[{"available":true,"c_guid":"48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker kora népszerűsítéséből.","shortLead":"Új matricák, maszkok és Star Wars-témájú chat – a Facebook is kiveszi a részét a jövő héten mozikba kerülő Skywalker...","id":"20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48a015d6-42a0-478e-859b-294c184843e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee731e01-d738-409f-bd3c-32cce9ceac45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_star_wars_9_skywalker_kora_facebook_messenger_matrica_maszk_ar_effekt","timestamp":"2019. december. 12. 14:03","title":"Star Wars-rajongó? Nagy meglepetéssel készült a Facebook, nézzen rá a Messengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beba0eca-699d-46f1-af2f-485665a94e6b","c_author":"Szalkai Réka","category":"kultura","description":"Az Európai Filmdíjak berlini gálája nemcsak emberközeli volt, de vállalta a közéleti állásfoglalást is. Kelet-Európáról viszont mintha megfeledkeztek volna.","shortLead":"Az Európai Filmdíjak berlini gálája nemcsak emberközeli volt, de vállalta a közéleti állásfoglalást is. Kelet-Európáról...","id":"20191212_Amikor_a_filmesek_nem_rettennek_vissza_a_politikatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beba0eca-699d-46f1-af2f-485665a94e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98050a-6d72-4f31-9876-b43a141d9b56","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Amikor_a_filmesek_nem_rettennek_vissza_a_politikatol","timestamp":"2019. december. 12. 14:57","title":"Amikor a filmesek nem rettennek vissza a politikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bitai Zsófia reklámjogász szerint a Facebooknak már ketyeg az óra, így legkésőbb januárban ki kell fizetnie a Gazdasági Versenyhivatal rekordbírságát.","shortLead":"Bitai Zsófia reklámjogász szerint a Facebooknak már ketyeg az óra, így legkésőbb januárban ki kell fizetnie a Gazdasági...","id":"20191213_facebook_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_gvh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb43d998-7bdd-4834-9783-8a2255bd3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c18ddf1-3f4d-497b-8ff7-c9704ef0faba","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_facebook_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes_gvh","timestamp":"2019. december. 13. 14:03","title":"Egy jogász szerint hiába fellebbez a Facebook, ki kell fizetnie az 1,2 milliárd forintos bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya ellen, amiért a Japánban zajló világbajnokságon kritizálta a játékvezetőket és a delegátust a Románia elleni csoportmérkőzés után.","shortLead":"A Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) fegyelmi eljárást indított Kim Rasmussen, a magyar női válogatott szövetségi...","id":"20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a921329-14df-4b36-8330-29884d8a423c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd2f1cd0-ca26-4d97-9aef-6b02372d7800","keywords":null,"link":"/sport/20191213_fegyelmi_eljaras_kim_rasmussen_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. december. 13. 16:51","title":"Fegyelmi indult a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875","c_author":"Nyusztay Máté - Tóta W. Árpád","category":"tudomany","description":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű, inkább az oroszoknál felvételizzen, ha viszont nem ért a vírusirtókhoz, akkor inkább az amerikaiaknál érdemes kopogtatni.","shortLead":"Akár a NASA-hoz, akár a Roszkoszmoszhoz jelentkezne űrhajósnak, mese nincs: oroszul tudni kell. Ha alacsony termetű...","id":"20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a68e9c2-f3ae-477d-9e69-eff34b4e2875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498e01ca-af37-49b0-b4bf-817ceb8dba2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_Kibol_lehet_urhajos_kikepzes_toborzas_Roszkoszmosz_NASA","timestamp":"2019. december. 13. 17:00","title":"Máris jelentkezne űrhajósnak? És hogy megy az orosz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal lánynak hirtelen szívhalál miatt összeomlott a keringése a 77-es trolibuszon. A jármű vezetője elkezdte az újraélesztését, amíg a mentők kiértek. Most elismerést kapott a fővárostól.","shortLead":"Egy fiatal lánynak hirtelen szívhalál miatt összeomlott a keringése a 77-es trolibuszon. A jármű vezetője elkezdte...","id":"20191212_Kituntette_a_fopolgarmester_a_18_eves_lany_eletet_megmento_BKVsofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e600523b-fee1-4a46-bcca-804ea3d7e132","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Kituntette_a_fopolgarmester_a_18_eves_lany_eletet_megmento_BKVsofort","timestamp":"2019. december. 12. 14:34","title":"Kitüntette a főpolgármester a 18 éves lány életét megmentő BKV-sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20191212_csapadek_idojaras_csutortok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5777ad17-b34f-4c64-8e0d-502e8c1f9856","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_csapadek_idojaras_csutortok","timestamp":"2019. december. 12. 06:25","title":"Eső, havas és ónos eső, hó – ezeket hozza ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","shortLead":"De a sofőrnek is szerepe volt az életmentésben.","id":"20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbb2d030-1f04-4da7-8df6-420780127692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a82af4-cb7a-4e01-b1fd-ad915d109be9","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Nem_a_trolivezeto_hanem_egy_penzugyes_elesztette_ujra_a_19_eves_lanyt","timestamp":"2019. december. 13. 09:29","title":"Nem a trolivezető, hanem egy pénzügyes élesztette újra a 19 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]