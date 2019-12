Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb végeredményt ad.","shortLead":"Az Nvidia hasonló technológiát fejlesztett ki, mint a Google és a Facebook korábban, de állítják, annál jóval pontosabb...","id":"20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e654a292-a33d-44d9-94aa-e599108be815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25fba8c-efdd-460a-b730-31000716e471","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_nvidia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. december. 12. 10:33","title":"Úgy készít 3D-s modellt az Nvidia mesterséges intelligenciája, ahogy eddig nem lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45f1c76-c9a3-42a3-9018-cf2f3b7e3766","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Németország kiutasított két orosz diplomatát, miután bebizonyosodni látszik, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak a függetlenségpárti csecsen aktivista, Zelimhan Hangosvili elleni augusztusi berlini merénylet mögött. Moszkva persze tagad, válasza pedig ugyanaz, két német diplomatát utasított ki.","shortLead":"Németország kiutasított két orosz diplomatát, miután bebizonyosodni látszik, hogy az orosz titkosszolgálatok állnak...","id":"201950__orosz_bergyilkos_berlinben__szakitoproba__moszkva_nem_tanul__leszamolosdi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45f1c76-c9a3-42a3-9018-cf2f3b7e3766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"431678d2-5e4e-4669-933d-9a770f3e4b4c","keywords":null,"link":"/360/201950__orosz_bergyilkos_berlinben__szakitoproba__moszkva_nem_tanul__leszamolosdi","timestamp":"2019. december. 12. 15:00","title":"A biciklis bérgyilkos berlini merénylete próbára teszi a német-orosz viszonyt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","shortLead":"A rendőrség nagyszabású razziát tartott Lutonban.","id":"20191212_luton_magyar_prostitualtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec7e4f2-938b-49b2-8be2-6b60c952fa22","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_luton_magyar_prostitualtak","timestamp":"2019. december. 12. 15:46","title":"Magyar nőket szabadítottak ki angol bordélyházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bántalmazók újabb és újabb generációjának kinevelését támogatjuk, ha nem merünk szembenézni vele, hogy a családon belüli erőszak nem magánügy – hangsúlyozta Lundy Bancroft, a Lehet-e jó apa a bántalmazó című díjnyertes könyv szerzője az idei 16 Akciónap nemzetközi zárókonferenciáján.","shortLead":"A bántalmazók újabb és újabb generációjának kinevelését támogatjuk, ha nem merünk szembenézni vele, hogy a családon...","id":"20191212_Generaciorol_generaciora_teremtjuk_ujra_az_eroszakot_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_NANE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccf5b15-5c50-4ec2-87cd-52866b7c46e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b32577-1dda-482a-b4e8-b80503487dfa","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Generaciorol_generaciora_teremtjuk_ujra_az_eroszakot_csaladon_beluli_eroszak_bantalmazas_NANE","timestamp":"2019. december. 12. 12:52","title":"Generációról generációra teremtjük újra az erőszakot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly nyáron bukkant fel a fertőzés, ami ellenáll az antibiotikumoknak is, csak most rendelték el az egészségügyi vészhelyzetet.","shortLead":"Tavaly nyáron bukkant fel a fertőzés, ami ellenáll az antibiotikumoknak is, csak most rendelték el az egészségügyi...","id":"20191212_Eltitkoltak_egy_sulyos_fertozest_a_bazakerettyei_szocialis_otthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b42be6c-15fc-4b4b-8164-660d0b8e7f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3bf75-d197-478f-bb00-2d9f78c6f24e","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Eltitkoltak_egy_sulyos_fertozest_a_bazakerettyei_szocialis_otthonban","timestamp":"2019. december. 12. 08:02","title":"Eltitkoltak egy súlyos fertőzést a bázakerettyei szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A volt hollywoodi filmproducer 47 millió dollárról szóló megállapodást kötött amerikai médiumok jelentése szerint.","shortLead":"A volt hollywoodi filmproducer 47 millió dollárról szóló megállapodást kötött amerikai médiumok jelentése szerint.","id":"20191212_harvey_weinstein_szexualis_zaklatas_peren_kivuli_megallapodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56ff40b-74f2-421a-94b6-73e10e7c2ed4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_harvey_weinstein_szexualis_zaklatas_peren_kivuli_megallapodas","timestamp":"2019. december. 12. 06:17","title":"Peren kívül fizet Weinstein a nőknek, akik szexuális zaklatással vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt kérik az államfőtől, hogy ne írja alá a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvénymódosítást. Szerintük sok családot tönkre tehet az új törvény.","shortLead":"Azt kérik az államfőtől, hogy ne írja alá a társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvénymódosítást. Szerintük sok...","id":"20191213_ader_janos_tb_torveny_tarsadalombiztositas_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52c364ee-6bfc-41ef-b2d3-1e4977c892aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc715fb-20f4-43fc-be8c-f379fbdc247b","keywords":null,"link":"/itthon/20191213_ader_janos_tb_torveny_tarsadalombiztositas_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2019. december. 13. 11:12","title":"Áderhez fordul az orvosi kamara az új tb-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Raskó György egykori agrárállamtitkár állítása szerint néhány éve neki is felkínálta Ákos az Andentéban lévő üzletrészét, de végül nem született megegyezés.","shortLead":"Raskó György egykori agrárállamtitkár állítása szerint néhány éve neki is felkínálta Ákos az Andentéban lévő...","id":"20191212_akos_etterem_andante_borpatika_rasko_gyorgy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dbea88-c53d-4c07-af1b-ddf7fa189eac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191212_akos_etterem_andante_borpatika_rasko_gyorgy","timestamp":"2019. december. 12. 19:53","title":"Ákos mást is megkeresett az I. kerületi borozó-ügyben, de valami bűzlött a papírok körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]