[{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","shortLead":"Az amerikai elnök beszólt az Év emberenek választott Thunbergnek.","id":"20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11bb301-afa9-4c54-adbe-581e0c927aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Trump_Nyugi_Greta_nyugi","timestamp":"2019. december. 12. 19:24","title":"Trump: \"Nyugi Greta, nyugi!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","shortLead":"Valósággal zaklatták a menhelyet a kiskutyát örökbe fogadni vágyó lelkes állatbarátok.","id":"20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=420d46be-e744-4fc4-b1cb-396a72124493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095dfcb4-61a2-49ea-a23a-bbe5ee8ee7c4","keywords":null,"link":"/elet/20191212_Emlekszik_az_egyszarvu_kiskutyara_Otthonra_talalt_unikorniskutya_homlok","timestamp":"2019. december. 12. 11:41","title":"Emlékszik a kétfarkú kiskutyára? Otthonra talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp 2024 júniusáig szerződött le a Bajnokok Ligájában címvédő angol futballklubbal.","shortLead":"Jürgen Klopp 2024 júniusáig szerződött le a Bajnokok Ligájában címvédő angol futballklubbal.","id":"20191213_liverpool_jurgen_klopp_szerzodes_hosszabbitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f26711c-d890-40e3-9dfb-329efff0208c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f16997-cefd-4cc0-956a-73bc309b35a9","keywords":null,"link":"/sport/20191213_liverpool_jurgen_klopp_szerzodes_hosszabbitas","timestamp":"2019. december. 13. 15:22","title":"Hosszabbított edzőjével a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","shortLead":"Kovács Zoltán Twitter-ügye, a 7-es cikkely szerinti eljárás, illetve Kásler vétójoga is előkerült a 150. Kormányinfón.","id":"20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d142a168-fee6-4c1d-b98e-a96fde2d8074","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_Gulyas_Kovacs_Zoltan_szolasszabadsagat_senki_sem_korlatozza","timestamp":"2019. december. 12. 14:02","title":"Gulyás: Kovács Zoltán szólásszabadságát senki sem korlátozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállapodás az uniós klímastratégiáról, Karácsonynak így sem tetszik a színháztörvény, kiesett a Fradi. A hvg360...","id":"20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f52e2ae7-9a4b-4c70-a1bf-0151a4daa0c1","keywords":null,"link":"/360/20191213_Radar360_Trump_beszolt_Thunbergnek_Boris_Johnson_nagyot_nyert","timestamp":"2019. december. 13. 08:00","title":"Radar360: Trump beszólt Thunbergnek, Boris Johnson nagyot nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","shortLead":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","id":"20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e10cd1-81e6-4e02-8a02-6b733541d64f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","timestamp":"2019. december. 12. 09:58","title":"Nemkívánatos személlyé nyilvánított egy Nobel-díjas írót Szarajevó és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1c5e44-915f-4460-bf53-f970c8f56cc4","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A képviselőknek járó pénzek emelését a választások után lehet szörnyülködve tálalni, de úgy is, hogy ezáltal esetleg visszaszorulhat az a gyakorlat, hogy a helyi politikusok az önkormányzati cégektől jutottak a tiszteletdíjuk sokszorosát kitevő \"mellékeshez\". Volt például, akinek havi 800 ezer is leesett így.","shortLead":"A képviselőknek járó pénzek emelését a választások után lehet szörnyülködve tálalni, de úgy is, hogy ezáltal esetleg...","id":"201950__onkormanyzati_fizetesek__szukseges_plusz__allashalmozok__emelogyakorlat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1c5e44-915f-4460-bf53-f970c8f56cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fb258a-08fc-4b71-a614-1657c9c712b2","keywords":null,"link":"/360/201950__onkormanyzati_fizetesek__szukseges_plusz__allashalmozok__emelogyakorlat","timestamp":"2019. december. 13. 11:00","title":"A kerületi képviselők fizetésemelése smafu eddigi \"mellékeseikhez\" képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beba0eca-699d-46f1-af2f-485665a94e6b","c_author":"Szalkai Réka","category":"kultura","description":"Az Európai Filmdíjak berlini gálája nemcsak emberközeli volt, de vállalta a közéleti állásfoglalást is. Kelet-Európáról viszont mintha megfeledkeztek volna.","shortLead":"Az Európai Filmdíjak berlini gálája nemcsak emberközeli volt, de vállalta a közéleti állásfoglalást is. Kelet-Európáról...","id":"20191212_Amikor_a_filmesek_nem_rettennek_vissza_a_politikatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=beba0eca-699d-46f1-af2f-485665a94e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b98050a-6d72-4f31-9876-b43a141d9b56","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Amikor_a_filmesek_nem_rettennek_vissza_a_politikatol","timestamp":"2019. december. 12. 14:57","title":"Amikor a filmesek nem rettennek vissza a politikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]