Áder: Lehet, hogy Isten nem részesíti az embereket minden csodában

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a029b5-5d20-4515-95e1-7a756d1a9e7e","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum, az Észak- és Kelet-Európát érdekszférákra osztó egyezmény megítélése a Putyin-érában teljesen visszájára fordult. Az orosz hatalomnak pedig jól jön, hogy a paktum külföldi és hazai bírálóit történelemhamisítóknak, illetve hazaárulóknak titulálhatja.","shortLead":"Az 1939-es Molotov–Ribbentrop-paktum, az Észak- és Kelet-Európát érdekszférákra osztó egyezmény megítélése...","id":"201950__molotovribbentroppaktum__valtozo_mult__liberalis_arulok__sokelu_fegyver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a029b5-5d20-4515-95e1-7a756d1a9e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfe2f7b-bee3-41ca-ac3b-7bc75c344941","keywords":null,"link":"/360/201950__molotovribbentroppaktum__valtozo_mult__liberalis_arulok__sokelu_fegyver","timestamp":"2019. december. 15. 16:00","title":"Titkolták, majd bocsánatot kértek miatta, ma már dicsőítik Moszkvában a nácikkal kötött paktumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa közel-távol című kötet tucatnyi szerzője. ","shortLead":"Több szólamban, különböző hangsúlyokkal, de az európai integráció fenntartása, sőt elmélyítése mellett érvelt az Európa...","id":"201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1f0cf6-7490-43f1-896e-b165ed371c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1edb51-8ae4-4faa-8743-2ce4c88fe179","keywords":null,"link":"/360/201950_konyv__egyseg_asokfelesegben_europa_kozeltavol","timestamp":"2019. december. 16. 14:00","title":"Ha nem Putyin kávéjától, akkor mitől megy tönkre Európa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak közöttük olyanok is, amelyek esetében hirtelen nem is érteni, mire föl jogosultak állami pénzre.","shortLead":"Az Emmi büszkén hirdeti, mennyi pénzt osztottak szét idén a színházaknak és más kulturális szervezeteknek. Akadnak...","id":"20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30462ec4-1e20-4fae-9342-eca3818e3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9afabd2-9537-4151-9382-3e4f4ad9dc7d","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_emmi_kultura_tamogatas_allami_milliard","timestamp":"2019. december. 17. 10:41","title":"Újságárusnak és személyi edzőnek is jutott az állam kultúrtámogatásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3008b25-310f-45a2-8a42-8d5f65d0c531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centimétereken múlott a tragédia.","shortLead":"Centimétereken múlott a tragédia.","id":"20191216_forgalommal_szemben_autos_sofor_video_m2_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3008b25-310f-45a2-8a42-8d5f65d0c531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4cf40-81e1-42dc-90f5-1915d250716e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191216_forgalommal_szemben_autos_sofor_video_m2_autopalya","timestamp":"2019. december. 16. 16:43","title":"A forgalommal szemben hajtó autóst videóztak az M2-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27270319-8a37-4302-93c6-29d610e93a83","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Batthyány Gyula és Kádár Béla egy-egy festménye érte el a legmagasabb – 85 millió forintos – leütési árat a Kieselbach Galéria hétfő esti budapesti árverésén.\r

\r

","shortLead":"Batthyány Gyula és Kádár Béla egy-egy festménye érte el a legmagasabb – 85 millió forintos – leütési árat a Kieselbach...","id":"20191217_Repkedtek_a_rekordok_a_Kieselbachaukcion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27270319-8a37-4302-93c6-29d610e93a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9463dcc9-ee7c-4915-bd69-0374b91bc5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Repkedtek_a_rekordok_a_Kieselbachaukcion","timestamp":"2019. december. 17. 09:05","title":"Repkedtek a rekordok a Kieselbach-aukción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2697adc-c674-42aa-8eab-f763332f42b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 3000 milliárd forintnyit adtak el a magyar állampapír pluszból.","shortLead":"Már 3000 milliárd forintnyit adtak el a magyar állampapír pluszból.","id":"20191216_szuperkotveny_magyar_allampapir_plusz_varga_mihaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2697adc-c674-42aa-8eab-f763332f42b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7895f7fe-7d0d-4a6d-b60e-118b813ffcaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191216_szuperkotveny_magyar_allampapir_plusz_varga_mihaly","timestamp":"2019. december. 16. 19:34","title":"Még mindig viszik a szuperkötvényt, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. A köztársasági elnök Nick Vujicic szerb származású amerikai lelkipásztor budapesti látogatásáról is beszélt.","shortLead":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. A köztársasági elnök Nick Vujicic szerb...","id":"20191217_Ader_Lehet_hogy_Isten_nem_reszesiti_az_embereket_minden_csodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a345441-c187-4192-b145-8d725d71a17b","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Ader_Lehet_hogy_Isten_nem_reszesiti_az_embereket_minden_csodaban","timestamp":"2019. december. 17. 14:32","title":"Áder: Lehet, hogy Isten nem részesíti az embereket minden csodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]