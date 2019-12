Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta Washington \"beavatkozását\" a kínai belügyekbe. Kína az amerikai védelmi költségvetésről pénteken elfogadott törvényt is kifogásolta. ","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken felhívta telefonon amerikai hivatali kollégáját, Donald Trumpot, és bírálta...","id":"20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e64fcd1-2642-4300-9de3-e576ccd72be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710aa46-a528-4ec8-b546-753635c6c294","keywords":null,"link":"/vilag/20191221_Kina_a_belugyeibe_valo_beavatkozassal_vadolja_az_USAt","timestamp":"2019. december. 21. 15:19","title":"Kína a belügyeibe való beavatkozással vádolja az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"210fd3e7-5861-4dda-bff9-f1ddbfa41274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a gázolajos SUV-val bőven 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as gyorsulást.","shortLead":"Ezzel a gázolajos SUV-val bőven 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as gyorsulást.","id":"20191220_510_loeros_dizelmotor_az_audi_sq7_divatterepjaroban_abt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=210fd3e7-5861-4dda-bff9-f1ddbfa41274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb08f51-da4b-4fc4-b39a-3286b4b5baee","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_510_loeros_dizelmotor_az_audi_sq7_divatterepjaroban_abt","timestamp":"2019. december. 20. 11:21","title":"510 lóerős dízelmotor az Audi SQ7 divatterepjáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","shortLead":"A kocsit a végleges modell tökéletesítéshez használták.","id":"20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd639e1e-c59d-47c8-9ee7-fc5dfc42477a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29328e54-64ab-42db-a060-eaa5714be7c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191220_Hamarosan_elado_egy_Ferrari_F50_prototipus","timestamp":"2019. december. 20. 09:38","title":"Hamarosan eladó egy Ferrari F50 prototípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aff4fd7d-2dc1-4a03-a271-88e342add204","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bármennyire pozitív érzéseket és várakozásokat kelt is az emberekben az ünnep, megannyi pszichés veszélyt is rejthet. A magány, az alkoholfogyasztás, de akár egy kedélyesnek induló családi összejövetel is messze ható következményekkel járhat.","shortLead":"Bármennyire pozitív érzéseket és várakozásokat kelt is az emberekben az ünnep, megannyi pszichés veszélyt is rejthet...","id":"20191221_Ezekre_a_psziches_csapdakra_erdemes_karacsony_elott_felkeszulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff4fd7d-2dc1-4a03-a271-88e342add204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15421f10-8bbf-49a4-bac1-64a5c4b438e9","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191221_Ezekre_a_psziches_csapdakra_erdemes_karacsony_elott_felkeszulni","timestamp":"2019. december. 21. 19:30","title":"Ezekre a pszichés csapdákra érdemes karácsony előtt felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát, a játékot így csak jövő januárban adják ki.","shortLead":"Több időre van szüksége a Blizzard Entertainmentnek, hogy elkészítse a legendás Warcraft III modern változatát...","id":"20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc17ee8-a432-49d3-bd16-083c7bc2e8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c47956-61c2-4d61-b167-59a623099500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191221_blizzard_jatekok_warcraft_3_reforged_megjelenes_ar","timestamp":"2019. december. 21. 10:03","title":"Kisebb csúszással, de érkezik a Blizzard vadonatúj Warcraft-játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az Everton bejelentette: Carlo Ancelotti a labdarúgó Premier League-ben 16. helyezett csapat új edzője.","shortLead":"Az Everton bejelentette: Carlo Ancelotti a labdarúgó Premier League-ben 16. helyezett csapat új edzője.","id":"20191221_Ancelotti_az_Everton_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62a55c19-459d-415c-b3be-2456415e9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585733d5-5b1f-4140-a1c1-d449711f0ff3","keywords":null,"link":"/sport/20191221_Ancelotti_az_Everton_uj_edzoje","timestamp":"2019. december. 21. 13:09","title":"Ancelotti az Everton új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor. A HVG-nek adott interjúban a lelkész beszél Orbánnal való megismerkedéséről, az SZDSZ-ről, és az egyházak helyzetéről is. \r

","shortLead":"Orbán Gáspárnak éppúgy meg kellett volna tagadnia apja segítségét, mint Szent Ferencnek – mondja Iványi Gábor...","id":"20191218_Ivanyi_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dabc6eed-397f-4520-80c8-0d5215833f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859bbf35-d944-4026-a6cc-e3e353217677","keywords":null,"link":"/360/20191218_Ivanyi_interju","timestamp":"2019. december. 20. 07:00","title":"Iványi: Ha Hitler rothadt alma, Orbán dohos mogyoró, de egyik sem való a karácsonyi kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz Bernadett azt írta Varga Juditnak, hogy áldozat- és tanúvédelem járna neki, de semmit nem kap.","shortLead":"Orosz Bernadett azt írta Varga Juditnak, hogy áldozat- és tanúvédelem járna neki, de semmit nem kap.","id":"20191220_Mintha_az_az_agressziot_dijaznak__levelet_irt_az_igazsagugyi_miniszternek_a_Bujakon_osszevert_anya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf08149-6c16-432d-a77a-6c665b4d143c","keywords":null,"link":"/itthon/20191220_Mintha_az_az_agressziot_dijaznak__levelet_irt_az_igazsagugyi_miniszternek_a_Bujakon_osszevert_anya","timestamp":"2019. december. 20. 14:53","title":"„Mintha az az agressziót díjaznák” – levelet írt az igazságügyi miniszternek a Bujákon összevert anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]