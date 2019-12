Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új verzió.","shortLead":"Évekig dolgoztak az új terven, amiből ebben a formában nem lesz semmi, de azért szeptember 1-től életbe lép az új...","id":"20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf428d3-0881-4531-930b-b1f0ecf4eb43","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Nem_lesz_uj_Nemzeti_Alaptanterv","timestamp":"2019. december. 19. 11:06","title":"Nem lesz új Nemzeti alaptanterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","shortLead":"Elképesztő magasságokban járt a portugál.","id":"20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cc06066-9cae-4b48-92f5-f73cac3f140d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86fdc114-99e6-48eb-99d6-aed9f531d274","keywords":null,"link":"/sport/20191219_juventus_cristiano_ronaldo_fejes_gol_olasz_bajnoksag","timestamp":"2019. december. 19. 13:51","title":"Ronaldo döbbenetes fejessel szerzett három pontot a Juventusnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják őket is. ","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke ígéretet kapott arra, hogy a tb-törvény végrehajtási rendeletének kidolgozásába bevonják...","id":"20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a977f1af-3b3d-414a-9bbb-ea181ee48666","keywords":null,"link":"/itthon/20191218_Kincses_Gyula_tb_torveny_ader","timestamp":"2019. december. 18. 12:16","title":"Kincses a tb-törvényről: a végrehajtási rendelettel próbálnak majd korrigálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak a lényeget mutatja, emellett spórolni is segít.","shortLead":"Egyelőre csak iPhone-on használható, de már többek figyelmét felkeltette a Nexit nevű navigációs app, amely csak...","id":"20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d087a6f-1fdf-405a-b9db-cbb1b8eb79c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ab6da9-e7c8-40ab-9143-e4857473742e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191218_google_terkep_maps_waze_terkepszolgaltatas_navigacios_app_szoftver_alkalmazas_nexit","timestamp":"2019. december. 18. 17:03","title":"Ez a térkép egy funkció miatt máris jobbnak tűnik a Mapsnél és a Waze-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9d60bd-7365-4daa-9338-88132b972e47","c_author":"Gyenis Ágnes, Hamvay Péter","category":"360","description":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák. Az OTP bankcsoport első embere adott interjút a HVG-nek, amelyben beszélt a gazdaságról, politikáról, utódlásról és a családról is. ","shortLead":"Csányi Sándor szerint Magyarországon nincsenek oligarchák. Az OTP bankcsoport első embere adott interjút a HVG-nek...","id":"20191219_Csanyi_Sandor_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9d60bd-7365-4daa-9338-88132b972e47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bb86f9-c68c-4c86-861f-b7517465416e","keywords":null,"link":"/360/20191219_Csanyi_Sandor_interju","timestamp":"2019. december. 19. 07:00","title":"Csányi Sándor: Orbán okos, az OTP soha nem kért támogatást a Fidesztől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megdőlt kedden a napi melegrekord az ausztrál meteorológiai intézet első becslése alapján. Legalább egy napig még hasonló hőség lesz a kontinensnyi országban.","shortLead":"Megdőlt kedden a napi melegrekord az ausztrál meteorológiai intézet első becslése alapján. Legalább egy napig még...","id":"20191218_ausztralia_hoseg_idojaras_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1532054-cc57-4449-be9b-f4baeed6ff71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d934b8c-afce-4069-84ec-fc8976659b06","keywords":null,"link":"/vilag/20191218_ausztralia_hoseg_idojaras_meteorologia","timestamp":"2019. december. 18. 09:49","title":"Soha ekkora forróság nem perzselte még Ausztráliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae307c0-5003-49d9-bc60-275f2f01f569","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január másodikán lejár az erről kötött szerződés, újat viszont nem kötött a főváros. ","shortLead":"Január másodikán lejár az erről kötött szerződés, újat viszont nem kötött a főváros. ","id":"20191219_Erzsebet_korut_birsag_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae307c0-5003-49d9-bc60-275f2f01f569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00117b1d-a85d-479d-9ad6-29310afa03ff","keywords":null,"link":"/itthon/20191219_Erzsebet_korut_birsag_parkolas","timestamp":"2019. december. 19. 21:16","title":"Két hét múlva nem lesz, aki az Erzsébet körúton bírságoljon a parkolásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti kereskedelmet a webáruházak még nem verik. Két nagy könyvcég, a Líra és a Libri-Bookline vezetőit kérdeztük bestsellerekről, átlagos kosárértéktől, forgalomról, olvasási szokásokról. ","shortLead":"A könyvkereskedők évek óta karácsonykor bonyolítják a legnagyobb forgalmat. Sokan rendelnek online, de a bolti...","id":"20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34453c8b-3acb-4b8a-ae79-c5a860792ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72558e-fbd1-4ce4-803e-7015dab65b39","keywords":null,"link":"/kkv/20191218_konyvkiadas_karacsony_konyvpiac","timestamp":"2019. december. 18. 15:59","title":"\"Épp most szolgáltunk ki egy vevőt, aki 122 ezer forintért vásárolt könyvet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]