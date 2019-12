Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is érdemes megnézni, hogy regisztrált-e a kutyába ültetett mikrochip.","shortLead":"Azt is érdemes megnézni, hogy regisztrált-e a kutyába ültetett mikrochip.","id":"20191230_A_Nebih_szerint_mar_a_petardazas_elott_erdemes_nyugtatot_kerni_az_allatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22951031-9610-40bc-9994-874f3556c685","keywords":null,"link":"/elet/20191230_A_Nebih_szerint_mar_a_petardazas_elott_erdemes_nyugtatot_kerni_az_allatoknak","timestamp":"2019. december. 30. 09:18","title":"A Nébih szerint már a petárdázás előtt érdemes nyugtatót kérni az állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64196707-139e-4a4f-8940-b3b0523ce68d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház egy forintot sem kap az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből.","shortLead":"A színház egy forintot sem kap az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből.","id":"20191230_Forrashiany_miatt_tagadtak_meg_a_tamogatast_az_Atriumtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64196707-139e-4a4f-8940-b3b0523ce68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742d4eb7-68ca-46a4-9b16-6052331a1577","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Forrashiany_miatt_tagadtak_meg_a_tamogatast_az_Atriumtol","timestamp":"2019. december. 30. 18:26","title":"Forráshiány miatt tagadták meg a támogatást az Átriumtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nyugalom, a kemény télnek még nyoma sincs.","shortLead":"De nyugalom, a kemény télnek még nyoma sincs.","id":"20191230_idojaras_elorejelzes_2019_dec_31","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294f0fc0-a1d5-411b-8458-c4afc4ce9699","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_idojaras_elorejelzes_2019_dec_31","timestamp":"2019. december. 30. 08:13","title":"Sütni fog a nap, de cidri lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb4e64d-b766-447b-8ca4-7c40142494e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb13b784-c5e8-4093-87d9-8a6db8ba5863","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Facebookon_elozik_a_nagyszabasu_ukrajnai_fogolycseret","timestamp":"2019. december. 29. 12:46","title":"A Facebookon élőzik a nagyszabású ukrajnai fogolycserét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","shortLead":"Még jó, hogy kilépnek az EU-ból, nincs többé GDPR.","id":"20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58b43e6c-6932-49ca-84f0-1789a038d57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d1dec-0c57-47fa-afa0-0377e267bbd0","keywords":null,"link":"/kultura/20191228_Nem_csak_az_ujevi_kituntetettek_listajat_adta_ki_a_brit_kormany_hanem_veletlenul_a_lakcimeiket_is","timestamp":"2019. december. 28. 21:23","title":"Nem csak az újévi kitüntetettek listáját adta ki a brit kormány, hanem véletlenül a lakcímeiket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b34048-a7b4-418d-bf4b-9d1f9f280d13","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén 2,3 ezerrel több gyereket diagnosztizáltak SNI-vel, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Idén 2,3 ezerrel több gyereket diagnosztizáltak SNI-vel, mint egy évvel korábban.","id":"20191230_sni_gyermek_gyogypedagogus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b34048-a7b4-418d-bf4b-9d1f9f280d13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08bd088-a66e-4e8f-83ee-82d984d8109f","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_sni_gyermek_gyogypedagogus","timestamp":"2019. december. 30. 05:31","title":"Egyre több az SNI-s diák, miközben gyógypedagógusból egyre kevesebb van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. Sokféleképp lehetne összefoglalni az év történéseit, mi ezúttal azt néztük meg, önök melyik cikkeinket olvasták a leginkább a Gazdaság és a Vállalkozás rovatokban.","shortLead":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is...","id":"20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe4ed77-a888-4302-a908-fcdad0cd78e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","timestamp":"2019. december. 29. 07:00","title":"És akkor megnéztük, mi érdekelte önöket 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11569ecf-7355-48a5-9d13-172b18094024","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elmúlt héten 884 illegális bevándorlót tartóztattak fel.","shortLead":"Az elmúlt héten 884 illegális bevándorlót tartóztattak fel.","id":"20191230_hatarserto_illegalis_bevandorlok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11569ecf-7355-48a5-9d13-172b18094024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa490a10-1201-422d-bbbf-263045abf356","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_hatarserto_illegalis_bevandorlok","timestamp":"2019. december. 30. 07:54","title":"443 határsértőt fogtak el a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]