesztésében a most elhunyt George Laurer is...","id":"20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ae9feb-90f5-4bff-a625-f02deb222265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f213e0d4-b70d-490a-b9c5-18670e258e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_vonalkod_george_laurer_meghalt","timestamp":"2019. december. 10. 17:03","title":"Meghalt az ember, aki segített kitalálni a vonalkódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök átkutatták a lakását és a mélyhűtőben még több drogot találtak.","shortLead":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök...","id":"20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b77d2-cff1-40b8-b545-77a04bae5136","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","timestamp":"2019. december. 11. 10:45","title":"Otthonában jegelte a kábítószert a díler, miközben a kórházban feküdt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek, akad, aki gyakorlatilag ingyen visszakapja az ingatlanát. Az eszközkezelő a bedőlt ingatlanhitelesek lakásait vásárolta fel és adta ki bérbe a volt tulajdonosoknak.","shortLead":"Alig akad olyan eszközkezelős bérlő, aki nem vásárolja vissza a lakását. Ez nem meglepő, a feltételek nagyon kedvezőek...","id":"20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=628cdc20-a5c5-4404-9386-5b635e25b847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6bf9181-2c1e-4181-9d87-2d89dd4e4d82","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191210_szinte_minden_megmentett_lakashiteles_visszaveszi_a_lakasat","timestamp":"2019. december. 10. 13:10","title":"Szinte minden megmentett lakáshiteles visszaveszi a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ece97b8-46e9-4c40-b7a7-46bca22856f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év elején már jelezte a Microsoft, hogy még idén megszűnik a Windows 10 Mobile támogatása. Most érkezett el az idő.","shortLead":"Az év elején már jelezte a Microsoft, hogy még idén megszűnik a Windows 10 Mobile támogatása. Most érkezett el az idő.","id":"20191210_microsoft_windows_10_mobile_operacios_rendszer_tamogatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ece97b8-46e9-4c40-b7a7-46bca22856f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad58089b-b88f-400a-9bb6-3872d8c483d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_microsoft_windows_10_mobile_operacios_rendszer_tamogatasa","timestamp":"2019. december. 10. 13:03","title":"Vége van: elengedte a Microsoft a windowsos telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz az ártatlanságában.\r

\r

","shortLead":"A Jászai Mari-díjas művész azt állítja, semmi nem igaz a zaklatási vádakból, felesége is kiáll mellette, hisz...","id":"20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2507210-35ce-46b8-9766-74946fa1de3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12eaea2d-d925-4040-b280-91892e851f74","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Nem_akarom_vegignezni_ahogy_artatlanul_tonkreteszik__megszolalt_Mihalyi_Gyozo_felesege","timestamp":"2019. december. 10. 09:05","title":"„Nem akarom végignézni, ahogy ártatlanul tönkreteszik” – megszólalt Mihályi Győző felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bővítették a fertőzöttnek minősített területeket.","shortLead":"Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is bővítették a fertőzöttnek minősített területeket.","id":"20191210_afrikai_sertespestis_vaddisznotetem_bekes_megye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1fc5bcd-ea9e-48ce-8b3a-0a8144476e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04b44-766c-419b-8f09-d0fe35aac714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_afrikai_sertespestis_vaddisznotetem_bekes_megye","timestamp":"2019. december. 10. 14:59","title":"Afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznótetemet találtak Békésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kizárásos alapon a Magyar Telekomtól vásárolt meg a mobiltelefonok és használóik mozgásáról adatokat a turisztikai ügynökség.","shortLead":"Kizárásos alapon a Magyar Telekomtól vásárolt meg a mobiltelefonok és használóik mozgásáról adatokat a turisztikai...","id":"20191211_Mobilhasznalok_tomegeirol_szerzett_adatokat_egy_allami_ugynokseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d485121-3684-4cec-94c0-9d799e8335ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e4d7e6-29a6-4286-b52e-88d54f8774c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Mobilhasznalok_tomegeirol_szerzett_adatokat_egy_allami_ugynokseg","timestamp":"2019. december. 11. 12:41","title":"Mobilhasználók tömegeiről szerzett adatokat egy állami ügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]