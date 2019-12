Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","shortLead":"A volt munkáspárti brit miniszterelnök szerint ostoba kampányt folytattak.","id":"20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d93ebc6c-18bf-462b-86bd-2c3b97dbb0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d031c2b5-5cd3-459c-b71d-e3f1a1e43396","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_Tony_Blair_nem_szabad_varazsvilagban_elni_el_kell_hagyni_a_Corbynizmust","timestamp":"2019. december. 18. 10:59","title":"Tony Blair: nem szabad varázsvilágban élni, el kell hagyni a corbynizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","shortLead":"Az olasz gyártó első belsőégésű motor nélkül modelljére az eredetileg tervezettnél kicsit többet kell várnunk.","id":"20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab19f85-2a18-4965-9201-5eeeeb43ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8837e5-cf96-45a6-a05f-69ce4d4df659","keywords":null,"link":"/cegauto/20191218_nincs_elfelejtve_jon_az_elso_tisztan_elektromos_ferrari","timestamp":"2019. december. 18. 13:21","title":"Nincs elfelejtve, jön az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De, tette hozzá, lehetőséget ad az embereknek arra, hogy csodát tegyenek. 