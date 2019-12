Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába a Telekom. A vállalat szerint a kütyü az ünnepi időszakon túl is jól jöhet.","shortLead":"Szilveszter közeledtével a kisállatok megtalálását segítő eszközt és hozzá tartozó tarifacsomagot emelt be a kínálatába...","id":"20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d345e164-4ddd-49c8-96fb-ee9e8e50af30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d2890-a05d-419d-8549-0ed1cb85c9b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_telekom_kisallatok_kovetese_radar_dijcsomag_alcatel_movetrack_gps_nyomkoveto","timestamp":"2019. december. 28. 10:03","title":"Állatradart vet be a Telekom, új díjcsomag is van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben.","shortLead":"Minden eddigi rekordot megdöntött az év végi forgalom az üzletekben.","id":"20191227_Ugy_vasaroltak_a_magyarok_karacsonyra_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced784c1-6d40-4f78-aede-413050eeafa3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_Ugy_vasaroltak_a_magyarok_karacsonyra_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2019. december. 27. 10:16","title":"Úgy vásároltak a magyarok karácsonyra, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez több mint a háromnegyede.","shortLead":"Ez több mint a háromnegyede.","id":"20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57665fa9-ec16-4bdb-b37e-83c15fa8cce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. december. 28. 10:52","title":"Több mint 17 milliárd forintért váltottak be eddig rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi pénzszórásának kedvezményezettjei közt.","shortLead":"Külföldi fociklubok, magyar úszók, egyházak, Áder János klímavédelmi alapítványa és sokan mások a kormány év végi...","id":"20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=159a18a8-49dc-49af-9b53-ca7b01544ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fd40d6-262c-4be2-ae7f-0451602978ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191227_A_kormany_elsutotte_a_penzagyut__kapott_Hosszu_Katinka_es_a_turani_alapitvany_is","timestamp":"2019. december. 27. 15:40","title":"A kormány elsütötte a pénzágyút – kapott Hosszú Katinka és a turáni alapítvány is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely decemberben úgy döntött: az orosz sportolók nemzeti válogatottként négy évig nem vehetnek részt jelentős nemzetközi versenyeken, így a 2020-as, tokiói olimpián sem.","shortLead":"Elküldte az ország tiltakozásáról szóló levelét az Orosz Doppingellenes Ügynökség a nemzetközi ügynökséghez, amely...","id":"20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede4a78-4700-46db-ac6c-77f405e18c71","keywords":null,"link":"/sport/20191227_dopping_fellebbezes_orosz_sportolok_eltiltas_wada","timestamp":"2019. december. 27. 15:10","title":"Doppingügy: fellebbeztek az oroszok a súlyos eltiltás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d112c-7107-414d-bc1a-c9e8f5a097b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen rendelnek ételt karácsonykor.","shortLead":"Egyre többen rendelnek ételt karácsonykor.","id":"20191228_Hawaii_pizzara_cserelik_a_magyarok_az_unnepi_menut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c6d112c-7107-414d-bc1a-c9e8f5a097b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03013006-eb62-4b30-915b-76d4c926a068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Hawaii_pizzara_cserelik_a_magyarok_az_unnepi_menut","timestamp":"2019. december. 28. 10:07","title":"Hawaii pizzára cserélik a magyarok az ünnepi menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban van: ma már építenek toronyházakat is szinte teljes egészében fából, ami egyébként a szén-dioxidot is megköti.","shortLead":"Ha egy nagyvárosi építkezésre gondolunk, acélgerendákkal egyensúlyozó daruk jutnak az eszünkbe. Ez azonban változóban...","id":"20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8151f426-66a9-400e-9853-a8efa0eba722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccc2e5b-825a-4d13-9444-3e44b1347779","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191227_Felhokarcolot_fabol_Nem_is_olyan_vad_otlet","timestamp":"2019. december. 27. 13:45","title":"Felhőkarcolót fából? Nem is olyan vad ötlet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Cecília, Borkai Zsolt, Gyurcsány Ferenc, Tiborcz István és a két Orbán: Ráchel és Viktor – 2019-ben is nagyszerű csapat gyűlt össze a HVG címlapjain. Egy ideig az utcán is láthatták őket, de aztán a hatalom úgy gondolta, ez nem annyira szerencsés, tehát letiltotta a lapot a hirdetőoszlopokról. Mondták, kell a helynek másnak, aztán többszörösen kiderült: valójában semminek. Csak a HVG ne legyen ott. Ami azt jelenti, hogy zavarta őket, tehát jó. Mi most kiválasztottuk az év 51 címlapjából azokat, amelyek nekünk a legkedvesebbek voltak, annak eldöntését azonban, hogy melyiknél sült el legjobban a címlapteam keze, az olvasókra bízzuk. Szavazzon!","shortLead":"Rogán Cecília, Borkai Zsolt, Gyurcsány Ferenc, Tiborcz István és a két Orbán: Ráchel és Viktor – 2019-ben is nagyszerű...","id":"20191227_Szavazzon_2019_legerosebb_HVGcimlapjara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2b762d1-9823-48d2-8459-07d4fb878673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a773a2d2-efa0-42ea-977c-b7ba8ea7cfc4","keywords":null,"link":"/itthon/20191227_Szavazzon_2019_legerosebb_HVGcimlapjara","timestamp":"2019. december. 27. 11:00","title":"Mi így láttuk, de ön mit gondol: melyik volt 2019 legütősebb HVG-címlapja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]